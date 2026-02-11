The Night Manager 2: Tom Hiddleston firma il miglior debutto BBC degli ultimi anni

Il ritorno di Tom Hiddleston nei panni di Jonathan Pine si è rivelato un trionfo. La seconda stagione di The Night Manager ha stabilito un nuovo record per la BBC, diventando il drama più visto dell’emittente negli ultimi anni.

Secondo quanto riportato da RadioTimes, la premiere della stagione 2 ha totalizzato 8,7 milioni di visualizzazioni nei primi 28 giorni, segnando il miglior risultato per una serie BBC dai tempi di Vigil stagione 2 nel 2023. La serie è tornata il 1° gennaio 2026, concludendosi il 1° febbraio, dieci anni dopo la prima stagione che aveva conquistato pubblico e critica.

Numeri solidi anche per la critica

Oltre agli ascolti, The Night Manager stagione 2 sta ottenendo ottimi riscontri anche sul fronte critico. La serie mantiene un 90% di gradimento su Rotten Tomatoes (dato basato su 48 recensioni), confermando l’interesse verso il thriller spionistico che aveva consacrato Hiddleston nel panorama internazionale.

Il nuovo ciclo di episodi ha ampliato il cast con Camila Morrone, Diego Calva, Hayley Squires, Indira Varma e altri interpreti, arricchendo l’universo narrativo della serie.

Il successo è stato tale che la BBC ha già confermato ufficialmente la terza stagione.

Stagione 3 confermata, ma nessuna data

Al momento, però, non è stata annunciata una finestra di uscita per la stagione 3 e la produzione non è ancora iniziata. La conferma, tuttavia, indica la volontà della BBC di consolidare il franchise dopo un ritorno così significativo.

Per Hiddleston, il 2026 si conferma un anno centrale tra cinema e televisione, con il rilancio di uno dei suoi ruoli più iconici.

La stagione 2 di The Night Manager è disponibile su BBC e Prime Video.