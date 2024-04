La furia di un uomo – Wrath of Man: la spiegazione del finale

Guy Ritchie è un grande narratore che intrattiene il pubblico con il suo stile dinamico da quasi due decenni. Con i suoi film ha proposto nuovi contesti, personaggi e modi di raccontare gli ambienti criminali, dando nuova vita al gangster movie. Ogni suo lungometraggio è un’opera estremamente riconoscibile e personale, il che lo rende uno dei registi più apprezzati e ricercati da spettatori di tutto il mondo. Mentre si attende in sala il suo nuovo film, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, tra i suoi titoli recenti più apprezzati vi è senza dubbio La furia di un uomo – Wrath of Man (qui la recensione), del 2021.

Remake del film francese del 2004 Cash Truck (Le Convoyeur), diretto da Nicolas Boukhrief, questo lungometraggio lo vede riunirsi con uno dei suoi attori feticcio, Jason Statham, dando vita ad un tesissimo thriller d’azione incentrato su dei tentativi di furto ai danni di furgoni blindati. Naturalmente c’è molto di più di questo, per un film che ha ribadito – ammesso che ce ne fosse ancora bisogno – la grande dimestichezza che Ritchie vanta con questo genere, tra scene dal grande impatto adrenalinico fino alla gestione dei suoi protagonisti e delle loro follie.

Per chi apprezza il regista, è questo un film che segna quasi un ritorno alle origini e che entusiasma proprio per la grinta con cui il tutto viene messo in scena ed offerto allo spettatore. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a La furia di un uomo – Wrath of Man. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di La furia di un uomo – Wrath of Man

Dopo un’imboscata mortale a una delle loro auto blindate, la Fortico Securities con sede a Los Angeles assume come guardia un misterioso nuovo dipendente, Patrick Hill, che diventa noto semplicemente come “H.” Mentre impara le basi dal partner Bullet, H inizialmente sembra essere un tipo tranquillo e intenzionato semplicemente a fare il suo lavoro per guadagnarsi da vivere. Ma quando lui e Bullet diventano l’obiettivo di un tentativo di rapina, le formidabili abilità di H vengono alla luce. Non solo è un tiratore esperto che è ugualmente abile nel combattimento corpo a corpo, ma H è anche spietato e letale.

Il cast del film

Ad interpretare Patrick Hill vi è l’attore Jason Statham, qui alla sua quarta collaborazione con Ritchie dopo Lock & Stock – Pazzi scatenati (1998), Snatch – Lo strappo (2000) e Revolver (2005). Due anni dopo sono tornati a lavorare insieme per Operation Fortune (2023). Accanto a lui, nel ruolo della guardia Haiden “Bullet” Blaire vi è l’attore Holt McCallany, noto per essere stato uno dei due protagonisti della serie Mindhunter. Josh Hartnett ricopre il ruolo di “Boy Sweat” Dave Hancock, altra guardia della Fortico, mentre Jeffrey Donovan è Jackson Ainsley, ex sergente di plotone.

Vi è poi nel film Scott Eastwood nel ruolo di Jan, ex militare, guidato da Jackson. Guy Ritchie è sempre stato un grande fan di Clint Eastwood e quindi era entusiasta di poter lavorare con suo figlio Scott in questo film. Completano il cast Andy García nel ruolo dell’agente FBI King, Eddie Marsan nel ruolo di Terry Rossi, un manager di Fortico e Rob Delaney in quelli di Blake Halls, boss della Fortico. Vi è poi in La furia di un uomo – Wrath of Mananche la partecipazione del cantante Post Malone nel ruolo di un rapinatore.

La spiegazione del finale di La furia di un uomo – Wrath of Man

Per tutta la durata di La furia di un uomo – Wrath of Man, i furgoni blindati gestiti dalla Fortico Security vengono costantemente presi d’assalto. Il terzo atto ruota attorno a H che sventa il malvivente che non solo ha compiuto tali assalti, ma ha anche ucciso suo figlio Dougie. Alla fine del film, H non solo ottiene dunque la sua vendetta, ma la compie nello stesso modo per cui è morto suo figlio. Mettendo alle strette Jan, l’ultimo uomo rimasto in piedi della squadra che ha rovesciato i blindati, H gli fa leggere il referto dell’autopsia del figlio.

Si scopre dunque che, quando Jan ha sparato a Dougie, ha colpito fegato, polmoni, milza e cuore. H procede pertanto a sparare a Jan in ognuno di questi punti, completando il suo piano di vendetta e ponendo fine a un lungo gioco che ha portato avanti per diversi mesi e sotto una presunta identità. Patrick Hill è infatti uno pseudonimo e che il suo vero nome è Mason Hargreaves. Egli, inoltre, è a capo di un impero criminale e ha anche legami con l’FBI, ricevendo da loro le informazioni necessarie per scoprire l’identità della banda che ha ucciso suo figlio nella rapina che apre il film.

Poiché i rapinatori che hanno ucciso suo figlio sembrano colpire solo i camion della Fortico Security, H elabora dunque il piano di farsi assumere dalla compagnia. Non deve attendere molto perché i rapinatori tentino di rovesciare il camion in cui è presente H, ed è allora che egli può sfoggiare tutte le sue letali abilità, portando a termine la propria vendetta, smascherando anche il tradimento di Bullet, che lavora segretamente per il gruppo di rapinatori. Fatto ciò, al termine di La furia di un uomo – Wrath of Man, Mason può dunque tornare alle sue solite attività, potendo contare sulla protezione dell’FBI.

Il trailer di La furia di un uomo – Wrath of Man e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di La furia di un uomo – Wrath of Man grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 25 aprile alle ore 21:20 sul canale Rai 2.