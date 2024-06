La seconda chance: tutto quello che c’è da sapere sul film

Negli ultimi anni sono diversi i film italiani che hanno affrontato il tema della genitorialità, affidandosi il più delle volte alla commedia ma senza rinunciare talvolta anche ad elementi fantasy. Titoli come 10 giorni senza mamma o Tre di troppo sono solo due esempi, ma ad essi si può ora accostare anche La seconda chance, il nuovo film di Umberto Riccioni Carteni, già regista anche di Diverso da chi?, Divorzio a Las Vegas e Quasi orfano.

“La seconda chance – dice il regista Umberto Carteni – affronta la tematica genitori-figli con leggerezza, ma trattando in modo sincero le dinamiche che si creano all’interno di un nucleo famigliare. Il film vuole divertire, ma senza tradire l’autenticità dei personaggi, le loro inquietudini, le distanze che si creano tra i genitori e i figli. È così che il racconto ci porta a riflettere su quanto noi genitori non conosciamo le vite dei nostri ragazzi: spesso troppo presi dalle nostre vite, rivolgiamo a loro uno sguardo superficiale e disattento”.

In mezzo alla sua leggerezza, La seconda chance mira dunque anche a sollevare riflessioni quanto mai importanti che, tra risate ed emozioni, permettono di interrogarsi sui propri rapporti famigliari e su quanto davvero conosciamo le persone a cui siamo legati. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di La seconda chance

Protagonisti del film sono Max e Anna Mancini, una coppia insieme da ben venticinque anni e con due figli gemelli adolescenti, Tina e Nico. I due ragazzi hanno però caratteri opposti: Tina è una giovane ribelle, poco dedita allo studio, mentre suo fratello Nico, invece, è un ragazzo tranquillo e solitario, con una gran passione per i videogames. Anche per via di queste differenze, da sempre tra Max e Anna e i ragazzi ci sono tensioni. L’apice di questa costante battaglia tra genitori e figli viene però toccato il giorno del diciottesimo compleanno dei gemelli, quando Max e Anna concedono loro di organizzare una festa a casa, che degenererà totalmente.

È a quel punto che i due genitori si renderanno conto di non sapere nulla dei loro figli e si chiedono se non abbiano sbagliato qualcosa nella loro educazione, ricordando con nostalgia quel tempo in cui Tina e Nico non erano altro che due adorabili bambini bisognosi di protezione. Quando la disastrosa serata di compleanno giunge a termine, viene allora data a Max e Anna una seconda chance per far chiarezza nel rapporto con Tina e Marco e provare, se mai possibile, a non ripetere gli stessi errori ma anzi a recuperare quel rapporto sempre più incrinato.

Il cast di La seconda chance

Ad interpretare Max vi è l’attore Max Giusti, noto per la sua attività televisiva ma anche per aver recitato nei film Ladri si nasce, Famosi in 7 giorni e Appena un minuto. Giusti è però anche noto per essere il doppiatore italiano di Gru nella trilogia animata di Cattivissimo me. Accanto a lui, nel ruolo della moglie Anna vi è l’attrice Gabriella Pession, recentemente vista nella serie La porta rossa nel ruolo di Anna Meyer, ma anche nel film Una commedia pericolosa. Vittoria Gallione e Fabio Bizzarro sono invece gli interpreti di Tina e Nico. L’attore Maurizio Mattioli interpreta invece nonno Fausto.

Il trailer di La seconda chance e dove vedere il film in streaming e in TV

Sfortunatamente il film non è presente su nessuna delle piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente nel palinsesto televisivo di sabato 29 giugno alle ore 21:10 sul canale Rai Movie. Di conseguenza, per un limitato periodo di tempo sarà presente anche sulla piattaforma Rai Play, dove quindi lo si potrà vedere anche oltre il momento della sua messa in onda. Basterà accedere alla piattaforma, completamente gratuita, per trovare il film e far partire la visione.