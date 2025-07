Anthony e Joe Russo condividono le reazioni del pubblico alla scena post-credits di I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Come sappiamo, Joe e Anthony Russo hanno diretto la scena a metà dei titoli di coda di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, che segna il debutto nel MCU di un personaggio che sarà fondamentale in Avengers: Doomsday.

Come probabilmente avrete già sentito, la scena si conclude con l’introduzione del Dottor Destino, anche se non ne vediamo il volto (qui il nostro approfondimento sulle scene post-credits). Dopo un flashforward di quattro anni, vediamo Sue Storm (Vanessa Kirby) leggere una storia a suo figlio, Franklin Richards, nel Baxter Building. Quando Sue esce per scegliere un altro libro, sente un suono provenire dal soggiorno, che la ricarica mentre torna per affrontare qualsiasi pericolo possa attenderla.

La Donna Invisibile trova Victor Von Doom accovacciato a parlare con Franklin. Il cattivo sembra sussurrare qualcosa al bambino, ma il suo volto è nascosto dal cappuccio del mantello. L’unica indicazione che abbiamo che si tratti effettivamente di Doom (Robert Downey Jr.) è una rapida occhiata alla maschera argentata che tiene in mano (e la parte inferiore è coperta dalle dita).

Nonostante si sia potuto intravedere solo brevemente il personaggio, la scena ha entusiasmato molto i fan, e Joe e Anthony Russo hanno ora condiviso alcune reazioni del pubblico su Instagram.

Nella nostra recensione abbiamo scritto: “I Fantastici Quattro: Gli Inizi conferma ciò che già si pensava in seguito alla diffusione dei materiali promozionali: è un progetto ben pensato, ben diretto, che sa dosare l’intimità e l’azione, che grazie ai suoi variegati protagonisti si rivolge ad un pubblico ampio, dai più giovani fino ai padri e alle madri.”.

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.