Omicidi a Mystery Island – Il vincitore prende tutto: la spiegazione del finale

Come il suo predecessore, Omicidi a Mystery Island, anche il suo sequel Omidici a Mystery Island – Il vincitore prende tutto – diretto da Steven R. Monroe – segue lo stesso schema e ripropone i personaggi della psichiatra Emilia e del detective della polizia Trent. Ma non c’è problema se non si è visto il film precedente. Questo sequel ha infatti diversi elementi d’autonomia, ispirato all’autonomo Glass Onion: A Knives Out Mystery di Rian Johnson, a sua volta sequel autonomo di Cena con delitto – Knives Out.

Omidici a Mystery Island – Il vincitore prende tutto è dunque esattamente come tutti i film di questo genere: leggermente divertente, qualcosa che si può guardare durante la cena e per cui non si deve prestare poi molta attenzione. La trama, tuttavia, è ancora una volta inutilmente complicata, e in questo articolo andremo dunque ad esplorare i principali snodi narrativi e a fornire una spiegazione della conclusione del racconto.

Cosa succede nel film?

Janey Fredricks, COO di Mystery Island, propone l’idea di sviluppare un gioco di mistero e omicidio, in cui il vincitore ottiene un enorme premio in denaro. Per sviluppare il gioco, recluta i protagonisti, Emilia e Trent, che sono chiaramente attratti l’uno dall’altra, ma la storia d’amore non decolla mai, almeno in questo film. Il gioco dovrebbe salvare un’isola misteriosa dall’essere conquistata dal gruppo Daveron. Una volta che Emilia e Trent hanno preparato il gioco, arrivano i partecipanti: il detective di New York Bobby e suo fratello Davis, che lavora nella finanza; la podcaster Alice e sua zia Louise, che è una banchiera d’investimento.

Vi è poi la famosa scrittrice di romanzi gialli Casey Cornwall, alias CC, e suo marito Ted; e, ultimo ma non meno importante, la stessa COO Janey con il suo nuovo fidanzato James, un uomo d’affari del Texas. Tuttavia, James è in realtà un attore ed è stato inserito nel gioco da Emilia e Trent; anche Janey è coinvolta. Nessuno avrebbe mai immaginato che i due avessero una vera relazione sentimentale, anche se Emilia (e più tardi anche Alice) è abbastanza intelligente da capirlo.

Il CEO Fredricks gestisce il gioco, ma Emilia nota che l’uomo, che indossa una benda da pirata sull’occhio ed è insolitamente ansioso. Lo vede anche litigare con CC e poi parlare segretamente con Louis. Il gioco inizia come previsto: qualcuno verrà ucciso, e dovrà essere James. Secondo la trama prestabilita, l’uomo vuole conquistare Mystery Island, ed è per questo che ha preso in giro Janey, ma alla fine è stato superato in astuzia da lei. Proprio quando James inizia a fingere di soffocare con il suo drink, fuori dalla villa avviene un’esplosione che uccide Fredricks. Questo non faceva parte del gioco, quindi ora Trent ed Emilia devono scoprire sia il “chi” che il “perché” dietro al crimine.

Chi sono i sospettati?

Praticamente tutti, tranne Emilia e Trent, che provengono dal film originale e quindi sono intoccabili. L’indagine prosegue, come in ogni film poliziesco. Bobby vuole prendere il controllo della situazione ostentando la sua autorità di poliziotto, ma Trent non glielo permette, dato che è lui il poliziotto interno. È anche una buona decisione, dato che Bobby non è proprio pulito: ha preso soldi dalla famiglia Torino, che è in combutta con il gruppo Daveron (ma Bobby non lo sa). Nel frattempo, si scopre che CC aveva un accordo con Fredericks, che apparentemente vendeva molte delle trame di John Murtaugh (l’uomo che ha creato Mystery Island) per la trama del suo romanzo.

Naturalmente, se Fredricks l’avesse mai smascherata, la carriera della scrittrice sarebbe andata in pezzi, il che significa che anche lei aveva un movente. Louis, d’altra parte, aveva avuto una relazione sentimentale con Fredricks anni fa, quando lavoravano insieme su una nave da crociera. Si erano recentemente ritrovati e Fredricks aveva deciso di lasciare Mystery Island dopo la fine del gioco. Ha anche rivelato il risultato del gioco – Janey è l’assassina – a Louis, grazie al quale Alice conosce già il risultato. Tornando a Bobby, si scopre che aveva piazzato dispositivi di ascolto ovunque per capire il gioco. Ma il suo improvviso suicidio, insieme a una confessione che lo coinvolge, conferma che il vero assassino lo ha raggiunto.

Chi ha davvero ucciso Fredricks?

Prima di morire, Fredricks ha detto a Trent la parola “arresto”. Chiaramente, si riferiva a qualcosa di diverso da quello che sembrava. L’‘arresto’ è in realtà “Oreste”, una famosa tragedia greca in cui il protagonista uccide sua madre per vendicare suo padre. Il motivo per cui Fredricks ha deciso di pronunciare questo nome prima di morire era che voleva dare a Trent un indizio su chi potesse esserci dietro la sua morte. Quello che non riesco a capire è perché non abbia scelto un nome semplice come “James”. Certo, stiamo parlando dell’amministratore delegato di Mystery Island, che aveva un debole per creare (e risolvere) enigmi, ma comunque questo non ha molto senso.

Fortunatamente per Fredricks, Trent è abbastanza intelligente da capirlo. James è davvero l’assassino sia di Fredricks che di Bobby. Ha anche ucciso l’ex mentore di Trent e Bobby, un detective di nome Ruiz: Trent era venuto sull’isola proprio per risolvere il caso dell’omicidio di Ruiz. James aveva ucciso Ruiz perché il detective aveva arrestato suo padre. Il padre di James non era esattamente una persona perbene, ma questo non ha impedito al figlio di vendicare la sua morte.

Perché James ha ucciso Fredericks?

Sulla stessa nave da crociera dove Fredricks aveva incontrato Louise tanti anni prima, James ha commesso un omicidio. Fredricks ne è stato testimone e ha riconosciuto James quando è andato ad assumerlo come attore. Ma Fredricks ha deciso di ricattare James affinché recitasse la sua parte per far andare il gioco a suo favore, o meglio, a favore di Louise. Devo dire che il mistero qui è piuttosto esagerato e alla fine ci si sente gonfi, il che chiaramente non è una bella sensazione.

Ad ogni modo, James ha ucciso sia Fredricks che Bobby, poiché aveva intenzione di incastrare quest’ultimo per l’omicidio precedente. Tuttavia, sostiene che il suo amore per Janey è sincero. Omidici a Mystery Island – Il vincitore prende tutto si conclude con Janey che chiede a Emilia di scrivere un libro su tutta la vicenda, cosa che lei accetta di fare. Non ci sono indicazioni su un terzo film, ma ciò non significa che non lo faranno in futuro.