Straw di Tyler Perry: la spiegazione del finale e del colpo di scena

Nemmeno la protagonista di Straw, Taraji P. Henson, si aspettava il colpo di scena con cui si chiude il film, nuova opera di Tyler Perry per Netflix (e ovviamente in Top 10). Il film Netflix, presentato in anteprima il 6 giugno 2025, è stato scritto, diretto e prodotto dal regista e vede protagonista Taraji P. Henson nel ruolo della madre single Janiyah Wiltkinson. Il finale del film sorprende gli spettatori al punto che persino Taraji ha ammesso di non aspettarsi quello che è accaduto: “Quando l’ho letto, ho pensato: Oh! Merda!”, ha dichiarato Taraji in un’intervista pubblicata dopo la première di Straw.

Di cosa parla il film di Tyler Perry, Straw?

Secondo la tagline su IMDb, Straw segue una “madre single [che] affronta una serie di eventi sfortunati, che la conducono lungo un percorso imprevisto, dove si ritrova coinvolta in una situazione che non avrebbe mai immaginato, ritrovandosi al centro dei sospetti in un mondo indifferente”.

Spiegazione del finale di Straw

Alla fine del film, Janiyah riceve una chiamata da sua madre, che le dice che l’FBI è a casa sua. Poi le rivela la scioccante notizia: Aria, la figlia di Janiyah, è morta da un giorno intero. Aria ha avuto una crisi epilettica la notte precedente ed è stata ricoverata, ma è morta in ospedale.

Una serie di flashback del giorno dell’alluvione riaffiorano e gli spettatori scoprono che Janiyah stava in realtà vivendo la sua giornata come se Aria fosse ancora viva. Questo è il motivo per cui il preside è rimasto sorpreso di vederla a scuola, e anche per cui lo zaino di Aria era ancora a casa. La telefonata che Janiyah ha ricevuto dalla scuola mentre era al lavoro era in realtà una chiamata per le sue bollette arretrate, ma Janiyah era troppo fuori di sé a quel punto per accettare la realtà. Viveva nel suo mondo mentre la sua mente reprimeva il trauma della morte della figlia.

Nicole ammette anche che la polizia aveva informato Janiyah della morte di Aria, ed era quindi consapevole che Janiyah stesse attraversando un crollo psicotico. Taraji ha confessato di essere rimasta “sbalordita” durante la lettura della sceneggiatura e di essere rimasta sorpresa dal finale, proprio come gli spettatori. Parlando con Decider in un’intervista pubblicata il 6 giugno 2025, l’attrice ha sottolineato che tutto “aveva senso nelle azioni [del suo personaggio]”. “Perché quello che mi ha mostrato è che è impazzita molto tempo fa. È impazzita il giorno prima”, ha spiegato Taraji. “Era in automatico. Non era nemmeno nel suo corpo, a dire il vero. Ho solo interpretato l’onestà del suo vivere la vita, come se nulla fosse successo.”

Il cast di Straw

Oltre a Taraji P. Henson, il resto del cast di Straw include Sherri Shepherd nel ruolo di Nicole, Teyana Taylor nel ruolo della detective Kay Raymond, Sinbad nel ruolo di Benny, Rockmond Dunbar nel ruolo del capo Wilson, Ashley Versher nel ruolo di Tessa George, Mike Merrill nel ruolo della detective Grimes e Glynn Turman nel ruolo di Richard.