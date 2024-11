Pig: la spiegazione del finale del film con Nicolas Cage

Il finale di Pig, film del 2021 con Nicolas Cage, ha spiegato il suo obiettivo principale: sovvertire le aspettative degli spettatori rifiutando qualsiasi conflitto violento e, di conseguenza, un climax convenzionale. La storia di Pig avrebbe potuto seguire la strada di John Wick: Rob (Cage), uno chef in pensione che vive nelle profondità della foresta dell’Oregon, parte per la città alla ricerca del suo amato compagno – un maiale, rubato da delinquenti violenti. Tuttavia, invece di terminare con un crescendo di violenza, Pig offre un messaggio rilevante contro la vendetta e chiude il cerchio nel momento in cui Rob accetta il suo dolore senza vendicarsi.

Alla fine, Rob non riavrà il suo maiale e i suoi nemici riusciranno a scappare, ma questo è irrilevante rispetto al vero scopo di Pig: imparare a fare pace con il passato. Pig è stato uno dei migliori film del 2021, anche se richiede pazienza da parte del pubblico. Dopo il furto del maiale di Rob, il film prende un corso narrativo completamente diverso, ma non subisce alcun cambiamento di tono; sullo schermo non avvengono cambiamenti drastici, ma se gli spettatori guardano più da vicino, il finale di Pig spiega come la psiche di Rob sia stata alterata per sempre e che ha scelto di scegliere un percorso di guarigione.

Cosa succede nel finale di Pig?

Quando gli spettatori arrivano al finale di Pig, molti personaggi sono stati introdotti, ma solo tre rimangono al centro del climax della storia: Rob, Amir e il padre di Amir, Darius. Dopo un’indagine approfondita e conversazioni approfondite con personaggi del suo passato, Rob scopre che dietro il furto del suo maiale c’è Darius. Darius offre allo chef in pensione una cifra ragionevole in cambio dell’animale, insistendo sul fatto che se Rob non abbandona l’inseguimento, ucciderà il maiale.

Alcuni spettatori potrebbero essere insoddisfatti del finale agrodolce di Pig. Tuttavia, ha senso: si scopre che Darius sta bluffando, poiché i delinquenti che ha assunto per rubare il maiale hanno maneggiato male l’animale, che quindi è già morto. Rob rivela di non aver mai avuto bisogno del maiale per cacciare i tartufi: lo rivuole perché è l’unica cosa che conta per lui.

Dopo aver appreso la verità sul destino del suo maiale durante la cena che ha preparato per Darius, Rob torna alla sua baita isolata devastato, ma qualcosa sembra essere cambiato in lui. Finalmente si lava il viso insanguinato che prima si rifiutava di pulire e ascolta la cassetta della moglie defunta senza sentire il bisogno di spegnerla.

La cena di Rob spiegata

Le numerose recensioni positive di Pig si spiegano con le sfumature dei suoi personaggi. Per capire il significato della cena di Rob alla fine del film, è importante prima comprendere il dramma che circonda Amir e la sua famiglia. All’inizio del film, Amir racconta a Rob del matrimonio infelice dei suoi genitori e di come la cena al ristorante di Rob sia stato il loro momento più felice prima che la madre di Amir morisse suicida.

Tuttavia, in seguito si scopre che la madre di Amir è viva e in coma in una struttura di cura. Per ottenere ulteriori informazioni sul suo maiale, Rob decide di servire a Darius lo stesso piatto e la stessa bevanda che aveva preparato per Darius e sua moglie anni prima. Come previsto, questo riapre vecchie ferite del passato e colpisce Darius emotivamente, facendogli confessare la verità su ciò che è accaduto al maiale di Rob.

Il vero significato del maiale di Robin

Per Rob, il maiale non ha mai riguardato veramente il maiale

Parte del motivo per cui Pig funziona è che l’attrazione emotiva della storia si basa molto sull’attenzione ai dettagli. Fin dai primi minuti del film anti-vendetta, gli spettatori vedono come il maiale sia per Rob qualcosa di più di una semplice risorsa per la caccia al tartufo. I due condividono i pasti, dormono l’uno accanto all’altro e fanno passeggiate ogni giorno. Rob avrebbe potuto riempire il vuoto della sua routine senza sbalzi con un altro compagno, ma non vedeva l’animale come un modo per combattere la solitudine. Il maiale era un amico, lui le voleva bene e si prendevano cura l’uno dell’altro.

La straziante conclusione diPig mostra che Rob non è mai venuto a patti con la morte della moglie e ora che il suo maiale non c’è più…

Per questo motivo, sente il bisogno di lottare per riaverla. Soprattutto, la perdita dell’amato maiale fa riaffiorare ricordi dolorosi sulla moglie di Rob e la sua ricerca ossessiva riflette l’urgenza di evitare il confronto con il passato. La straziante conclusione diPig mostra che Rob non è mai venuto a patti con la morte della moglie e ora che il suo maiale non c’è più, non gli resta altra scelta che imparare cosa significa lasciare finalmente andare qualcuno.

Qual è il significato dell’arco di Rob?

Il maiale è il viaggio di Rob per imparare che il dolore non è una ragione per cercare di dimenticare il passato.

Le azioni di Rob sono difficili da interpretare per la maggior parte del film, e Cage è perfetto per il ruolo con espressioni solenni che possono dire molto senza una sola parola. Incarna la natura anti-vendetta del film attraverso l’atteggiamento passivo del personaggio nei confronti dei nemici che si è fatto lungo il cammino. Rob passa l’intero film con un’aria sconfitta, ma non abbandona i suoi obiettivi.

Pig avrebbe potuto prendere la strada più facile strutturando l’arco narrativo di Rob come una tipica storia di vendetta. Rob non vuole avere nulla a che fare con le persone che gli hanno portato via il maiale; il suo unico desiderio è riaverlo. È quasi come se la vita di Rob si fermasse dopo che gli hanno portato via il maiale, perché lascia il comfort della sua casa senza guardarsi indietro, non si cambia mai i vestiti né si lava il viso, e non ricorre a nessun convenevole. Durante il viaggio incontra diversi volti del suo passato, che non significano nulla per lui, sia che lo trattino male o meno.

Anche quando Rob scopre che il suo maiale è stato trattato male e ucciso, non se la prende con Darius, che pure deve combattere le sue battaglie. Al contrario, Rob affronta la situazione come il momento in cui impara finalmente che ciò che non può essere sostituito non deve essere dimenticato o ignorato, perché i ricordi sono preziosi e sono l’unica cosa che rimane.

Cosa succede a Rob alla fine?

Cage offre una delle migliori interpretazioni della sua carriera nei momenti finali di Pig, mescolando dolore e resistenza in un unico sguardo solenne. Il futuro di Rob non si basa su alcuna redenzione, ma piuttosto sull’accettazione della vita così com’è. Prima degli eventi del film, la sua vita era un perpetuo rinvio del lutto; preferiva ignorare i lividi del dolore piuttosto che affrontare i suoi demoni e andare avanti.

Ora sa di non poter sostituire le cose che ha amato e perso, quindi Rob probabilmente non cercherà un altro maiale.

Prima di tornare a casa, Rob decide di riprendere la collaborazione con Amir, il che implica che continuerà a cercare tartufi nel bosco, questa volta usando gli alberi come guida. Ora sa di non poter sostituire le cose che ha amato e perso, quindi probabilmente non cercherà un altro maiale. Lo stesso vale per la moglie: può finalmente ascoltare le sue cassette senza rimorsi, sentendo la sua presenza intorno a sé.

Come è stato accolto il finale di Pig

Pig ha fatto guadagnare a Nicolas Cage alcune delle migliori recensioni degli ultimi anni, contribuendo a dare il via al suo ritorno a Hollywood. Oltre che per la sua interpretazione, il film è stato lodato per il suo viaggio imprevedibile ed emotivamente soddisfacente che si è concluso con un finale perfetto.

Quentin Tarantino ha elogiato il finale creativo del film

Molti critici hanno sottolineato che il film sovverte le aspettative, offrendo un’impostazione che sembra un ripoff di John Wick, solo per consegnare qualcosa con un messaggio genuino e molto cuore. Ty Burr del Boston Globe ha commentato la fine del film:

“Pig” è un film riflessivo e ben fatto per un pubblico pronto a ricevere schifezze: è una perla prima dei porci”.

Il pubblico ha anche lodato il finale per aver portato la storia a una conclusione piena di emozioni. Anche se c’è un certo dibattito su dove Rob si trovi alla fine in termini di dolore, molti fan, come MainRadiance di Redditor, sono stati colpiti dallo strazio, dal dolore e dalle emozioni umane degli ultimi momenti del film:

Mi sono sentito davvero emozionato dalla scena della cucina fino alla fine. In sala piangevo e trattenevo i singhiozzi, ma quando l’hanno “rivelato” non sono più riuscito a trattenermi. Questo film mi ha spezzato il cuore.

L’acclamato regista Quentin Tarantino ha recentemente condiviso il suo amore per Pig , definendolo uno dei migliori film degli ultimi cinque anni. Ha anche elogiato il finale per il modo inventivo in cui prende l’impostazione e la capovolge:

[Il film si configura come tutte le vendette-matiche che Nic Cage sembra aver fatto negli ultimi cinque anni… questo si prefigura come tale, ma non lo fa nel modo più creativo possibile”.