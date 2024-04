Quasi orfano: dal cast alle location, tutte le curiosità sul film

Nel 2018 l’attore e regista francese Dany Boon, celebre per i film Giù al Nord e Supercondriaco – Ridere fa bene alla salute, ha realizzato il film Ti ripresento i tuoi (titolo italiano di La ch’tite famille, ovvero La piccola famiglia). Si tratta di una commedia che affronta il tema delle proprie origini e lo scontro con determinate differenze culturali. Di questo grande successo nel 2022 è poi stato realizzato un remake italiano, dotato di una sua profonda aderenza al panorama sociale del nostro paese: Quasi orfano (qui la recensione), diretto da Umberto Carteni (Divorzio a Las Vegas, La seconda chance).

Sulla scia del famosissimo Benvenuti al Sud, il film ripercorre dunque gli stereotipi tra Nord e Sud, ponendo però al centro del proprio racconto la famiglia di sangue come anche quello snaturarsi che porta ad allontanarsi dalle proprie origini e perdere la propria identità. Tra equivoci, situazioni estremamente comiche e sentimenti che pervadono l’intero racconto Quasi orfano si è affermato come uno dei titoli più apprezzati di questo genere del suo anno. Ad arricchirlo, vi è un cast di grandi interpreti, ma anche di suggestive location che portano lo spettatore dal Nord al Sud.

Per chi è in cerca di una valida commedia capace di offrire spunti di riflessioni sempre validi sull’identità italiana, è dunque questo un film da non perdere, che si può ora riscoprire grazie al suo passaggio televisivo. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Quasi orfano. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle location dove si sono svolte le riprese. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Quasi orfano

Protagonisti del film sono Valentino e Costanza, marito e moglie che vivono a Milano e hanno fondato un famosissimo brand nel mondo del design. Valentino, di origine pugliese, ha progressivamente tagliato i ponti con la sua famiglia, al punto di dichiararsi orfano e cambiare cognome. La sua famiglia, colorita e numerosa, tenterà però di riallacciare i contatti con lui, presentandosi all’improvviso a Milano. Quando poi un improvviso incidente fa dimenticare a Valentino ogni cosa accadutagli dopo i 20 anni, per lui sarà davvero l’occasione riscoprire le proprie origini e il mondo che lo circonda.

Ad interpretare Valentino in Quasi orfano vi è l’attore Riccardo Scamarcio, mentre sua moglie Costanza è interpretata dall’attrice Vittoria Puccini. Completano il cast gli attori Antonio Gerardi nel ruolo di Nicola e Grazia Schiavone in quello di Lulu. Ad interpretare i genitori di Valentino, invece, si ritrovano Adriano Pappalardo e Nuncia Schiano. Presente nel film anche la conduttrice radiofonica Ema Stokholma, con il ruolo di Madame Gignac. Bebo Storti, invece, interpreta il manager milanese Sergio, mentre l’attore Paolo Sassanelli interpreta Pino.

Le location del film: ecco dove è stato girato

Girato tra Milano e Monopoli, in Puglia, Quasi orfano contrappone dunque la metropoli all’ambiente più naturale della campagna. Per quanto riguarda il primo di questi due ambienti, si ritrovano il quartier generale dell’azienda “Chromavis” specializzata nella produzione di cosmetici, situata a Offanengo (CR), dove sono stati ricostruiti gli uffici dello studio di architettura “Vale Rocco”. Sono poi presenti il MUDEC – Museo delle Culture, nel quartiere di Porta Genova, dove sono state effettuate le riprese di un evento molto importante per il protagonista. Altra location è quella del cosiddetto “bosco verticale”.

L’edificio, oggetto di scherno nel film, è rappresentativo di una nuova architettura della biodiversità, costruito in piazza Gae Aulenti, nell’area Porta Nuova. Qui sono state realizzate le riprese del modernissimo appartamento di Valentino e Costanza. Sono poi presenti anche i celebri Navigli di Milano, dove Costanza passeggia con Valentino nella speranza che ricordi il loro primo bacio. Grande protagonista di Quasi orfano, però, è la Masseria della famiglia di Valentino. Questa si trova nelle campagne di Cisternino (BR). Presente è poi la citata città di Monopoli, della quale vengono mostrati diversi ambienti.

Il trailer di Quasi orfano e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Quasi orfano grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 25 aprile alle ore 21:30 sul canale Rai 1.