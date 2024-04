The Beast: tutto quello che c’è da sapere sul film sudcoreano

Dopo i film Special Delivery, Fuga da Mogadiscio e Blind War, il ciclo Orient Express, dedicato al miglior cinema asiatico contemporaneo, giunge al termine con The Beast, film thriller d’azione diretto da Lee Jung-ho, regista qui al suo lungometraggio d’esordio. Si tratta di una rivisitazione in chiave dark del polar 36 Quai des Orfèvres, il film francese del 2004 interpretato da Daniel Auteuil e Gérard Depardieu, il cui titolo è dato dall’indirizzo della sede storica del comando della polizia giudiziaria a Parigi e trae spunto da fatti realmente accaduti intorno alla metà degli anni ’80.

Diretto da Olivier Marchal, un ex ufficiale di polizia che ha trascorso 12 anni nella polizia francese, questo si basa infatti sulla celebre Gang des postiches, squadra di rapinatori che ha operato a Parigi tra il 1981 e il 1986, rapinando una trentina di banche. Il film The Beast, ambientato in una Seoul buia e piovosa, pur basandosi sul lungometraggio francese, offre una coppia di poliziotti in competizione feroce tra loro alle prese con un pericoloso e sadico serial killer miete vittime. L’atmosfera è dunque molto più cupa e feroce dell’originale francese.

Per gli appassionati del genere si tratta dunque di un film da non perdere, che per atmosfere e dinamiche ricorda un altro classico coreano di questo genere quale Memories of a Murder di Bong Joon-ho. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Beast. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di The Beast

Protagonisti di The Beast sono due detective in conflitto tra loro che devono fare squadra per risolvere un macabro omicidio. Dopo il ritrovamento del corpo mutilato di una ragazza scomparsa sulle rive di Incheon, Han-soo e Min-tae, rivali da anni, sono ora incaricati di trovare il colpevole. Il caso sembra destinato a risolversi rapidamente con un sospetto in custodia, ma le cose prendono una piega oscura quando Han-soo incontra un informatore che insiste nel dire di sapere chi è l’assassino. Mentre si susseguono insabbiamenti e accordi segreti, le tensioni tra i due detective aumentano quando la pressione per la risoluzione del crimine, che sta scuotendo la penisola coreana, arriva al culmine.

Il cast del film

Ad interpretare il detective Han-soo vi è l’attore Lee Sung-Min, noto soprattutto per i suoi ruoli di supporto in televisione e al cinema, in particolare per le sue apprezzate interpretazioni in Golden Time (2012), Broken (2014), Misaeng: Incomplete Life (2014) e Reborn Rich (2022). Yoo Jae-Myung, invece, interpreta il detective Mn-tae. Egli è invece noto per i suoi ruoli nelle serie Reply 1988 (2015), Stranger (2017), Life (2018), Itaewon Class (2020) e Voice of Silence (2020). Recitano poi nel film gli attori Jeon Hye-Jin nel ruolo di Choon-bae, Choi Daniel in quello del detective Jong-chan e Kim Ho-jung in quello di Madame Oh.

Il trailer di The Beast e dove vedere il film in streaming e in TV

Sfortunatamente The Beast non è presente su nessuna delle piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente nel palinsesto televisivo di lunedì 29 aprile alle ore 21:20 sul canale Rai 4. Di conseguenza, per un limitato periodo di tempo sarà presente anche sulla piattaforma Rai Play, dove quindi lo si potrà vedere anche oltre il momento della sua messa in onda. Basterà accedere alla piattaforma, completamente gratuita, per trovare il film e far partire la visione.