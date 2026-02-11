Sam Neill commenta per la prima volta il riferimento a Alan Grant in Jurassic World – La Rinascita

Sam Neill, una delle star originali di Jurassic Park, ha finalmente la possibilità di commentare l’omaggio al suo personaggio nell’ultimo capitolo.

Jurassic World – La Rinascita segue un gruppo di personaggi completamente nuovi che si recano su un’isola remota vicino all’equatore per estrarre campioni di DNA di dinosauro da utilizzare in una medicina rivoluzionaria. Il cast è guidato dalla mercenaria Zora Bennett (Scarlett Johansson), dal suo socio Duncan Kincaid (Mahershala Ali) e dal loro consulente paleontologo, il Dott. Henry Loomis (Jonathan Bailey).

Il personaggio di Bailey finisce per essere il veicolo di questa connessione, poiché durante la spedizione afferma di aver svolto il suo lavoro post-dottorato sotto la supervisione del Dott. Alan Grant, notoriamente interpretato da Sam Neill nel Jurassic Park originale (1993). In un’intervista con Entertainment Weekly durante la promozione del suo spot Xfinity per il Super Bowl, Neill ha dichiarato di aver apprezzato l’Easter egg.

“Sono rimasto sorpreso”, ha detto Neill. “È bello quando queste cose si riferiscono l’una all’altra, e ho pensato che fosse rispettoso e positivo.” Neill si è riunito con i co-protagonisti di Jurassic Park, Laura Dern e Jeff Goldblum, per uno dei migliori spot del Super Bowl del 2026, in cui la battuta finale è che con Xfinity Wi-Fi, gli eventi del primo film avrebbero potuto essere evitati e tutti si sarebbero goduti una vacanza rilassante.

Il trio originale di Jurassic Park ha recitato anche in Jurassic World – Il Dominio del 2022, che li ha riuniti al cast della trilogia sequel di Jurassic World. In precedenza, Sam Neill aveva ripreso il suo ruolo in Jurassic Park III del 2001 (in cui Dern appare in un cameo), mentre Goldblum è stato il protagonista di Il mondo perduto: Jurassic Park del 1997.

Jurassic World – La Rinascita è ambientato cinque anni dopo Jurassic World – Il Dominio, quando i dinosauri, sebbene liberi sul pianeta, stanno nuovamente scomparendo perché l’attuale clima terrestre non è adatto a loro. Pertanto, gli unici che prosperano ancora vivono nelle regioni equatoriali, mentre il grande pubblico ha ormai smesso di ammirare i dinosauri viventi.

In questo contesto, Henry Loomis offre una prospettiva diversa su alcuni dei temi originali della serie, nutrendo più rispetto per i dinosauri rispetto ad altri personaggi, commentando la mortalità dell’umanità e sostenendo con Zora che il progresso scientifico dovrebbe servire il bene comune piuttosto che il profitto.

Come la maggior parte dei film della saga successivi a Jurassic Park, Jurassic World – La Rinascita non è stato un capolavoro di critica e si attesta al 50% su Rotten Tomatoes. Tuttavia, ha incassato quasi 870 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando uno dei film più redditizi dell’anno. Nonostante i suoi difetti, il film del 2025 è stato comunque trovato divertente perché si collega alla storia del franchise.