Sposa in rosso: dal cast alle location, tutte le curiosità sul film

Dopo Ravanello pallido (2001) e Tuttapposto (2019), il regista Gianni Costantino torna al cinema con la commedia Sposa in rosso, un film a metà fra la rom-com e il ritratto generazionale dei quarantenni precari della società contemporanea. Il film fa infatti leva su problematiche reali a cui vengono qui trovate soluzioni eccezionali attraverso quell’arte di arrangiarsi (anche ben oltre la legalità) che tante volte in cinema italiano ha saputo raccontare nel corso della sua storia.

È però curioso notare come, stando a quanto dichiarato dallo stesso regista, la vicenda sia stata ispirata alla vera storia di una coppia di amici di Costantino. Questo a ribadire come pur proponendo una vicenda apparentemente assurda, questa non sia del tutto impossibile ma anzi si proponga come possibile specchio dei nostri tempi. Sposa in rosso è però anche un film che riflette sul valore delle relazioni umane e sulla forza dei legami familiari. Il contrasto tra realtà e finzione diventa un elemento chiave della narrazione, spingendo lo spettatore a interrogarsi su cosa sia davvero importante nella vita.

Infine, l’ambientazione tra Malta e la Puglia dona al film un’atmosfera suggestiva, mentre il tono leggero e brillante rende il racconto accessibile e coinvolgente. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Sposa in rosso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle location del film. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Sposa in rosso

Il film racconta la storia di Roberta (Sarah Felberbaum) e Leòn (Eduardo Noriega), entrambi sui 40 anni e precari, che decidono di riscattarsi dalla vita mettendo in piedi una farsa. I due fingono di doversi sposare in Puglia, così da intascare i soldi delle buste regalate dagli invitati. Ma non sono gli unici invischiati in questo finto matrimonio, loro complici, infatti, sono il trasformista Giorgio (Massimo Ghini), amico mentore di Leòn, e l’anticonformista Giada (Cristina Donadio), la zia di Roberta.

L’unico ostacolo alla risuscita del loro piano sono i parenti della fantomatica sposa, in particolare sua madre Lucrezia (Anna Galiena), una donna asfissiante, suo fratello Sauro (Dino Abbrescia), pieno di paranoie, e il padre Alberto (Maurizio Marchetti), decisamente un po’ fuori di testa. Per Roberta e Leòn non sarà così semplice raggiungere l’obiettivo prefissato, perché tra loro e la tanto agognata rivincita si frapporranno diversi ostacoli e imprevisti.

Il cast del film e le location del film

Di grande fascino sono poi le location del film, che ci portano a scoprire alcuni luoghi incantevoli della regione Puglia. Mentre infatti la prima parte del film è girata e ambientata quasi interamente a Malta, nella seconda le scene pugliesi si alternano a quelle maltesi. I genitori di Roberta provengono da Martina Franca (TA): alcune sequenze mostrano infatti piazza Maria Immacolata e la vicina Basilica di San Martino di Tours. La residenza settecentesca in cui abitano è masseria Salamina, immersa tra campi coltivati e uliveti a Pezze di Greco, frazione di Fasano, nel brindisino.

La zia Giada, costumista d’opera con un ruolo chiave nell’organizzazione delle nozze, risiede invece in un’altra dimora incantevole, villa D’Aiala a Gioia del Colle, nell’entroterra barese. Poco distante, ad Acquaviva delle Fonti, si trova poi l’ospedale “F. Miulli”, dove sono state girate le scene del parto e della degenza di Roberta alla Valletta. Le campagne costellate di ulivi e delimitate dai caratteristici muretti a secco, attraverso cui si muovono i protagonisti, si trovano tra Fasano e Ostuni (precisamente nelle contrade Pettolecchia e Lamiola). Infine, la location scelta per il matrimonio è invece la Chiesa della Natività della Vergine Maria, situata a Mtahleb, Malta.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Sposa in rosso grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Tim Vision, Rai Play e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 5 febbraio alle ore 21:30 sul canale Rai 1.