Perché Cime Tempestose elimina così tanti personaggi dal libro di Emily Brontë

Chi conosce il romanzo gotico di Emily Bronte noterà subito che la nuova versione cinematografica di Cime Tempestose, diretta da Emerald Fennell, ha eliminato diversi personaggi chiave della storia originale. Una scelta precisa, spiegata dalla regista stessa in un’intervista a ScreenRant, che punta a semplificare la complessa struttura del romanzo per concentrarsi esclusivamente sul rapporto tra Catherine e Heathcliff.

Nel film, interpretato da Margot Robbie e Jacob Elordi, vengono esclusi personaggi fondamentali della seconda parte del libro, compresi la figlia di Cathy, il figlio di Heathcliff e il figlio di Hindley. Nel romanzo, questi personaggi guidano la dimensione generazionale della tragedia, ma l’adattamento del 2026 sceglie di fermarsi prima, chiudendo la storia con la morte di Catherine.

Tra i cambiamenti più evidenti c’è l’assenza di Hindley Earnshaw, fratello di Cathy, che nel libro è responsabile degli abusi su Heathcliff dopo la morte del padre. Nel film, questo ruolo viene assegnato direttamente al padre di Catherine, interpretato da Martin Clunes, in un’operazione di accorpamento narrativo che rende più lineare il conflitto.

Fennell: “Tutto ruota intorno a Cathy e Heathcliff”

Parlando del processo di adattamento, Fennell ha spiegato di aver prima scritto ciò che ricordava del romanzo prima ancora di rileggerlo. Secondo la regista, il cuore emotivo dell’opera resta l’amore tormentato tra i due protagonisti. “Qualunque siano le nostre anime, la sua e la mia sono la stessa cosa” è la frase che, secondo lei, definisce l’essenza del libro.

Per questo motivo, l’adattamento ha scelto di eliminare ciò che distoglie dal centro romantico della storia. Restano comunque personaggi cruciali come Nelly Dean (Hong Chau), Edgar Linton (Shazad Latif) e Isabella Linton (Alison Oliver), che continuano a influenzare il destino dei protagonisti.

La scelta ha già diviso la critica: alcuni rimpiangono la ricchezza del romanzo originale, altri apprezzano la decisione di concentrare il film sull’intensità del legame tra Cathy e Heathcliff. Intanto, Wuthering Heights ha debuttato con un buon punteggio su Rotten Tomatoes e si prepara a un solido percorso al botteghino.