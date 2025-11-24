Mothers’ Instinct, la spiegazione del finale del film

Mothers’ Instinct non è solo una lezione magistrale di recitazione tra le due protagoniste, con Anne Hathaway e Jessica Chastain eccellenti in tutte le scene in cui si confrontano nei panni dei loro personaggi Céline e Alice. È anche un’affascinante esplorazione di come le aspettative sociali nei confronti delle donne, la salute mentale e la maternità possano avere conseguenze disastrose. Un tempo migliori amiche disposte a fare qualsiasi cosa l’una per l’altra, Alice e Céline si spingono a vicenda al limite della sanità mentale a seguito di una tragedia impensabile. Tuttavia, il finale cupo di Mothers’ Instinct ci fa ripensare all’intero film, mettendo in evidenza il gaslighting che era in atto e lasciandoci con sentimenti leggermente irrisolti nei confronti di Céline e delle sue azioni.

Di cosa parla Mothers’ Instinct?

Alice e Céline sono vicine di casa e amiche di famiglia e, sebbene tutto sembri idilliaco tra le due famiglie, fin dall’inizio c’è una tensione in Mothers’ Instinct che ci dice che non tutto va bene. Nonostante viva il tipico sogno americano degli anni ’50, Alice desidera maggiore indipendenza, ma è limitata dal marito Simon (Anders Danielsen Lie), che crede che lei debba stare a casa. L’unica lamentela di Céline riguardo alla sua vita è che non può avere altri figli a causa delle complicazioni avute durante il parto di suo figlio Max (Baylen D. Bielitz). Entrambe le donne hanno reazioni valide e opposte a come la società si aspetta che si comportino. Ciò che hanno in comune, però, è la loro capacità di confidarsi l’una con l’altra e di trovare sostegno nelle difficoltà della vita.

Tuttavia, quell’amicizia va in frantumi in seguito a un tragico incidente in cui Max cade dal tetto e muore. Alice inizia a credere che Céline la incolpi della morte di Max dopo che Céline si avvicina a Theo in situazioni che mettono Alice a disagio, come portare Theo sullo stesso tetto o lasciare fuori dei biscotti a cui lui è allergico. Tuttavia, mentre la paranoia di Alice cresce – portandola a credere che Céline sia responsabile della morte di sua suocera – viene sempre più rimproverata dal marito, che attribuisce le sue illusioni ai suoi problemi di salute mentale del passato. Theo costringe le due donne a fare pace, minacciando di saltare dallo stesso tetto da cui è caduto Max. Nonostante la loro risoluzione, Alice e la sua famiglia decidono di trasferirsi.

Mothers’ Instinct ci regala un colpo di scena che ci catapulta in un finale teso e caotico

Nonostante il conflitto sia ormai superato, c’è una tensione latente che trova il suo culmine quando Céline versa del cloroformio nel drink di suo marito Damian (Josh Charles) e gli taglia i polsi per inscenare un suicidio. Céline usa questo stratagemma per ingannare Alice e Simon e convincerli a lasciarla stare con loro quella notte, e mentre lei giace al piano di sopra, Alice va a casa sua per raccogliere alcune cose. Durante queste scene, è uno shock per il pubblico rivedere gli eventi precedenti del film, che Alice era stata indotta a credere non fossero malvagi, con la consapevolezza che lei aveva ragione fin dall’inizio. Siamo costretti a stare a guardare le fatali ripercussioni del rifiuto di Simon di credere ad Alice.

Céline approfitta di questo momento per sedare Simon e Theo, ed è particolarmente angosciante vedere con quanta attenzione si occupa di Theo, perché questo conferma le nostre teorie sulle sue vere motivazioni: lo vuole per sé. Céline è disposta a tutto pur di avere un altro figlio, dato che non può più rimanere incinta, e questo dimostra come essere madre sia l’unica lente attraverso cui percepisce se stessa. Sembra quasi inaccettabile per lei non essere la moglie e la madre perfetta che gestisce il PTA a scuola come faceva all’inizio del film.

Céline e Alice lottano per Theo in un brutale scontro

Alice scopre che Simon e Theo sono sedati, e assistiamo a un violento e selvaggio scontro tra le due donne prima che Céline riesca a cloroformiare Alice. Ciò che rende la lotta ancora più feroce è l’ambientazione in una casa di periferia così dolce, che mette davvero in risalto quanto sia diventato estremo questo conflitto, con la paranoia e l’inganno che sfociano nella brutalità. Dopo aver portato Theo fuori e aver adagiato Alice sul divano con suo marito, Céline stacca il tubo del gas, inscenando una morte accidentale per i due genitori, e poi adotta Theo con la sua benedizione.

La scena finale, con Céline e Theo sulla spiaggia, è inquietante, poiché entrambi cercano l’uno nell’altro la guarigione, nonostante Céline sia l’unica responsabile del dolore di Theo. Certamente, la tragedia più grande qui è quella di Alice, una donna innocente che è stata manipolata a causa della sua salute mentale e poi uccisa. Tuttavia, il finale di Mothers’ Instincts ritrae anche la complessa simpatia che proviamo per Céline. Sebbene sia stata lei a commettere direttamente i crimini, capiamo come entrambe le donne fossero condizionate a vedere la loro vita attraverso la lente di ciò che ci si aspettava da loro piuttosto che attraverso quella dell’accettazione di sé. Le loro vulnerabilità, la salute mentale di Alice e la percezione che Céline aveva di sé stessa sono state prese di mira fino a quando non sono state spinte oltre il limite di ciò che la società, la vera colpevole, considererebbe civile.