HomeSerie TvNews

The Night Manager 2: Tom Hiddleston firma il miglior debutto BBC degli ultimi anni

Di Redazione

-

Seguici su Google News
The Night Manager - Stagione 2

Il ritorno di Tom Hiddleston nei panni di Jonathan Pine si è rivelato un trionfo. La seconda stagione di The Night Manager ha stabilito un nuovo record per la BBC, diventando il drama più visto dell’emittente negli ultimi anni.

Secondo quanto riportato da RadioTimes, la premiere della stagione 2 ha totalizzato 8,7 milioni di visualizzazioni nei primi 28 giorni, segnando il miglior risultato per una serie BBC dai tempi di Vigil stagione 2 nel 2023. La serie è tornata il 1° gennaio 2026, concludendosi il 1° febbraio, dieci anni dopo la prima stagione che aveva conquistato pubblico e critica.

Numeri solidi anche per la critica

Oltre agli ascolti, The Night Manager stagione 2 sta ottenendo ottimi riscontri anche sul fronte critico. La serie mantiene un 90% di gradimento su Rotten Tomatoes (dato basato su 48 recensioni), confermando l’interesse verso il thriller spionistico che aveva consacrato Hiddleston nel panorama internazionale.

Il nuovo ciclo di episodi ha ampliato il cast con Camila Morrone, Diego Calva, Hayley Squires, Indira Varma e altri interpreti, arricchendo l’universo narrativo della serie.

Il successo è stato tale che la BBC ha già confermato ufficialmente la terza stagione.

Stagione 3 confermata, ma nessuna data

Al momento, però, non è stata annunciata una finestra di uscita per la stagione 3 e la produzione non è ancora iniziata. La conferma, tuttavia, indica la volontà della BBC di consolidare il franchise dopo un ritorno così significativo.

Per Hiddleston, il 2026 si conferma un anno centrale tra cinema e televisione, con il rilancio di uno dei suoi ruoli più iconici.

La stagione 2 di The Night Manager è disponibile su BBC e Prime Video.

Articolo precedente
Shrinking 3, prime immagini di Jeff Daniels nei panni del padre di Jimmy
Articolo successivo
Law & Order: SVU, torna Joe Velasco nella stagione 27
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved