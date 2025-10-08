HomeSerie TvNews

Paramount+ ha rinnovato per una seconda stagione Dexter: Resurrection

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
©Paramount+/Courtesy Everett Collection

Dexter: Resurrection, la serie sequel, in cui Michael C. Hall riprende il ruolo del serial killer più amato della TV, è stata rinnovata per una seconda stagione da Paramount+. Hall ha ringraziato i fan in un video pubblicato su YouTube e ha dichiarato: “C’è ancora molto da scoprire. La sala sceneggiatori si sta riunendo ora e i dettagli saranno presto disponibili… la storia continua”.

Il rinnovo arriva dopo che Variety ha riportato ad agosto che Paramount+ aveva pianificato di aprire una sala sceneggiatori per una potenziale seconda stagione della serie. L’altro spin-off di “Dexter”, la serie prequel “Original Sin” con Patrick Gibson nei panni di un giovane Dexter, ha avuto un destino meno fortunato. Dopo che la serie è stata rinnovata per una seconda stagione ad aprile, la piattaforma di streaming ha cambiato idea e ha cancellato la serie pochi mesi dopo, in seguito alla fusione di Paramount con Skydance.

Dexter: Resurrection ha debuttato a luglio, raggiungendo 4,4 milioni di spettatori multipiattaforma nei primi sette giorni. Oltre a Hall, la serie vede la partecipazione di Uma Thurman, Jack Alcott, David Zayas, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Emilia Suárez, James Remar e Peter Dinklage. La prima stagione ha visto la partecipazione di attori fissi, tra cui Eric Stonestreet e David Magidoff, oltre a guest star come Neil Patrick Harris, Krysten Ritter, David Dastmalchian e John Lithgow, che ha ripreso il ruolo di Arthur Mitchell, alias il killer Trinity.

Dopo otto stagioni su Showtime, “Dexter” si è concluso nel 2013, per poi riprendere con la miniserie del 2021 “Dexter: New Blood”. Qualche anno dopo, è uscito “Dexter: Original Sin”, con Hall che ha ripreso il ruolo di Dexter in qualità di doppiatore. In seguito, Hall è tornato a vestire i panni del serial killer sullo schermo nella serie sequel “Resurrection”. L’anno scorso è stato annunciato che una serie prequel spin-off basata sul Trinity Killer sarebbe stata in fase di sviluppo.

“Resurrection” è stata creata da Clyde Phillips, lo showrunner originale di “Dexter”, e prodotta dalla sua Clyde Phillips Productions, Counterpart Studios e Showtime Studios. Tra i produttori esecutivi figurano Phillips, Scott Reynolds, Marcos Siega, Hilly Hicks, Jr., John Goldwyn, Sara Colleton, Tony Hernandez, Lilly Burns e Hall.

Articolo precedente
Serpico: la storia vera dietro il film con Al Pacino
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved