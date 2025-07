James Cameron annuncia l’adattamento di The Devils: “Un film che fai per divertimento”

Instancabile James Cameron! Il regista, pronto a distribuire a dicembre Avatar: Fuoco e Cenere, è già al lavoro non solo su Avatar 4 e Avatar 5, ma anche sull’adattamento di Ghosts of Hiroshima, incentrato sugli effetti orribili dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale sul popolo giapponese. C’è però anche un altro progetto che Cameron sta aggiungendo alla propria agenda, ovvero l’adattamento di The Devil, il romanzo di Joe Abercrombie pubblicato di recente.

La trama del libro è incentrata su un ecclesiastico incaricato di guidare un gruppo di “diavoli” in un pericoloso viaggio per mettere una principessa sul trono di Troia. Nel corso di un’intervista con Empire, Cameron ha ora spiega perché ha scelto questo come uno dei suoi prossimi progetti, di cui scriverà la sceneggiatura insieme ad Abercrombie. “È pazzesco. È tutto fuori di testa. Stavo letteralmente leggendo ad alta voce alcune parti del libro a mia moglie Suzy. E mi sono reso conto: “Questo libro mi piace così tanto che dovrei comprarlo”, racconta il regista.

“Non ha lo stesso tipo di coscienza di Avatar, ma non so se sia una cosa negativa. Ghosts of Hiroshima è un film che fai perché devi farlo. The Devils è un film che fai per divertimento”. Naturalmente, Cameron sarà impegnato ancora per diversi anni con la realizzazione e il completamento della saga di Avatar, per cui sarà interessante capire quando potrà dedicarsi a questo nuovo progetto e, soprattutto, vedere cosa farà con un’opera bizzarra come The Devils, che sembra voglia realizzare per cercare un senso di gioia e divertimento, piuttosto che per soddisfare un bisogno morale specifico.

