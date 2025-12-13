Tell Me Softly: Dimmelo Sottovoce, la spiegazione del finale

Mercedes Ron, autrice della serie E’ Colpa Mia?, ha collaborato con Prime Video per adattare al cinema un’altra sua saga letteraria. Non sono del tutto sicura del motivo per cui queste storie abbiano così tanto successo, ma il fatto che non ci siano grandi differenze tra le varie relazioni romantiche risulta, onestamente, piuttosto irritante. Certo, in questo caso specifico la relazione tossica si sviluppa all’interno di un triangolo amoroso, mentre nell’altra serie riguarda dei fratellastri, ma alla fine dei conti restano entrambe dinamiche malsane, ed è proprio questo che le rende così popolari. Tell Me Softly: Dimmelo Sottovoce rappresenta l’inizio di un’altra trilogia. Ho l’impressione che non avrà lo stesso successo di E’ Colpa Mia?, anche perché non ne avevo mai sentito parlare prima di vederlo, e l’ho fatto esclusivamente per lavoro.

Il film segue Kamila, una ragazza ricca che molti definirebbero viziata, cresciuta in un ambiente controllato e con una vita apparentemente perfetta. Tutto cambia il giorno in cui ricomincia la scuola, quando i suoi vecchi vicini di casa, assenti da sette anni, tornano improvvisamente senza preavviso. Il conflitto nasce da qualcosa di grave accaduto in passato con questi vicini, i fratelli Di Bianco. Cosa è successo davvero? Perché Kamila reagisce in modo così forte alla loro presenza? E soprattutto, chi sceglierà? Scopriamolo in Tell Me Softly: Dimmelo Sottovoce. Attenzione: seguono spoiler

Cosa succede al torneo?

A quanto pare, nel film è considerato accettabile che Thiago, assistente di un insegnante, provi desiderio per una studentessa che dovrebbe aiutare a formare. Evidentemente va bene perché i due si conoscevano da bambini ed erano ossessionati l’uno dall’altra, prima che tutto andasse storto. Durante il torneo di basket, Kamila decide di passare del tempo con Jules, un compagno di scuola e fratellastro di Cata. È chiaro che Kamila non è minimamente interessata a lui, mentre Jules sembra molto determinato a conquistarla.

Kamila accetta di guardare un film nella stanza di Jules soprattutto perché è turbata dal ritorno dei fratelli Di Bianco. Thiago, ovviamente, vorrebbe che Taylor stesse lontano da lei. Jules le offre una birra perché non ha altro, e Kamila, emotivamente fragile, la accetta. Il giorno dopo però si sveglia con i postumi della sbornia e completamente sola. È evidente che si tratti di un piano orchestrato da Cata per sabotare Kamila. Dopotutto, che storia sarebbe senza rivalità femminile? Tutti sembrano ossessionati dai due fratelli, e Cata è chiaramente gelosa di Kamila. Anche se le dice di stare lontana da Jules, lui continua a cercarla, e Cata probabilmente sfrutta la situazione a suo vantaggio.

Quando Kamila si presenta per eseguire la coreografia delle cheerleader, tutti sono tesi perché lei è il fulcro dell’esibizione, sollevata in aria nel finale. Cata fa in modo che le altre ragazze la lascino cadere durante una capriola, rendendola il simbolo del fallimento dell’intera esibizione. Il piano, però, si ritorce contro Cata, perché entrambi i fratelli si preoccupano seriamente per Kamila. Probabilmente questo sabotaggio avrà delle conseguenze nel prossimo film, ma per ora Cata non subisce alcuna punizione.

Kamila e Taylor finiscono per passare del tempo insieme in una stanza (va detto: le stanze sono davvero bellissime), e Taylor decide di restare con lei. Questo porta rapidamente a un momento di intimità, ma proprio quando la situazione si fa più intensa, Kamila inizia a vedere Thiago. Inoltre, non aveva appena avuto una commozione cerebrale? Questo le fa capire che sta sbagliando e chiede a Taylor di lasciarla sola perché non si sente bene. Taylor, prima di andarsene, le dice che “non è colpa sua”.

Di cosa Thiago accusa Kamila?

Il finale di Tell Me Softly: Dimmelo Sottovoce rivela che da bambini i ragazzi furono coinvolti in un grave incidente stradale. Kamila e Thiago avevano visto il padre di lui con un’altra donna, e Thiago aveva chiesto a Kamila di promettere di non dire nulla. In qualche modo, però, la madre di Thiago venne a saperlo. In quel periodo vediamo anche la madre di Kamila scusarsi con il marito, dettaglio che crea confusione e lascia intendere che potesse esserci una relazione segreta tra i due adulti.

Quando la madre di Thiago, Chiara, lascia la casa con i figli, non sono solo i due fratelli a salire in macchina, ma anche la sorella Lucia. Durante la fuga, Chiara perde il controllo dell’auto dopo aver visto un cervo e precipita da un ponte. Lei e i due ragazzi riescono a salvarsi, ma Lucia muore, nonostante i disperati tentativi di Thiago di salvarla. Un trauma enorme, che segna per sempre tutti i bambini coinvolti.

Thiago sembra incolpare Kamila perché potrebbe aver rivelato il segreto dell’adulterio, causando la catena di eventi. Kamila, inoltre, aveva seguito la famiglia in bicicletta e aveva assistito all’incidente, rimanendo a sua volta profondamente segnata. Nulla è certo, se non il fatto che una bambina è morta e che tutti ne portano le conseguenze.

Alla fine del film, però, la madre di Thiago lo convince che Kamila non è responsabile: la colpa della morte di Lucia è solo sua. Thiago smette quindi di incolpare Kamila, le confessa di amarla e le chiede di dirgli “dolcemente” che lo ama anche lei. Tuttavia, Kamila si blocca di nuovo. Thiago capisce subito che il motivo è Taylor.

Sappiamo che Taylor è sempre stato innamorato di Kamila, anche se lei è più attratta dal fratello maggiore. Nonostante ciò, tiene davvero a Taylor, che da giovane era sempre rimasto in secondo piano. Il film si conclude con Taylor determinato a riconquistare Kamila, lasciando presagire una rivalità accesa tra i due fratelli. E resta la grande domanda: chi sceglierà Kamila? Probabilmente il fratello maggiore, nonostante tutti i suoi difetti. Un po’ come in L’estate nei tuoi occhi.