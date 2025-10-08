Paramount+ ha rinnovato per una seconda stagione Dexter: Resurrection

Dexter: Resurrection, la serie sequel, in cui Michael C. Hall riprende il ruolo del serial killer più amato della TV, è stata rinnovata per una seconda stagione da Paramount+. Hall ha ringraziato i fan in un video pubblicato su YouTube e ha dichiarato: “C’è ancora molto da scoprire. La sala sceneggiatori si sta riunendo ora e i dettagli saranno presto disponibili… la storia continua”.

Il rinnovo arriva dopo che Variety ha riportato ad agosto che Paramount+ aveva pianificato di aprire una sala sceneggiatori per una potenziale seconda stagione della serie. L’altro spin-off di “Dexter”, la serie prequel “Original Sin” con Patrick Gibson nei panni di un giovane Dexter, ha avuto un destino meno fortunato. Dopo che la serie è stata rinnovata per una seconda stagione ad aprile, la piattaforma di streaming ha cambiato idea e ha cancellato la serie pochi mesi dopo, in seguito alla fusione di Paramount con Skydance.

Dexter: Resurrection ha debuttato a luglio, raggiungendo 4,4 milioni di spettatori multipiattaforma nei primi sette giorni. Oltre a Hall, la serie vede la partecipazione di Uma Thurman, Jack Alcott, David Zayas, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Emilia Suárez, James Remar e Peter Dinklage. La prima stagione ha visto la partecipazione di attori fissi, tra cui Eric Stonestreet e David Magidoff, oltre a guest star come Neil Patrick Harris, Krysten Ritter, David Dastmalchian e John Lithgow, che ha ripreso il ruolo di Arthur Mitchell, alias il killer Trinity.

Dopo otto stagioni su Showtime, “Dexter” si è concluso nel 2013, per poi riprendere con la miniserie del 2021 “Dexter: New Blood”. Qualche anno dopo, è uscito “Dexter: Original Sin”, con Hall che ha ripreso il ruolo di Dexter in qualità di doppiatore. In seguito, Hall è tornato a vestire i panni del serial killer sullo schermo nella serie sequel “Resurrection”. L’anno scorso è stato annunciato che una serie prequel spin-off basata sul Trinity Killer sarebbe stata in fase di sviluppo.

“Resurrection” è stata creata da Clyde Phillips, lo showrunner originale di “Dexter”, e prodotta dalla sua Clyde Phillips Productions, Counterpart Studios e Showtime Studios. Tra i produttori esecutivi figurano Phillips, Scott Reynolds, Marcos Siega, Hilly Hicks, Jr., John Goldwyn, Sara Colleton, Tony Hernandez, Lilly Burns e Hall.