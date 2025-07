X-Men, Kevin Feige conferma Jake Schreier alla regia e aggiunge: “La sceneggiatura è in fase di lavorazione”

Il boss della Marvel Studios Kevin Feige torna a parlare del reboot degli X-Men che sarà diretto dal regista di Thunderbolts*, Jake Schreier. Durante una tavola rotonda tenutasi la scorsa settimana per promuovere I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Feige ha infatti fornito un aggiornamento sullo sviluppo del film sui supereroi, che dovrebbe uscire dopo la conclusione della Saga del Multiverso, ovvero con l’uscita di Avengers: Secret Wars nel 2027.

“È ufficiale, Jake Schreier dirigerà X-Men per noi, e siamo davvero molto fortunati”, ha dichiarato Feige, secondo quanto riportato da ComicBook. “Siamo davvero molto fortunati ad averlo con noi e siamo molto entusiasti di averlo. Quindi stiamo iniziando. Tutto sta iniziando ora. La sceneggiatura è in fase di elaborazione”. Feige ha definito Schreier “un ragazzo incredibilmente intelligente” e “un regista di talento”, aggiungendo: “Abbiamo avuto un’ottima esperienza con lui in Thunderbolts.

“E se avete visto quel film, quello che ha fatto con le interazioni tra i personaggi, ha anche un ottimo feeling con, diciamo, un pubblico più giovane. È sicuramente più giovane di me, ma ha saputo cogliere questo aspetto in un modo che ritengo importante per Thunderbolts, e ancora più importante per X-Men. Perché X-Men, come nei fumetti, sarà un film molto orientato ai giovani, incentrato su di loro e con un cast giovane“.

Chi reciterà nel reboot degli X-Men?

Secondo quanto riferito, il casting ufficiale dovrebbe iniziare molto presto (se non è già iniziato) e personaggi del calibro di Harris Dickinson, Margaret Qualley, Elle Fanning e Julia Butters sarebbero nel mirino dello studio (secondo quanto riferito, erano in lizza per interpretare Cyclope, Rogue e Kitty Pryde, ma non sappiamo se sia ancora così), insieme alla star di Alien: Romulus David Jonsson e Trinity Bliss, che potrebbero essere in lizza per interpretare Jubilee. Altri nomi che sono emersi nelle voci di corridoio includono Hunter Schafer (Mystica), Ayo Edebiri (Tempesta) e Javier Bardem (Mr. Sinister).

Riguardo al progetto Kevin Feige ha dichiarato di avere un “piano decennale” per la saga dei mutanti. “Penso che lo vedrete continuare nei nostri prossimi film con alcuni personaggi degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l’intera storia di Secret Wars ci condurrà davvero in una nuova era dei mutanti e degli X-Men. Ancora una volta, [è] uno di quei sogni che diventano realtà. Finalmente abbiamo di nuovo gli X-Men“.