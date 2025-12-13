Tell Me Softly: Dimmelo Sottovoce, ci sarà un sequel?

Dopo il grande successo della serie di E’ Colpa Mia?, Mercedes Ron collabora con Prime Video per una nuova sfida, adattare Tell Me Softly: Dimmelo Sottovoce, un’altra sua serie di romanzi di successo. Il primo film, Tell Me Softly: Dimmelo Sottovoce, è già un successo su Prime Video, ma cosa dobbiamo aspettarci dal futuro della saga?

Alla fine di Tell Me Softly: Dimmelo Sottovoce molti interrogativi restano aperti: cosa è successo davvero tra i genitori? Perché Chiara ha perso il controllo quel giorno? Che ruolo ha avuto la madre di Kamila? Kamila ha davvero infranto la promessa? Inoltre, la situazione tra Cata e Jules non è affatto risolta. Potrebbero arrivare nuovi personaggi a complicare la vita di Kamila, che sembra destinata a trovarsi sempre nei guai.

Al momento, Taylor sembra il fratello più adatto a lei, e forse il secondo film si concentrerà proprio sul loro rapporto e su questo amore “segreto”. Se avete letto i libri e sapete cosa succederà, fatecelo sapere nei commenti.

Per fortuna, Prime Video ha già annunciato l’entrata in lavorazione del secondo film, basato sul secondo romanzo della serie, Dimmelo in Segreto. Quindi bisognerà solo avere pazienza!