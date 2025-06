Prova a prendermi: le differenze tra il film e la storia vera

In Prova a prendermi, di Steven Spielberg, alcuni episodi della vita affascinante di Frank Abagnale Jr. sono stati portati sul grande schermo, ma alcune delle sue azioni sono talmente stravaganti che i fan non possono non chiedersi quanto sia accurato il film. In esso, Leonardo DiCaprio interpreta il vero Frank Abagnale Jr., che a soli 16 anni scappa di casa per iniziare una vita da truffatore. Inizia con piccoli assegni contraffatti per viaggiare e soggiornare in hotel e presto passa a truffe più elaborate, come spacciarsi per pilota, medico e avvocato.

Il film segue la vita criminale di Abagnale dall’adolescenza all’età adulta, concludendosi quando finalmente riesce a mettere il suo notevole talento nella contraffazione di assegni al servizio dell’FBI. Il film è basato fedelmente sul libro del 1980 di Stan Redding, che ha scritto Catch Me If You Can dopo aver intervistato Abagnale, ed è uno dei migliori film di DiCaprio, ma ci sono dubbi sull’accuratezza del libro a causa delle esagerazioni e delle drammatizzazioni di Redding. Abagnale non è stato consultato per il film, quindi non ha potuto confermare quali parti del libro fossero basate sulla realtà e quali fossero esagerazioni. Scopriamo però quelle che sono le differenze certe tra il film e la storia vera.

Il padre di Frank non era un truffatore nella vita reale

“Due topolini caddero in un secchio di panna. Il primo topolino si arrese e annegò. Il secondo topolino non si arrese. Lottò così duramente che alla fine trasformò la panna in burro e riuscì a strisciare fuori”. Questa frase del film mostra che Abagnale impara la forza d’animo da suo padre. Impara anche come affascinare e manipolare con una piccola storia o una verità distorta dal personaggio di Christopher Walken, anche se nella vita reale suo padre era un uomo onesto che non approvava i furti nei negozi e le altre truffe del figlio.

Nel film, è a causa del divorzio dei suoi genitori che l’adolescente scappa di casa ed esplora metodi illegali per trasferire grandi quantità di denaro. È vero che il divorzio ha influenzato profondamente Abagnale, ispirando in parte la sua fuga e la sua serie di crimini, ma Abagnale ha vissuto con il padre single per molto tempo prima di scappare di casa. Alcuni dettagli minori del divorzio sono stati modificati, come il fatto che la madre di Abagnale si sia risposata e abbia avuto un altro figlio. Anche se Abagnale non era figlio unico come descritto nel film, sua madre non si è risposata.

Prova a prendermi torna poi più volte su Abagnale Sr., mostrando la corrispondenza del figlio con lui e l’incontro tra i due mentre si fingeva pilota e poi medico. Ma la verità sul padre di Frank nel film è che Abagnale non ha mai più rivisto suo padre dopo essere scappato di casa, né Abagnale Sr. ha cercato di proteggere il segreto di suo figlio. In realtà, quando Abagnale Jr. si è cacciato in qualche guaio finanziario durante l’adolescenza utilizzando le carte di credito del padre, quest’ultimo ha cercato di iscriverlo in una scuola per “ragazzi difficili”, un altro dettaglio che non compare nel film.

Abagnale ha dichiarato di essere soddisfatto della scelta di Spielberg di ritrarre suo padre in una luce positiva, fedele alla realtà. Nel film, Abagnale Sr. funge infatti da punto di riferimento per suo figlio, influenzando tutte le sue scelte e ispirando la sua volontà di continuare a lottare e provare, sguazzando nella panna fino a quando, come il topolino, non è riuscito a risalire. Questo ha servito a uno scopo più alto per il film, e Abagnale non ha obiettato al cambiamento.

Le relazioni sentimentali e il fidanzamento di Frank Abagnale Jr.

Il film ritrae Abagnale mentre ha molte avventure con donne diverse, arrivando persino ad innamorarsi di una volontaria ospedaliera interpretata da Amy Adams. Sono state proprio queste numerose avventure a farlo catturare, poiché un’assistente di volo con cui aveva avuto una relazione lo ha individuato in Francia e lo ha denunciato alla polizia. La sua storia d’amore con una giovane donna, chiamata Brenda Strong sia nel libro che nel film, ha infatti quasi segnato la fine della sua carriera.

Abagnale si innamorò di lei e le confessò i suoi crimini, sperando di iniziare una nuova vita come suo marito. La loro relazione finì però quando lei tentò di denunciarlo. Il film è abbastanza accurato nel descrivere la loro storia d’amore e la loro rottura, dato che lui la incontrò davvero mentre fingeva di essere un medico che gestiva un ospedale. La sua confessione, tuttavia, avvenne in modo diverso rispetto al film e non fu una confessione improvvisata mentre stava scappando da una finestra.

Di tutte le truffe di Abagnale, quella di fingersi medico era quella che lo terrorizzava di più perché pensava di poter mettere in pericolo altre persone. In un’occasione, ci fu un pericolo imminente perché Abagnale non riuscì a comprendere il significato dell’espressione “bambino blu”. Decise quindi di dimettersi da medico, inventando una scusa, ma, fortunatamente, si presentò una persona qualificata che prese il suo posto. Sapeva che l’FBI si stava avvicinando, quindi scelse di confessare tutto nel tentativo di tenere Brenda e cambiare carriera.

Parte della motivazione che spingeva Abagnale a continuare con le sue truffe era il suo gusto per le donne. Assegni scoperti e camere d’albergo lussuose gli garantivano molta attenzione da parte del gentil sesso, ma fu proprio questa attenzione a causare alla fine la sua rovina. Nel film, un detective junior che interrogò sua madre ricordò la città francese di Montrichard, dove era cresciuta, e questo condusse Hanratty (interpretato da Tom Hanks nel film) al suo nascondiglio, eliminando la storia dell’assistente di volo e il fatale errore di Abagnale.

Il professor Frank Abagnale Jr.

Il truffatore aveva finto di essere un medico, un pilota e un avvocato, e Abagnale Jr. aveva persino superato l’esame di abilitazione, ma la sua quarta carriera fasulla è stata omessa dal film. Abagnale assunse il ruolo di professore di sociologia alla Brigham Young University. Era molto apprezzato dai suoi studenti, che lo trovavano affabile e intelligente. Ci riuscì leggendo ogni settimana un capitolo in anticipo rispetto a loro, cosa che alcuni studenti trovavano un po’ strana. La BYU pubblicò un annuncio sul giornale per un professore di sociologia, Abagnale falsificò una trascrizione della Columbia University e la prestigiosa università lo assunse.

Carri Jenkins della BYU ha dichiarato nel 2003 che lei e lo staff non hanno trovato alcuna traccia del periodo di permanenza di Abagnale nella scuola, nonostante egli affermasse di aver tenuto un corso di novanta minuti a un totale di 141 studenti. Abagnale ha detto di non ricordare quale pseudonimo avesse usato mentre lavorava lì, ma era effettivamente nel campus durante la sua fuga. Se fosse un professore o un semplice assistente è ancora oggetto di dibattito, ed è possibile che, se fosse stato quest’ultimo, non ci sarebbero tracce del suo periodo di insegnamento di sociologia.

La fuga in aereo di Abagnale Jr.

In una delle scene più emozionanti del film, Abagnale è seduto con il suo rapitore su un aereo diretto verso il suo destino negli Stati Uniti. Viene a sapere che il suo amato padre è morto e, sopraffatto dall’emozione, dice di sentirsi male e insiste per andare in bagno. Hanratty lo aspetta fuori, ma una volta che l’aereo atterra, è chiaro che Abagnale non uscirà. L’agente sfonda la porta solo per trovare una stanza vuota con alcune viti sul pavimento, lasciando il personaggio di Tom Hanks con un pugno di mosche in mano.

In realtà, sarebbe impossibile per Abagnale essere fuggito attraverso il bagno. Lo spazio è ben sigillato e chiunque tentasse di farlo dovrebbe essere molto piccolo o avere una clavicola lussata. In realtà, Abagnale è fuggito attraverso la galleria della cucina dove il cibo entra ed esce dall’aereo, ma Redding ha inventato il dettaglio del bagno per il libro. Abagnale conosceva abbastanza bene gli aerei grazie al tempo trascorso fingendo di essere un pilota, quindi avrebbe saputo che fuggire attraverso il bagno era impossibile.

Nel 1971, Frank fuggì poi ancora una volta, tentando di scappare in Brasile. Tre anni dopo, Abagnale negoziò un accordo con l’FBI che gli garantì la libertà in cambio di consulenze su come proteggere ulteriormente le persone e le aziende dalle frodi, come è stato accuratamente descritto in Prova a prendermi. Ha poi fondato la Abagnale & Associates, con cui svolge il ruolo di consulente finanziario. Ancora oggi lavora per l’FBI, anche se il suo esatto ruolo nel rapporto con la nota agenzia governativa è da sempre oggetto di dibattito.

