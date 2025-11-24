Gangs of New York, la spiegazione del finale del film di Martin Scorsese

Il finale di Gangs of New York conclude un film complesso e intenso di Martin Scorsese. Il dramma del 2002 vede Leonardo DiCaprio nel ruolo principale di Amsterdam Vallon, affiancato da Daniel Day-Lewis nei panni del malvagio William “Bill il Macellaio” Cutting. All’inizio del film, Bill uccide il padre di Amsterdam, e questo dà il tono al resto del film. Gangs of New York fa poi un salto in avanti di 16 anni, quando Amsterdam ha un piano per vendicare la morte di suo padre. Lungo la strada, incontra Jenny Everdeane, interpretata da Cameron Diaz, e si innamora di lei nonostante alcuni conflitti iniziali nella loro relazione.

Gangs of New York è vagamente ispirato a una storia vera, che Martin Scorsese ha scoperto dopo aver letto il libro di Herbert Asbury The Gangs of New York: An Informal History of the Underworld. Il libro copre lo stesso periodo del film di Scorsese, ma gran parte della trama di quest’ultimo è stata romanzata. Tuttavia, molti personaggi sono stati ispirati da persone reali, come Bill (basato su William Poole) e Amsterdam (apparentemente basato su John Morrissey). Il personaggio di DiCaprio sembrava però essere per lo più frutto di fantasia. Indipendentemente da ciò, il film trasmette un messaggio significativo sulla storia, che risplende in modo particolare nel finale di Gangs of New York.

Amsterdam uccide Bill per vendicare la morte di suo padre

Amsterdam usa il coltello di suo padre per uccidere Bill

Amsterdam alla fine riesce a raggiungere esattamente l’obiettivo che si era prefissato, anche se le cose non vanno secondo i piani. All’inizio di Gangs of New York, Amsterdam progetta di uccidere Bill perché questi ha assassinato suo padre 16 anni prima. Tuttavia, lungo il percorso, Amsterdam diventa il protetto di Bill e, anche se questo sembra facilitare il suo compito, Bill scopre la verità su Amsterdam e questo manda all’aria i suoi piani.

Johnny capisce chi è Amsterdam quando si incontrano e, più avanti nel film, rivela a Bill la vera identità di Amsterdam e il suo piano di ucciderlo. Tuttavia, durante lo scontro finale alla fine di Gangs of New York, Bill viene ferito da una scheggia, dando ad Amsterdam l’opportunità di sconfiggerlo definitivamente. Amsterdam usa il coltello di suo padre per uccidere Bill in un finale che chiude il cerchio del film.

Perché Amsterdam seppellisce il coltello vicino alle tombe di suo padre e di Bill

Amsterdam ammette di aver compreso ciò che suo padre gli ha insegnato

Dopo aver ucciso Bill alla fine di Gangs of New York, Amsterdam seppellisce il coltello da barba di suo padre vicino alle tombe di suo padre e di Bill. All’inizio del film, il padre di Amsterdam si taglia con il coltello e quando il ragazzo cerca di pulire il sangue, il padre risponde: “No, figliolo. Il sangue resta sulla lama. Un giorno capirai.” Questa è una citazione significativa perché trasmette il messaggio del film di Scorsese.

Amsterdam non ha più nulla per cui lottare.

Non c’è modo di cancellare il passato, quindi pulire il sangue dalla lama non cambierà il fatto che un tempo c’era del sangue su di essa. Seppellendo il coltello, Amsterdam sta assicurando a suo padre che, come gli aveva detto da bambino, ora capisce il significato del suo messaggio. Significa anche che Amsterdam non ha più nulla per cui lottare, quindi sta consegnando l’arma e restituendola a suo padre.

Come il cambiamento dello skyline di New York si collega all’ultima battuta di Amsterdam

Questo significa che il mondo andrà avanti

Gangs of New York termina con lo skyline di New York che passa dall’ambientazione del film, gli anni ’60 del XIX secolo, al suo aspetto moderno degli anni 2000. L’ultima battuta del film viene pronunciata mentre questo accade, con Amsterdam che spiega che dopo tutto quello che è successo, nessuno lo ricorderà negli anni a venire. Amsterdam dice: “Per il resto del tempo, sarà come se nessuno avesse mai saputo che siamo stati qui.”

Lo skyline in continua evoluzione esemplifica queste parole. Mentre le tombe si arrugginiscono e poi presto si sgretolano del tutto, lo skyline continua a cambiare. Il mondo continua a evolversi e ad andare avanti mentre il passato si disintegra in una storia di cui non si parla spesso.

Cosa è successo ad Amsterdam e Jenny dopo Gangs of New York?

I due potrebbero essersi trasferiti in California

Gangs of New York non offre una risposta chiara su cosa sia successo ad Amsterdam e Jenny, anche se si suggerisce che lui abbia lasciato New York con lei per trasferirsi a San Francisco. All’inizio del film, dopo che Bill ha attaccato Amsterdam, Jenny ha suggerito ad Amsterdam di andare con lei sulla costa occidentale. Tuttavia, Amsterdam è determinato a vendicarsi di Bill, quindi torna a Five Points per farlo. Alla fine del film, però, sembra probabile che si unisca a Jenny nel trasferimento sulla costa occidentale.

Ora che ha finalmente ottenuto la sua vendetta, non c’è più nulla per Amsterdam a New York.

Jenny rimane accanto ad Amsterdam mentre lui seppellisce il coltello, e quando ha finito se ne vanno insieme. I due svaniscono mentre la battuta finale di Amsterdam nel film viene riprodotta in voce fuori campo, suggerendo che rimarranno insieme e molto probabilmente porteranno a termine il piano di Jenny. Non c’è più nulla per Amsterdam a New York ora che ha finalmente ottenuto vendetta per la morte di suo padre. Sarebbe meglio per entrambi se non rimanessero lì, perseguitati dalle tragedie di cui sono stati parte.

Quanti newyorkesi sono morti nella vita reale?

Il numero ufficiale dei morti è 119, ma le stime si avvicinano a 1.200

Sebbene gran parte di Gangs of New York sia romanzata, il film è basato sulla vera violenza delle gang che ha avuto luogo a Five Points, New York, nel XIX secolo. Nel film, le rivolte contro la leva militare scoppiano perché gli uomini sono indignati per essere stati arruolati nella guerra civile e l’unica via d’uscita è pagare una tassa di 300 dollari che la persona media non può permettersi. Questo avviene nello stesso momento in cui le bande si preparano a combattere e Amsterdam uccide Bill.CorrelatiTutti i film di Leonardo DiCaprio classificati dal peggiore al migliore (incluso Don’t Look Up)Da Titanic a The Revenant e oltre, Leonardo DiCaprio è una delle più grandi star del cinema, ma come si classificano i suoi film dal peggiore al migliore?

Nella vita reale, le rivolte della guerra civile portarono alla morte di 119 persone, anche se le stime parlano di circa 1.200 vittime (History.com). Gli afroamericani furono quelli che soffrirono di più durante le rivolte, come mostrato brevemente in Gangs of New York nella scena della morte di Jimmy. Tuttavia, gli effetti reali delle rivolte della guerra civile furono molto più dannosi.

Il vero significato del finale di Gangs of New York

Non si può cancellare la storia

Il significato del finale di Gangs of New York potrebbe essere ricondotto alla citazione del padre di Amsterdam. Si può lavare via il sangue, ma non si può cancellare la storia, anche se il mondo intero cerca di dimenticare le tragedie del passato. Il messaggio che Scorsese voleva trasmettere era che la storia si ripete se la società non la riconosce.

Le riprese di Gangs of New York sono terminate prima degli attacchi dell’11 settembre 2001, il che significa che nelle riprese dello skyline di New York City sono visibili le torri gemelle. Questa scena finale è sufficiente a trasmettere il messaggio del film, poiché gli attacchi dell’11 settembre continuano a tormentare la società. Anche se le giovani generazioni sembrano distaccate e hanno cercato di andare avanti come se nulla fosse successo, proprio come le tombe distrutte durante i disordini della Guerra Civile, non c’è modo di sfuggire alla storia.

Come è stato accolto il finale di Gangs of New York

Gangs of New York è un film che è stato certificato fresco su Rotten Tomatoes, ma che nel tempo è sceso al 72% di freschezza, mentre il punteggio del pubblico rimane più alto, all’81%. Tuttavia, non tutti gli spettatori erano soddisfatti, poiché alcuni hanno ritenuto che fosse un ottimo film, ma hanno scritto: “È semplicemente troppo lungo. Ha diversi momenti in cui è un film epico con molto da offrire al pubblico, il migliore dei quali è la performance di Daniel Day Lewis.”

Sebbene gli abbia dato una recensione positiva (3,5 su 4 stelle), Roger Ebert non era sicuro che gli piacessero i personaggi, nemmeno gli eroi, di Gangs of New York:

“I gangster dei suoi film precedenti sono motivati dall’avidità, dall’ego e dal potere; amano le belle auto, le scarpe, gli abiti, le cene, le donne. Uccidono come costo per fare affari. I personaggi di “Gangs of New York” uccidono perché gli piace e perché lo vogliono. Sono assetati di sangue e motivati dall’odio. Penso che a Scorsese piacessero gli eroi di “Goodfellas”, ‘Casino’ e “Mean Streets”, ma non sono sicuro che gli piaccia questa gente”.

Per quanto riguarda le ultime scene del finale di Gangs of New York, c’era un thread su Reddit che lo analizzava. L’autore del post ha scritto: “Quando l’ho visto per la prima volta, mi è sembrato che danneggiasse l’atmosfera che era stata creata e mi ha lasciato l’amaro in bocca quando ho finito di guardarlo… Rivedendolo, la scena mi piace.“ Questo ha portato a una discussione sul significato di quella scena. Mentre una persona ha visto il simbolismo dell’11 settembre, un’altra ha scritto: ”Mostrava il passare del tempo e come nulla duri per sempre.”