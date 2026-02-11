One Life: la spiegazione del finale del film

One Life ( leggi qui la recensione ) è un dramma biografico basato sull’incredibile opera altruistica di Sir Nicholas Winton (Anthony Hopkins), che durante la Seconda guerra mondiale salvò oltre 600 bambini ebrei rifugiati. Considerando il tema grave, il film spesso sembra sentimentale, ma non raggiunge mai il punto di diventare sdolcinato. La storia, abbastanza lineare, è raccontata in uno stile che alterna il 1987, in cui si vede la versione anziana di Sir Winton che ricorda il periodo in cui ha fatto di tutto per salvare i bambini, e gli anni 1938-39, in cui vediamo il giovane Winton e i suoi colleghi in azione. Anche se One Life non lascia nulla di ambiguo, alcune parti potrebbero lasciare alcuni un po’ confusi. E potreste chiedervi se la scena finale del film abbia un significato particolare o meno. In questo articolo, approfondiamo proprio questi aspetti.

La trama di One Life: cosa succede nel film?

Nel 1938, Nicholas “Nicky” Winton era un impiegato della borsa valori a Maidenhead, in Inghilterra. Ma non era particolarmente soddisfatto di ciò che faceva e sentiva chiaramente il bisogno di fare qualcosa per le persone. Era un periodo difficile per l’Europa, poiché la seconda guerra mondiale bussava alle porte di tutti. Hitler si era affermato come un tiranno terrificante, soprattutto per gli ebrei che stavano facendo del loro meglio per salvarsi dall’ira del Führer. Nicky entrò a far parte del Comitato britannico per i rifugiati in Cecoslovacchia (BCRC) a Praga, dove incontrò la direttrice del BCRC Doreen e i colleghi Trevor e Hannah.

Il suo amico Martin Blake aveva già lavorato per il BCRC in precedenza ed era evidente che Martin aveva raccomandato caldamente Nicky al BCRC. Dopo aver scoperto che molti bambini ebrei vivevano in condizioni estremamente difficili in numerosi campi di concentramento sparsi per Praga, Nicky propose di trasferire tutti quei bambini in famiglie affidatarie in Inghilterra prima che Hitler conquistasse la Cecoslovacchia, cosa che sarebbe sicuramente avvenuta da un momento all’altro. Doreen pensò che fosse un’idea poco pratica, per quanto innovativa potesse sembrare, ma fu presto convinta dall’entusiasmo e dalla determinazione di Nicky. Anche Trevor e Hannah erano molto favorevoli e i quattro iniziarono presto a stilare elenchi dettagliati dei bambini che sarebbero stati trasferiti nel Regno Unito.

Cosa fece Nicholas per raggiungere il suo obiettivo?

La burocrazia e l’apatia sono sempre gli ostacoli principali quando si vuole fare del bene alla gente comune in questo mondo, e per Nicholas Winton non fu diverso. Il suo desiderio di salvare tutti gli sfortunati bambini ebrei era quanto di più altruista potesse esserci, ma non fu così facile da realizzare, anche se né Nicky, né sua madre Babette, sempre così incoraggiante, né chiunque altro fosse coinvolto nella causa se lo aspettasse. La sfida più grande che hanno dovuto affrontare è stata quella di trovare tante famiglie affidatarie per i bambini, preparare i visti individuali per ciascuno di loro e, soprattutto, trovare i fondi necessari. Mentre Nicky e i suoi amici continuano instancabilmente a registrare i bambini il più velocemente possibile a Praga, Babette fa la sua parte a Londra ottenendo tutto l’aiuto politico e finanziario necessario. Devo dire che Helena Bonham Carter è eccellente in questo ruolo.

Nicky dovette presto tornare in Inghilterra per preparare tutto per i bambini, mentre il resto del BCRC continuava a svolgere il proprio ottimo lavoro a Praga. Anche il suo datore di lavoro gli aveva chiesto di tornare al lavoro, ma a quel punto salvare i bambini era chiaramente più importante per lui del proprio lavoro. Dopo aver superato molti ostacoli, Nicky riuscì finalmente ad avviare il processo di trasferimento dei bambini in piccoli gruppi. Il trasferimento avvenne in treno e Nicky stesso andò a ricevere ogni gruppo di bambini alla stazione di Liverpool. Mentre le cose finalmente si mettevano in moto, la possibilità che i tedeschi conquistassero la Cecoslovacchia incombeva su Nicky e compagni.

Nicky è riuscito a salvare tutti i bambini?

Il Nicky che vediamo all’inizio di One Life è in realtà quello interpretato da Hopkins. Sembra un dolce vecchietto, ma è chiaro che qualcosa lo turba. Mentre Nicky continua a sfogliare il suo vecchio album di ritagli e le scene tornano al passato, iniziamo lentamente a renderci conto che deve esserci qualcosa che turba il vecchio che vediamo. Il film rende anche abbastanza chiaro che Nicky aveva sviluppato un legame personale con alcuni di questi bambini, cosa piuttosto ovvia. Il processo di trasferimento dei bambini ha subito una grave battuta d’arresto quando Nicky non è riuscito a procurarsi i documenti legali necessari per tre di loro, tra cui una bambina di nome Vera, con la quale aveva stretto un legame personale.

Tuttavia, Trevor è venuto in soccorso assumendosi il rischio di falsificare i documenti e portando con successo quei bambini in salvo. Ma poco dopo, confermando i timori di tutti, i tedeschi attaccarono e presero il controllo delle strade di Praga, il che significava essenzialmente che i bambini rimasti erano praticamente condannati. Mentre cercavano di prendere il nono treno per l’Inghilterra, la Gestapo li portò via e arrestò Hannah, che avrebbe dovuto accompagnarli. Non abbiamo mai saputo quale sia stata la sorte di quei bambini sfortunati, ma date le circostanze non poteva essere nulla di buono.

Cosa succede a Nicky?

Il più grande merito del film di James Hawes è quello di riuscire a raccontare una storia vera e profondamente commovente su una persona comune che compie azioni straordinarie senza risultare moralista. Il film si prende molte libertà cinematografiche e si allontana dalla storia reale, ma ciò non può sminuire il fatto che Nicholas Winton fosse davvero una persona eccezionale. Lo stesso vale per Doreen Warriner e Trevor Chadwick, che, nonostante compaiano nella narrazione, l’attenzione principale rimane su Winton e le sue gesta eroiche. Adattare una storia così importante come questa è sempre una sfida e va riconosciuto il fatto che almeno può suscitare dibattiti, avviare discussioni e far sì che le persone si interessino a eventi storici come il Kindertransport.

Tornando al film, nell’ultima mezz’ora vediamo il vecchio Nicky che cerca di fare spazio nella sua casa regalando i suoi vecchi documenti e album di ritagli a qualcuno a cui potrebbero interessare. Grazie a Martin, Nicky incontra una donna di nome Elizabeth, che sembra molto interessata alle vecchie foto e ai documenti. Sebbene incontri Nicky e venga a conoscenza della sua straziante storia di non essere riuscito a salvare l’ultimo gruppo di bambini, ammette di non essersi aspettata che fosse così sconvolgente, e la donna è commossa oltre ogni immaginazione. Con il permesso di Nicky, Elizabeth mostra tutto ciò che ha ricevuto da lui a suo marito Robert, che è uno dei personaggi di spicco dietro il popolare programma televisivo della BBC That’s Life.

Quando Nicky riceve la richiesta di partecipare al programma, sua moglie Grete è inizialmente scettica perché la natura del programma televisivo è piuttosto commerciale e potrebbe non rendere giustizia alla delicatezza di questa storia. Ma Nicky va avanti perché crede che più persone dovrebbero conoscere la storia di quei bambini, e alla fine ha ragione. La sorpresa più grande per Nicky, tuttavia, arriva quando incontra Vera, ormai adulta, nello stesso programma, e non potrebbe essere più emozionato di vederla dopo tutti questi anni. Nell’unica scena di One Life in cui Antony Hopkins finalmente piange abbondantemente e capiamo finalmente cosa significasse per lui: letteralmente tutto.

Nicky inizia presto a ricevere richieste di incontro da molti altri bambini, oltre che da giornalisti che ora vogliono raccontare la sua storia. Vediamo un giornalista che era stato contattato in precedenza da Nicky per raccontare la storia e che aveva rifiutato di farlo, tornare e venire giustamente respinto dal vecchio. Tuttavia, torna ancora una volta a That’s Life, questa volta per incontrare altre due persone che aveva salvato all’epoca. Ma il programma della BBC ha in serbo una dolcissima sorpresa per il vecchio Nicholas Winton. Tutto il pubblico in studio si alza infatti in piedi per ringraziare Nicky di aver salvato loro la vita. Si scopre così che sono tutti bambini che lui ha salvato in passato.

Durante il finale di One Life, vediamo poi Nicky a una festa a casa sua, dove Vera e alcuni degli altri “figli di Nicky” (è così che il gruppo ha iniziato a chiamarsi) sono in visita. L’ultima immagine del film mostra dei bambini che corrono allegramente nella casa di Nicky, tutti felici e spensierati, tuffandosi nella sua piscina mentre Nicky e Vera ricordano i vecchi tempi. L’ultima scena sottolinea così l’incredibile impresa che Nicky è riuscito a compiere: se non fosse stato per lui, Vera e tutte quelle persone, per non parlare dei loro figli, non sarebbero state lì. One Life è così una testimonianza di ciò che la gentilezza e la forza di volontà possono fare, indipendentemente da quanto si sia grandi o piccoli.