James Gunn rivela la storia di Mr. Handsome

In un nuovo post sui social del regista di Superman, James Gunn, ha mostrato l’orribile Mr. Handsome, che fungeva da schiavo di Lex Luthor nel suo universo tasca. Il personaggio ha incuriosito i fan, e alcuni che ipotizzano che possa essere un marziano bianco, ad esempio.

In un post con diverse nuove foto del dietro le quinte, Gunn ha spiegato: “Lex ha creato Mr. Handsome in una capsula di Petri quando aveva 12 anni: stava cercando di creare un essere umano. Non è venuto fuori un granché, ma potrebbe essere l’unico al mondo per cui Lex prova un vero sentimento, come dimostra la foto sulla sua scrivania.”

Questa spiegazione della sua origine si collega bene alla creazione di Ultraman da parte di Luthor, un clone di Superman privo di cervello che controllava tramite una serie di istruzioni al computer. Entrambe le creature, pur con esiti diversi, dimostrano la capacità di Luthor di perseguire i propri scopi, anche quelli eticamente più discutibili.