Assaporando Parigi: dal cast alle location, tutte le curiosità sul film

Assaporando Parigi (il cui titolo originale è Savoring Paris) è il film del 2024 diretto da Clare Niederpruem, una commedia romantica dal tono leggero e malinconico che celebra l’amore, la cucina francese e la scoperta di sé. Il film racconta il viaggio personale ed emotivo di una donna americana che, giunta nella capitale francese per sfuggire a una vita insoddisfacente, si ritrova a ricostruirsi tra baguette croccanti, bistrot pittoreschi e incontri inaspettati. La pellicola si inserisce così nel filone dei feel-good movie ambientati in location iconiche, capaci di fondere romanticismo, umorismo e introspezione.

Il genere a cui appartiene Assaporando Parigi ha negli ultimi anni ha trovato numerosi esempi di successo, da Julie & Julia a Mangia, prega, ama, passando per Midnight in Paris e Sognando Parigi. In tutti questi film la cucina e le atmosfere di luoghi suggestivi diventano strumenti narrativi per raccontare una trasformazione personale. Così anche in Assaporando Parigi, il cibo non è solo contesto, ma motore di emozioni e relazioni, capace di far emergere desideri repressi, nuove identità e, naturalmente, l’amore. Il tutto avviene attraverso una narrazione che alterna leggerezza e riflessione, con un’estetica calda e accogliente.

Produzione Hallmark, Assaporando Parigi propone però anche un personaggio femminile che non cerca il principe azzurro. La protagonista si ritrova infatti a reinventarsi completamente lontano dal suo mondo d’origine, spinta più dal bisogno di capire chi è davvero che dalla ricerca di una nuova relazione. Nel resto dell’articolo scopriremo allora nel dettaglio la trama del film, il cast di interpreti principali e le curiosità sulle affascinanti location che fanno da sfondo alla storia. Una guida completa al film per chi vuole assaporare Parigi… anche solo attraverso lo schermo.

La trama di Assaporando Parigi

Ella Weber, insoddisfatta del suo lavoro e della vita negli Stati Uniti, parte per Parigi per ritrovare sé stessa attraverso l’amore per il formaggio. Nella capitale francese incontra nuovi amici, tra cui Clotilde e il critico gastronomico Gaston, con cui nasce una relazione. Trovando anche un lavoro in una fromagerie, Ella intraprende un percorso di scoperta personale, che potrebbe portarla a capire ciò che desidera davvero dalla vita, se riuscirà a chiarire un malinteso con la persona che ama.

Il cast del film

Protagonista del film, nel ruolo di Ella Weber, è l’attrice Bethany Joy Lenz. Lenz è nota soprattutto per il ruolo di Haley James Scott nella serie tv cult One Tree Hill (2003–2012), ma ha firmato anche numerose apparizioni in serie prestigiose come Dexter, Grey’s Anatomy, Life Unexpected e Agents of S.H.I.E.L.D. Accanto a lei, nel ruolo di Serge Pelerin, vi è invece Stanley Weber. L’attore è celebre principalmente per aver interpretato Juan Borgia nella serie televisiva Borgia (2011–2014). Ha recitato anche in film come Not Another Happy Ending (2013), The First Day of the Rest of Your Life (2008) e Thérèse Desqueyroux (2012).

Fanno poi parte del cast Ben Wiggins nel ruolo diJ Gaston, un personaggio secondario chiave legato alla cucina e al mondo gastronomico. Wiggins è conosciuto per ruoli in Anna and the Apocalypse (2017), Maria Regina di Scozia (2018) e nelle serie The Witcher (2019) e You, dove nella quarta stagione ha interpretato Roald Walker‑Burton. Vi è poi Manon Azem che interpreta Clotilde. Azem è ben nota sia per film come Gangsterdam (2017) e Burn Out (2017) sia per ruoli televisivi in serie come La Mante, Section de recherches e Fifteen‑Love su Netflix. Infine, Lucy Newman‑Williams interpreta Laury Weber, parente di Ella nella storia.

Le location del film

Il film Assaporando Parigi è stato girato – ovviamente – in gran parte a Parigi, immergendo così lo spettatore nella vibrante atmosfera della capitale francese. Diverse sequenze utilizzano luoghi simbolo della città, come la Torre Eiffel, passeggiate lungo la Senna e scorci riconoscibili di vie celebri dove Ella si muove tra café e negozi di formaggi. Secondo Hallmark e il cast, la presenza reale della Città delle Luci rende l’esperienza visiva più autentica rispetto ai classici set Hallmark, donando al film un senso di viaggio e scoperta.

In aggiunta alle riprese parigine, alcune scene sono state realizzate anche a Sofia, in Bulgaria, dove il team ha allestito ambientazioni che simulano location parigine o visivamente coerenti per motivi di produzione. La protagonista Bethany Joy Lenz ha descritto l’esperienza sul set come un “sogno diventato realtà”, raccontando la sfida di girare in una città viva e imprevedibile come Parigi, dove la troupe ha dovuto adattarsi alle condizioni reali di strada e si è divertita improvisando al ritmo dei pedoni e della vita urbana.

Il finale del film

Ella si trova davanti a un bivio emotivo: dopo aver trascorso mesi a Parigi, lavorando con Serge alla realizzazione di un wine bar accanto alla sua fromagerie, deve decidere se tornare negli Stati Uniti o restare. Inizialmente decide di farlo, temendo il giudizio della madre e la praticità di tornare a casa. Ma durante l’inaugurazione del progetto, Serge le invia una scatola di formaggi: il gesto le fa capire che in Francia ci sono due cose fondamentali per lei — il lavoro che ama e l’uomo che ama davvero. Decide quindi di non salire sull’aereo e torna da Serge, come confermato dal film quando lo raggiunge prima della partenza.

Nell’ultima scena del film, vediamo dunque Ella di fronte al suo nuovo wine & bar, chiamato “La Cheddar-ie”, che unisce Francia e Stati Uniti dando così luogo all’incontro tra le due culture. La scelta finale di Ella rappresenta quindi la chiusura del suo arco narrativo: dalla crisi di mezza età e da una vita professionale insoddisfacente negli Stati Uniti, evolve in una donna che prende in mano il proprio destino e coltiva una nuova vita a Parigi. Rinuncia quindi alla sicurezza pratica per seguire passione e affetti, realizzando il sogno di una vita creativa, libera e autentica.