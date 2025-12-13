I temi più profondi e le vere ispirazioni di Wake Up Dead Man – Knives Out spiegati da Rian Johnson e Josh O’Connor

Lo sceneggiatore e regista Rian Johnson e il protagonista Josh O’Connor parlano di come le loro esperienze di vita reale abbiano influenzato il loro lavoro e dei temi più profondi di Wake Up Dead Man – Knives Out. Mentre i primi due gialli di Johnson con Benoit Blanc, Cena con delitto e Glass Onion, esaminavano il mondo dei ricchi e degli avidi, Wake Up Dead Man analizza un altro tipo di potere: la fede, il senso di colpa e coloro che li esercitano.

Ambientato in una piccola e affiatata parrocchia di villaggio, Wake Up Dead Man vede il detective Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig, e il giovane reverendo Jud Duplenticy, interpretato da Josh O’Connor, unire le forze per dimostrare l’innocenza di Jud e svelare chi ha ucciso Monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin) in quello che sembra essere il “crimine impossibile” per eccellenza. Tuttavia, l’omicidio non è l’unica domanda posta in Wake Up Dead Man.

Cosa significa avere fede e come conciliano le proprie differenze coloro che credono con coloro che non ci credono? In che modo questa divisione filosofica modifica le dinamiche dei personaggi? In un’intervista con Todd Gilchrist di ScreenRant per Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Johnson e O’Connor hanno condiviso le loro esperienze personali con la religione e come la sua influenza abbia plasmato il rapporto tra Jud e il convinto non credente Blanc.

Esaminare la divisione tra Jud e Blanc è stato un fattore determinante nel spingere Johnson a scrivere questa particolare storia di Cena con delitto. “Per me, questo è stato uno dei motivi principali per cui ho scritto questo libro”, ha spiegato Johnson. “Ero molto cristiano da giovane; ora non ci credo più. Quindi, ho entrambe queste persone dentro di me. E non è che una sia dominante; è che sono in costante dialogo.”

Il regista ha continuato: “Riuscire a scrivere una scena in cui mi permetto di parlare con me stesso di queste cose? Questo è lo scenario migliore per uno scrittore.” Man mano che il caso diventa sempre più biblico, sia Jud che Blanc vengono messi alla prova nelle loro convinzioni, il che li porta a comprendersi meglio a vicenda e ad approfondire le proprie opinioni sulla religione.

In ogni film di Cena con delitto, Blanc crea un legame con uno dei principali sospettati. La fiducia di Blanc nelle capacità di Marta (Ana de Armas) come infermiera in Cena con delitto e la sua collaborazione con “Andi” (Janelle Monáe) in Glass Onion sono tutti elementi che rendono il personaggio di Craig un detective così affascinante. Non mantiene le distanze. Il rapporto di Blanc con Jud è più complesso, tuttavia, poiché entrambi incarnano il tema centrale del film.

O’Connor ha ricordato il suo primo incontro con Johnson per Wake Up Dead Man e come hanno discusso delle questioni teologiche onnipresenti del film. “La prima conversazione tra me e Rian riguardava proprio questo“, ha detto O’Connor. “Sono cresciuto come cattolico irlandese, andavo in chiesa ogni domenica e la mia sensazione è di avere davvero fede. Solo che non so dove metterla, o a cosa serva.”

O’Connor concorda con Johnson sul fatto che le scene che il suo personaggio condivide con Blanc sono “molto simili a quelle conversazioni che si svolgono nella tua testa“, e ha condiviso la sua convinzione che ogni personaggio che interpreta “in qualche modo influenza la [sua] vita”.

“Impari cose da un personaggio, e il grande privilegio di essere un attore è che raccogli queste anime e impari cose da loro. Jud mi ha insegnato molto”, ha detto O’Connor.

A fianco di Craig e O’Connor, il resto del gregge di Monsignor Wicks, ognuno con le proprie ragioni per cercare la religione: Glenn Close nel ruolo della devota Martha Delacroix, Jeremy Renner nel ruolo del dottor Nat Sharp, abbandonato, Kerry Washington nel ruolo dell’avvocato Vera Draven, comprensibilmente amareggiata, Andrew Scott nel ruolo dell’ex scrittore di fantascienza Lee Ross, Cailee Spaeny nel ruolo della violoncellista concertista Simone Vivane, cronicamente infortunata, e Daryl McCormack nel ruolo dell’aspirante politico Cy Draven.

Sebbene ricevano un po’ di aiuto dal capo Geraldine Scott, interpretato da Mila Kunis, né Jud né Blanc ricevono un’accoglienza particolarmente calorosa dagli zelanti seguaci di Monsignor Wicks; almeno questo hanno in comune in Wake Up Dead Man – Knives Out.

Wake Up Dead Man – Knives Out è ora disponibile in streaming, solo su Netflix.