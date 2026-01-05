Il ragazzo e l’airone: in che modo il film è ispirato alla storia vera di Hayao Miyazaki

L’iconico Hayao Miyazaki è tornato al cinema nel 2023 con un altro successo dello Studio Ghibli, Il ragazzo e l’airone (qui la recensione). Da lui scritto e diretto, il film segue le vicende di un ragazzino di nome Mahito Maki che si trasferisce in una nuova casa dopo la prematura scomparsa della madre, ma le cose prendono una piega inaspettata quando inizia ad avere strani incontri con un airone. Il film, come spesso accade con le opere di Miyazaki, è stato descritto come in parte “autobiografico”, il che può sembrare strano se si tiene conto dei mondi magici e degli aironi parlanti. Tuttavia, se si guarda oltre la superficie, nel film si possono effettivamente trovare diversi collegamenti con la vita di Miyazaki.

La guerra in Il ragazzo e l’airone

Durante lo sviluppo di Il ragazzo e il airone, Miyazaki voleva incorporare nel film diverse esperienze della sua vita personale. Si possono infatti notare diversi collegamenti interessanti tra Miyazaki e Mahito Maki, il personaggio principale che incarna elementi delle esperienze di vita reale del regista. I temi della guerra sono ad esempio ricorrenti nelle opere di Miyazaki. Egli stesso ha affermato che alcuni dei suoi primi ricordi sono legati alle città bombardate, il che è significativo dato che Il ragazzo e il airone è ambientato proprio durante la Seconda guerra mondiale.

Il fatto che il film inizi immediatamente con il bombardamento del Giappone e che la morte della madre del protagonista sia così cruciale per l’evoluzione del personaggio di Mahito, è un altro momento di riflessione sul costo della guerra. Il padre di Miyazaki, Katsuji Miyazaki, fu inoltre coinvolto nella produzione bellica durante la Seconda Guerra Mondiale. A un certo punto fu direttore di una fabbrica di aerei. Si può così immediatamente tracciare un parallelo con Shoichi Maki, il padre di Mahito nel film, che durante la guerra lavora per un produttore di aerei per mantenere la sua famiglia.

La madre di Hayao Miyazaki

Il titolo originale del film è “E tu come vivrai?“, che già di per sé aggiunge un significato profondo e misterioso. L’ispirazione per questo titolo viene dall’omonimo romanzo di formazione del 1937 di Genzaburo Yoshino, che segue un ragazzo mentre affronta la crescita e costruisce un’amicizia con suo zio. Nel film, Mahito scopre una copia di questo romanzo lasciatagli da sua madre. Proprio come Mahito, anche Miyazaki ha a suo tempo ricevuto una copia del romanzo da sua madre quando era giovane.

Nel film Mahito è appena adolescente quando perde sua madre a causa delle fiamme infernali e affronta il dolore quasi da solo, poiché suo padre è impegnato con il lavoro e distante dalla sorella di sua madre. L’airone alla fine conduce Mahito al fantastico castello, innescando in lui un percorso turbolento per affrontare il suo dolore inspiegabile, ed è qui che termina la parte semi-autobiografica del film. Il rapporto con la madre è un altro dei grandi temi del film, che deriva da reali vicissitudini nella vita di Miyazaki.

La madre di Miyazaki soffriva di tubercolosi spinale ed è stata ricoverata in ospedale per un lungo periodo. Tuttavia, la madre del regista, che lui descrive come una donna intelligente, sicura di sé e severa, è rimasta attivamente presente nella vita dei suoi quattro figli ed è stata lì a sostenere Miyazaki agli inizi della sua fiorente carriera nell’animazione, fino alla morte avvenuta nel 1983. Lo spirito di sua madre si riflette poi in numerosi personaggi dell’universo dello Studio Ghibli, in particolare nella madre malata Yasuko Kusakabe, protagonista di Il mio vicino Totoro, nella generosa Sophie in Il castello errante di Howl e nella severa ma amorevole Toki in Ponyo sulla scogliera.

Il prozio, l’airone cenerino e Mahito

Man mano che la storia procede, Mahito incontra poi altre persone con cui instaura dei rapporti. Due di queste persone sono state ispirate dai colleghi e amici di Miyazaki, Toshio Suzuki e Isao Takahata, cofondatori dello Studio Ghibli insieme a Miyazaki. Verso la fine di Il ragazzo e l’airone, il prozio vuole infatti passare il testimone a Mahito, sperando che questi diventi il suo successore. In un certo senso, questo riflette il rapporto tra Takahata e Miyazaki come mentore e allievo. Inizialmente, la trama del grande zio e Mahito avrebbe dovuto avere un ruolo più centrale nel film. Purtroppo Takahata è scomparso durante lo sviluppo del film nel 2018.

L’impatto di questa perdita ha portato quindi Miyazaki ad allontanare la storia dal grande zio e a concentrarsi maggiormente sul rapporto tra Mahito e l’airone cenerino. Quest’ultimo può essere visto come un analogo di Suzuki. L’amicizia nascente tra Mahito e l’airone cenerino si ispira infatti all’amicizia personale tra Suzuki e Miyazaki. A differenza del rapporto tra mentore e allievo che Miyazaki condivideva con Takahata, l’amicizia tra lui e Suzuki è molto più “contrastante”. Almeno, come indicato dallo stesso Suzuki in un’intervista con Indiewire.

Il ragazzo e l’airone parla di Miyazaki e suo figlio?

Ufficialmente, il rapporto tra il prozio e Mahito non è quindi direttamente collegato a Miyazaki e suo figlio. Ci sono tuttavia momenti in cui il pubblico può vedere il prozio come Hayao Miyazaki e Mahito come Goro Miyazaki. Come nella maggior parte delle opere d’arte, di solito c’è spazio per molteplici interpretazioni. Quando si parla di eredità, del tipo di mondo che intendiamo lasciare e di ciò che vogliamo creare, è facile vedere dei parallelismi tra il padre e il figlio nella vita reale. Goro Miyazaki è un architetto, ma ha anche diretto alcuni film con lo Studio Ghibli, ovvero I racconti di Terramare, La collina dei papaveri e Earwig la strega.

Ad oggi, lo studio è ancora alla ricerca di qualcuno che prenda in mano le redini dell’azienda dopo Hayao Miyazaki, e suo figlio era naturalmente il candidato ideale per questa responsabilità, ma Goro ha rifiutato per vari motivi. Come opera d’arte, Il ragazzo e il airone è un film a sé stante. Sebbene gli elementi fantasy del film trasmettano il tipico brio dello Studio Ghibli, è comunque chiaro che questo film è profondamente personale per Hayao Miyazaki. Tra ciò che si vede sullo schermo e gli eventi dietro le quinte, non è difficile capire perché Miyazaki abbia messo tutto in gioco per uno dei suoi ultimi film.

