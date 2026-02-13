Past Lives: la spiegazione del finale del film

Il finale di Past Lives (leggi qui la recensione) è una conclusione stimolante per questa complessa e bellissima storia d’amore. Opera semi-autobiografica della regista esordiente Celine Song, Past Lives ruota attorno a 24 anni della vita di due amici d’infanzia, Nora e Hae Sung, che si allontanano dopo che la famiglia di lei emigra a Toronto e che alla fine si ritrovano più avanti nella vita. Il film ha avuto un forte impatto culturale, che ha portato a due nomination agli Oscar – Miglior film e Miglior sceneggiatura originale per Song – cosa praticamente inaudita per un piccolo film indipendente come questo.

La prima metà del film segue dunque la relazione tra Nora e Hae Sung dalla loro amicizia infantile al loro ricongiungimento su Skype dai due angoli opposti del mondo. A metà film, i due si ritrovano a New York e, grazie alla tensione emotiva accumulata, il loro ricongiungimento ha il giusto impatto emotivo. La seconda metà del film vede invece Nora e Hae Sung vagare per la città, riflettendo su ciò che avrebbe potuto essere. Past Lives si conclude poi con Nora che accompagna Hae Sung al taxi e lo saluta. L’ultima frase di Hae Sung a Nora in questa scena ha però un significato più profondo da svelare.

Cosa significa l’ultima frase di Hae Sung a Nora

Dopo aver cenato con Nora e suo marito Arthur nella sua ultima notte a New York, Hae Sung torna al loro appartamento e chiama un Uber. Nora accompagna Hae Sung lungo la strada fino al punto di raccolta e aspetta con lui l’Uber. Per un po’ non si scambiano alcuna parola, ma si limitano a scambiarsi uno sguardo lungo e significativo. Quando Hae Sung finalmente pensa a qualcosa da dire, vale la pena aspettare. Riprendendo la loro discussione sulle vite passate, si chiede se la vita che stanno vivendo attualmente sia una vita passata.

Chiede a Nora che tipo di relazione avranno nella prossima vita e lei risponde che non lo sa. Hae Sung dice: “Ci vediamo allora”, prima di salire sul suo Uber e partire per l’aeroporto. Dopo aver trascorso l’intero film lamentandosi del fatto di avere questo bellissimo legame con una persona a cui tiene e che non potrà mai concretizzarsi a causa di circostanze attenuanti, l’ultima battuta di Hae Sung ha un tocco di ottimismo rinfrescante. Le persone si avvicinano sempre di più ad ogni nuova incarnazione, quindi Hae Sung è ottimista sul fatto che, nella prossima vita, lui e Nora saranno ancora più vicini.

Perché Nora piange alla fine di Past Lives

Alla fine di Past Lives, dopo aver accompagnato Hae Sung al suo Uber e essere tornata a casa da suo marito, Nora scoppia in lacrime. Questo crollo emotivo non è necessariamente così netto come il desiderio di Nora di essere rimasta con Hae Sung invece di trasferirsi a New York e sposare qualcun altro; è molto più complicato di così. Nora non aveva previsto quanto sarebbe stato emotivamente difficile dire addio a Hae Sung. Si rammarica che la vita abbia ostacolato il suo legame con lui e forse si sente anche in colpa per aver lasciato un vecchio amore per trovarne uno nuovo.

Nora e Hae Sung si amano?

Nora e Hae Sung provano entrambi un profondo affetto l’uno per l’altra. Il fatto che fossero così vicini a 12 anni, che abbiano ripreso da dove avevano interrotto quando si sono ritrovati online 12 anni dopo, e che abbiano ripreso da dove avevano interrotto e si siano ritrovati ancora una volta altri 12 anni dopo, dimostra che c’è un legame davvero speciale tra queste due persone. Ma si amano? Durante tutto il film, è abbastanza chiaro che Hae Sung è follemente innamorato di Nora (e lo è sempre stato) e desidera che possano stare insieme. Ma Nora è tutta un’altra storia.

La questione se Nora ami Hae Sung è complicata. Lei non è innamorata di lui, ma chiaramente prova dei sentimenti forti nei suoi confronti. Non c’è dubbio che Nora ami Arthur – anche quando Arthur stesso ha dei dubbi, Nora gli assicura che non lo lascerà per Hae Sung – ma lei ha senza dubbio riflettuto sullo scenario ipotetico di cosa sarebbe successo se non avesse mai perso i contatti con Hae Sung. Quando erano bambini, sembravano destinati a passare la vita insieme. Hae Sung avrà quindi sempre un posto speciale nel cuore di Nora, anche se lei non lo ama.

La spiegazione del concetto buddista di “Inyeon”

Il filo conduttore tematico di Past Lives – e il significato del suo titolo – è tratto dal concetto buddista coreano di “inyeon”. In generale, esso si riferisce all’idea di fato o destino, ma in particolare attraverso la lente delle relazioni tra le persone. Questo concetto presuppone che le relazioni umane profonde (come un matrimonio o un’amicizia stretta) siano formate da migliaia di strati di vite passate in cui quelle due persone si sono avvicinate sempre di più. Hae Sung si chiede se stia vivendo una vita passata, perché sente che basta un solo strato di inyeon per separarlo da una vita di felicità con Nora.

Il vero significato del finale di Past Lives

La scena finale di Past Lives fa di tutto per concludere il film con una nota ottimistica. La maggior parte del film riguarda ciò che avrebbe potuto essere, mentre Hae Sung si ricongiunge con Nora e si chiede se lei sarebbe sposata con lui e non con Arthur se non avesse lasciato la Corea del Sud quando avevano 12 anni. Ma il finale non riguarda ciò che avrebbe potuto essere, ma ciò che potrebbe essere. Hae Sung che si chiede se lui e Nora saranno più vicini nella prossima vita dimostra che ha speranza nel futuro, anche se quel futuro pieno di speranza è lontano una vita.

Prima di venire a New York per visitare Nora, Hae Sung aveva nutrito la vana speranza di poter ancora in qualche modo stare con lei in questa vita. Ma dopo aver visto quanto lei sia felice con Arthur, aver conosciuto Arthur e aver capito che è un bravo ragazzo, Hae Sung accetta finalmente che l’unico rapporto che potrà avere con Nora in questa vita è un’amicizia a distanza. Tuttavia, non vuole rinunciare completamente alla speranza, quindi concentra quella speranza sulla prossima vita. Il finale di Past Lives mostra così che c’è sempre qualche speranza a cui aggrapparsi.