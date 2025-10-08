Serpico: la storia vera dietro il film con Al Pacino

Diretto da Sidney Lumet, Serpico (1973) è uno dei grandi classici del cinema anni 70 (e non solo). Un film drammatico poliziesco ambientato prevalentemente a New York, che ruota attorno a Frank Serpico (Al Pacino), un agente di polizia che si imbatte nella corruzione dilagante all’interno del Dipartimento di Polizia di New York. Il film descrive la sua lotta contro il dipartimento, poiché il suo deciso rifiuto di accettare tangenti lo trasforma in un paria tra i poliziotti. I colleghi di Frank lo minacciano, nessuna delle sue relazioni dura a lungo e più volte rischia di morire. Nonostante tutto ciò, rimane fermo nelle sue convinzioni.

Inizialmente, John G. Avildsen (Rocky) era stato ingaggiato per dirigere il progetto, ma in seguito è stato sostituito da Sidney Lumet, che si era costruito una reputazione per la sua capacità di portare a termine i progetti in tempi ristretti. Serpico è così considerato uno dei pochi film mai realizzati che offre un ritratto profondamente poco glamour della vita della polizia, poiché approfondisce la cultura poliziesca di New York City, descrivendo la corruzione istituzionale. Ora, se tutto questo spinge a chiedersi se film sia ispirato a fatti reali, in questo approfondimento esploriamo proprio questo aspetto.

Serpico è una storia vera?

Sì, Serpico è basato su una storia vera. Il film è l’adattamento cinematografico del libro biografico del 1973 “Serpico: The Cop Who Defied the System” dell’autore e giornalista americano Peter Maas. Il protagonista del libro, Frank Serpico, ha aiutato Mass a svilupparlo dopo essersi ripreso da una sparatoria. Successivamente, gli sceneggiatori Waldo Salt e Norman Wexler hanno adattato il libro per il grande schermo. Frank Serpico era un vero agente della polizia di New York, nato e cresciuto a Brooklyn, New York City.

I suoi genitori erano immigrati italiani provenienti da Marigliano, in Campania. All’età di 17 anni, si arruolò nell’esercito degli Stati Uniti e trascorse due anni in Corea del Sud come fante. Dopo aver lasciato l’esercito, ha lavorato per un breve periodo come investigatore part-time e consulente giovanile, conseguendo una laurea in scienze presso il City College di New York prima di diventare agente di polizia della NYPD nel settembre 1959. Quando alla fine si ritirò nel giugno 1972, Serpico era diventato una figura controversa all’interno del dipartimento; mentre alcuni agenti di polizia ammiravano la sua tenacia e onestà, molti criticavano le sue azioni.

All’inizio del 1966, Serpico aveva incontrato il collega poliziotto David Durk, che divenne suo alleato nella lotta contro la corruzione. Nel 1967, si rivolse poi ai suoi superiori per segnalare la corruzione diffusa all’interno del dipartimento, ma non fu intrapresa alcuna azione per fermarla. Quando parlare con i superiori non produsse il risultato desiderato, Serpico partecipò a un’inchiesta del New York Times dell’aprile 1970 che accusava la polizia di New York di ricevere milioni di dollari da criminali e piccole imprese.

Il presunto tentativo di omicidio

Il 3 febbraio 1971 e Serpico stava conducendo un’operazione antidroga nella zona di Williamsburg a Brooklyn. Una cosa che è sempre stata molto sospetta riguardo alla sparatoria durante un’irruzione frenetica è che non è mai stato chiamato il 10-13 (il codice radio per un agente che ha bisogno di assistenza) dopo che Serpico è stato colpito al volto. I suoi colleghi sono semplicemente fuggiti dalla scena, proprio come nel film. La scena iniziale del film descrive in dettaglio la gravità delle condizioni di Serpico quando viene finalmente portato d’urgenza in ospedale. Ancora oggi ha frammenti di proiettile conficcati nel cervello e soffre di perdita dell’udito a causa della recisione del nervo uditivo.

È stato quasi il colpo di grazia per Serpico, ma riuscì a sopravvivere. Nell’ottobre e nel dicembre 1971, testimoniò poi davanti alla Commissione Knapp, istituita dall’allora sindaco John V. Lindsay per indagare sulle accuse di corruzione contro il NYPD, diventando il primo agente del NYPD a farlo nella storia. “Frank Serpico! Il primo agente di polizia non solo nella storia del Dipartimento di Polizia di New York, ma nella storia di qualsiasi dipartimento di polizia degli Stati Uniti, a farsi avanti per denunciare e successivamente testimoniare apertamente sulla corruzione diffusa e sistematica dei poliziotti, con tangenti che ammontavano a milioni di dollari“, scrisse Mass nel numero del 25° anniversario della rivista New York Magazine.

Cosa il film cambia della storia vera

In un’intervista a Vanity Fair, Frank Serpico ha commentato gli eventi della sua vita raccontati nel film in un documentario intitolato Frank Serpico, diretto da Antonio D’Ambrosio. Grazie al celebre regista Sidney Lumet, la sceneggiatura scritta in collaborazione con Waldo Salt è molto accurata nel descrivere come il nativo di Brooklyn, New York, sia diventato un poliziotto, la corruzione, le tangenti e il razzismo che ha incontrato e l’incidente in cui è stato quasi ucciso come informatore nel film. La sua bussola morale si è formata quando Frank era solo un ragazzo e un uomo lasciò il negozio di suo padre senza pagare per una lucidatura di scarpe.

Da allora capì di avere un senso intrinseco di ciò che era giusto e ciò che era sbagliato, e il rispetto per la legge. Ma, fedele al film, si rifiutò di indossare un microfono nascosto e non si considera una spia. Sostiene di non aver avuto alcun interesse a denunciare i poliziotti, ma a smascherare i superiori che chiudevano un occhio su tutto. Tuttavia, il film presenta anche alcune importanti differenze dalla storia vera. Ad esempio, nel film non c’è nessun personaggio di nome David Durk, ma Bob Blair (Tony Roberts), confidente e alleato di Serpico, sembra essere stato modellato su Durk.

Serpico, che ha visto il film completo per la prima volta nel 2010, ha affermato che Lumet lo ha bandito dal set dopo che lui aveva espresso la sua disapprovazione per una scena fittizia. Anche Durk ha criticato il film, così come molte altre persone legate alle forze dell’ordine. Per prepararsi al ruolo, l’attore protagonista Al Pacino ha però invitato Serpico a Montauk, New York, come ospite nella casa che aveva affittato. Una volta, Pacino ha chiesto al suo omologo fuori dallo schermo perché si fosse opposto ai suoi colleghi e, in risposta, l’ex poliziotto avrebbe detto: “Beh, Al, non lo so. Immagino di dover dire che sarebbe perché… se non lo facessi, chi sarei quando ascolto un brano musicale?“.

Dov’è oggi Frank Serpico

Dopo aver lanciato l’allarme e aver dato il via alla denuncia dell’enorme corruzione all’interno del Dipartimento di Polizia di New York nel 1971, continuò a lavorare come poliziotto fino al 1972. Dopo l’uscita del film e la straordinaria interpretazione di Pacino, il vero Frank Serpico scomparve dalla circolazione. Inizialmente si trasferì dall’altra parte del mondo, in Svizzera, per riprendersi, e poi nei Paesi Bassi. Oggi vive nello Stato di New York, in una piccola capanna di legno che ha costruito lui stesso. All’esterno ci sono statue buddiste (un altro aspetto della sua religione menzionato nel film).

Come per tutti gli informatori, molti di coloro che hanno preso parte ai crimini all’interno del dipartimento lo considerano ancora un traditore e un emarginato, e lui ha dovuto allontanarsi dall’attenzione che ha ricevuto dopo l’uscita del film. Gran parte della corruzione che il film ha denunciato accuratamente è stata portata nella tomba dai corrotti. Nel febbraio 2022, Frank Serpico è stato finalmente insignito della Medaglia d’Onore dal sindaco di New York Eric Adams, che afferma che Serpico è stato una delle sue ispirazioni per entrare in politica. Aveva 85 anni, cinquant’anni dopo aver dato il via alla guerra contro i poliziotti corrotti.