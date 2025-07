5 modi in cui I Fantastici Quattro: Gli Inizi delinea il futuro del MCU

I Marvel Studios hanno preso la decisione giusta ambientando I Fantastici Quattro: Gli Inizi sulla Terra 828. Ciò non solo ha permesso al regista Matt Shakman di realizzare un film ispirato al lavoro di Jack Kirby, ma ha anche evitato la necessità di spiegazioni contorte sull’assenza del team nel MCU.

Ovviamente, ciò ha anche significato che il reboot è stato in gran parte un’avventura a sé stante, privo dei cameo e degli indizi sul futuro a cui ci siamo abituati. Il risultato è stato un film che è sembrato una boccata d’aria fresca, con molti Easter Egg.

Con Avengers: Doomsday all’orizzonte, I Fantastici Quattro: Gli Inizi riesce comunque a gettare almeno le basi per la direzione futura del franchise. Definisce anche il futuro di questo team, che si trovi sulla Linea Temporale Sacra, sulla Terra 828 o su entrambe. Di seguito ecco cosa potrebbe riservare il futuro alla Prima Famiglia dell’MCU.

Galactus, Bloccato

Nell’atto finale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, la Prima Famiglia Marvel riesce a sconfiggere Galactus (con l’aiuto di Shalla-Bal), bandendo il Divoratore di Mondi ai confini dell’universo. Non sappiamo cosa sia successo alla sua nave, ma non è andata con lui.

Scagliato a milioni di anni luce dalla Terra, Galactus non è morto, ma il pianeta della squadra sarà al sicuro dal suo appetito insaziabile. Questa potrebbe essere la fine per il cattivo, o un indizio che sfonderà i confini di questa realtà parallela e forse troverà la strada per, oh, Terra 616?

Mentre prevediamo un reboot dell’MCU dopo Avengers: Secret Wars, il modo in cui vengono lasciate le cose per Galactus apre certamente la porta al suo ritorno quando inizieranno le incursioni in Doomsday, soprattutto perché queste indeboliranno le barriere tra gli universi.

Il Potere Cosmico

Come Galactus, Franklin Richards è intriso del Potere Cosmico, che rende il membro più giovane dei Fantastici Quattro l’essere più potente dell’universo. Questo lo renderà un personaggio importante in qualsiasi realtà chiami casa.

È probabile che il Potere Cosmico si estenda oltre Franklin, soprattutto se le voci sui piani per Norrin Radd sono corrette. Galactus infonde nei suoi Araldi una piccolissima frazione di questa immensa energia cosmica, quindi potrebbe avere un impatto che va oltre il franchise dei Fantastici Quattro.

Per ora, tuttavia, ci aspettiamo che l’attenzione rimanga su Franklin e su cosa significhino i suoi poteri in crescita per il Multiverso. Tuttavia, resta da vedere dove ci porterà tutto questo, soprattutto perché nel fumetto Franklin è un mutante, non un detentore del Potere Cosmico.

Il Ponte

I Fantastici Quattro: Gli Inizi conferma che Reed Richards ha esplorato l’idea di universi paralleli, e il Ponte, utilizzato come sistema di teletrasporto in questo film, sarà probabilmente ciò che userà per trasportare la squadra attraverso il Multiverso.

Nei fumetti, Reed lo crea come mezzo per osservare mondi diversi e scoprire come avessero raggiunto la pace. Alla fine porta all’introduzione del Consiglio Interdimensionale di Reed e torna in Secret Wars come mezzo per tenere d’occhio le Incursioni.

Questa tecnologia non solo sarà fondamentale per ciò che vedremo in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, ma se il Multiverso continuerà oltre quest’ultimo film, ciò potrebbe significare che i Fantastici Quattro rimarranno sulla Terra 828, un pianeta retrofuturistico, e viaggeranno avanti e indietro tra i mondi.

La Future Foundation

Nei fumetti, la Future Foundation è stata introdotta quando Mister Fantastic ha deciso di formare un nuovo gruppo di individui liberi pensatori per pianificare un futuro migliore per tutta l’umanità e la Terra. La versione dell’MCU è simile e dedicata a rendere la Terra 828 un paradiso pacifico e tecnologico.

Come le Stark Industries, ci aspettiamo che la Future Foundation abbia una presenza massiccia in tutto l’MCU dopo Avengers: Secret Wars. Spider-Man, ad esempio, potrebbe unirsi ai suoi ranghi, insieme a personaggi del calibro di Riri Williams e Bruce Banner.

Sue Storm rimarrà probabilmente il fulcro degli sforzi di pacificazione di questo gruppo, con Reed che fungerà da mentore per ogni sorta di eroi intelligenti. È una prospettiva entusiasmante, che pone i Fantastici Quattro al centro di questo mondo condiviso che andrà avanti.

Dottor Destino e Franklin Richards

Nella scena a metà dei titoli di coda di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Sue va a prendere un libro per il figlio di 4 anni e, al suo ritorno, trova il Dottor Destino inginocchiato davanti a Franklin. Si è tolto la maschera, forse a suggerire che sta mettendo alla prova i poteri del ragazzo facendosi curare il volto.

Questo dà alla Marvel l’opportunità di mostrare ampiamente il volto di Robert Downey Jr. nei trailer e simili, cosa che sappiamo sconvolgerà molti. Tuttavia, sembra più probabile che il volto di Destino sia nascosto per tutto il tempo (resta da scoprire perché Franklin lo faccia assomigliare a Tony Stark).

Ci piacerebbe pensare che Destino abbia una storia con questa iterazione dei Fantastici Quattro, ma per quanto riguarda il coinvolgimento di Franklin, scommetteremmo sul fatto che Destino voglia usare, o rubare, il Potere Cosmico per poter “salvare” (e governare) il Multiverso.