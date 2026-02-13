HomeCinema News2026

John Wick: in lavorazione un videogioco ambientato nel franchise

Di Chiara Guida

-

John Wick - Capitolo 2 spiegazione finale film

Saber Interactive e Lionsgate stanno lavorando a un videogioco di John Wick, con la star Keanu Reeves che riprenderà il suo ruolo in questo titolo d’azione single-player in terza persona.

Descritto come un videogioco AAA “su misura per un pubblico adulto”, il titolo è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X e PC, con il regista del franchise cinematografico John Wick Chad Stahelski e Reeves coinvolti.

Il gioco John Wick, ancora senza titolo, combinerà “l’impareggiabile e adrenalinico stile di combattimento ‘gun-fu’ di John Wick con la comprovata reputazione di Saber nel creare esperienze di gioco emozionanti che lasciano i giocatori con la voglia di sempre”.

Il gioco presenterà una “narrativa di gioco originale ambientata nella linea temporale di “John Wick” anni prima dell’Impossible Task. Amplierà la tradizione del franchise in quel periodo con personaggi familiari che i fan già conoscono e amano, oltre a nuovi avvincenti creati appositamente per questa produzione”.

“Non vedo l’ora che i fan possano vestire i panni di John Wick ed esplorare il mondo multidimensionale di The High Table”, ha dichiarato Jenefer Brown, Presidente di Global Products & Experiences di Lionsgate. “Stiamo collaborando a stretto contatto con il team dedicato di Saber per sviluppare un gioco che catturi l’azione senza pari, le coreografie di combattimento che hanno definito il brand, la costruzione di un mondo immersivo e l’autenticità dei film”.

“John Wick è uno dei personaggi più iconici nella storia del cinema d’azione. Saber è onorata di lavorare al fianco di Chad, Keanu e del team Lionsgate in una vera e propria collaborazione per dare vita al mondo di Wick in un gioco AAA”, ha dichiarato Matthew Karch, CEO di Saber Interactive.

Guarda il trailer del videogioco John Wick, ancora senza titolo, nel video di seguito.

