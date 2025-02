Martin McDonagh alla regia di Wild Horse Nine con John Malkovich, Mark Ruffalo e Sam Rockwell

Martin McDonagh torna allo studio del suo film vincitore di due Oscar, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Searchlight, per il suo prossimo film dal titolo Wild Horse Nine. John Malkovich e Mark Ruffalo sono stati scritturati per recitare nel progetto, come anche l’iconica attrice degli anni Novanta Parker Posey. I tre si aggiungono a Sam Rockwell, già coinvolto nel progetto. I dettagli sulla trama sono al momento sconosciuti. Il tutto è stato riportato da Deadline, che ha parlato per la prima volta del progetto, che era ancora senza titolo, nel 2021.

Le riprese inizieranno nel marzo 2025 a Rapa Nui, il nome indigeno dell’Isola di Pasqua, un’area protetta cilena nota per il suo impareggiabile paesaggio culturale. L’Isola di Pasqua, l’isola abitata più remota della Terra, si trova a 3.700 chilometri dalla costa del Cile continentale. Il Parco Nazionale di Rapa Nui continua a mantenere un alto grado di autenticità, avendo subito interventi minimi dal quasi abbandono dell’area alla fine del XIX secolo.

Powered by

Per Mark Ruffalo e John Malkovich sarà la prima volta che lavorano con Martin McDonagh sul grande schermo. Per Sam Rockwell, invece, si tratta della terza collaborazione con il regista. Blueprint Pictures e Film4 produrranno Wild Horse Nine, di cui McDonagh sarà ovviamente anche sceneggiatore e produttore, ricoprendo quest’ultimo ruolo insieme a Graham Broadbent, Pete Czernin e Anita Overland. Non resta a questo punto che attendere maggiori dettagli sul progetto.

Martin McDonagh alla regia di Wild Horse Nine

Il nuovo progetto di Martin McDonagh è un’ottima notizia per gli appassionati di cinema, che con Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Gli spiriti dell’isola hanno potuto godere di due autentici capolavori. Per entrambi i film McDonagh è stato anche nominato all’Oscar per la Miglior sceneggiatura originale, senza però riuscire ad ottenere l’ambita statuetta. Chissà che anche Wild Horse Nine non si riveli un’ottimo film da stagione dei premi, portando magari McDonagh ad ottenere l’ambito riconoscimento.