The Covenant: la storia vera dietro al film di Guy Ritchie

Uscito il 21 aprile 2023 con grande successo di critica, The Covenant di Guy Ritchie è liberamente ispirato alle esperienze di molti interpreti mediorientali che hanno lavorato con le forze armate statunitensi durante la guerra in Afghanistan. Piuttosto che adattare l’esperienza personale di un singolo soldato, il film esplora i sacrifici e le conseguenze subite da molti interpreti anonimi che hanno rischiato la vita per la promessa di un futuro migliore.

Per mettere in luce questo problema reale e ancora attuale, la storia segue John Kinley (interpretato da Jake Gyllenhaal), un berretto verde statunitense in servizio in Afghanistan nel 2018. Quando Kinley viene ferito in battaglia, il vero eroe è Ahmed (Dar Salim), un interprete afghano assunto dall’esercito statunitense che porta Kinley in salvo. Promesso un visto per la sua famiglia in cambio dei suoi sacrifici che mettono a rischio la sua vita, Ahmed viene tradito dal governo statunitense e costretto a nascondersi. Anche se la storia potrebbe non essere basata sull’esperienza precisa di una persona, The Covenant di Guy Ritchie usa un problema reale per fare una profonda dichiarazione sulla generosità umana.

Cos’è “The Covenant” di Guy Ritchie?

The Covenant di Guy Ritchie non è basato su alcun materiale preesistente. La sceneggiatura originale è stata invece scritta da Ivan Atkinson e Marn Davies, collaboratori che hanno già lavorato con Ritchie in film come The Gentlemen, Operation Fortune: Ruse de Guerre e Wrath of Man. Sebbene i loro film precedenti non siano radicati nella precisione storica, The Covenant si ispira a un problema persistente in Afghanistan e in altri paesi del Medio Oriente.

Il problema riguarda gli interpreti afghani assunti dal governo degli Stati Uniti per aiutare i soldati americani a superare la barriera linguistica nella regione. Per aver tradito il proprio paese e aver rischiato la vita, il governo degli Stati Uniti promette di concedere agli interpreti i visti per trasferirsi negli Stati Uniti in sicurezza. Il più delle volte, questo accordo è stato rinnegato dagli Stati Uniti, lasciando molti interpreti afghani in pericolo, con il loro destino in bilico. L’esperienza collettiva di questi coraggiosi interpreti è alla base del film The Covenant di Guy Ritchie, con la storia di Ahmed che funge da allegoria per molte persone in situazioni simili.

Nel film, il sergente maggiore delle forze speciali dell’esercito statunitense John Kinley (Gyllenhaal) e la sua squadra cadono in un’imboscata dei talebani con un’autobomba, che provoca la morte dell’interprete di Kinley. Un afgano di nome Ahmed Abdullah (Salim) accetta di sostituire l’interprete di Kinley, insistendo che lo fa per soldi piuttosto che per compassione. Kinley scopre anche che Ahmed è un ex membro dell’esercito talebano, ma che li ha traditi quando hanno ucciso suo figlio. Mentre Kinley e Ahmed conquistano la fiducia l’uno dell’altro, tutto cambia quando Kinley rimane gravemente ferito in un altro attacco talebano.

Quando Kinley si risveglia dalle ferite, si rende conto di essere tornato negli Stati Uniti e di aver perso ogni contatto con Ahmed. Desideroso di ripagare il favore di avergli salvato la vita e averlo portato in salvo, Kinley cerca di ottenere per Ahmed e la sua famiglia dei visti internazionali che consentano loro di entrare negli Stati Uniti in sicurezza. Purtroppo, il governo americano oppone resistenza per un mese, costringendo Ahmed e la sua famiglia a nascondersi e Kinley a tornare in Afghanistan con lo pseudonimo di Ron Kay per ritrovarlo. Prima di tornare in Medio Oriente, Kinley chiede al suo comandante, il colonnello Vokes (Jonny Lee Miller), di procurare i visti per la famiglia di Ahmed.

Una volta trovato Ahmed in Afghanistan, Kinley convince lui e la sua famiglia a unirsi a lui nel viaggio verso gli Stati Uniti. Vokes informa Kinley che i visti sono stati elaborati e organizza un attacco aereo per sventare un’imboscata dei talebani.

Dopo essersi protetti a vicenda in un intenso scontro, Kinley, Ahmed, la moglie e il figlio di Ahmed vengono portati via dall’Afghanistan e riportati negli Stati Uniti. Anche se le cose sono finite in modo abbastanza felice per Ahmed, il film si conclude con un epilogo sobrio che recita: “Più di 300 interpreti e le loro famiglie sono stati uccisi dai talebani per aver collaborato con l’esercito statunitense. Migliaia di altri sono ancora nascosti”.

Sotto le spoglie di un film d’azione militaristico, The Covenant di Guy Ritchie racconta una storia di guerra semi-vera su un problema reale che persiste ancora oggi in Medio Oriente. Sebbene Ahmed e la sua famiglia siano stati fortunati a sopravvivere nel film, molti interpreti reali nella guerra in Afghanistan non lo sono stati. Il film mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema e a rendere giustizia agli interpreti.

Un precedente storico ha ispirato “The Covenant” di Guy Ritchie

Sebbene The Covenant di Guy Ritchie non sia basato sulla storia vera di una persona, è ispirato a un precedente storico. Nel 2016, due anni prima degli eventi descritti nel film, The Smithsonian ha pubblicato un articolo inquietante intitolato “Il destino inquietante degli interpreti afghani che gli Stati Uniti hanno lasciato indietro”. L’articolo descrive le esperienze di molti interpreti afghani, come Ahmed Abdullah, che hanno tradito il loro Paese per lavorare con il governo degli Stati Uniti in cambio di un visto. Tuttavia, nonostante i loro sforzi eroici, molti interpreti afghani sono stati abbandonati, dimenticati e gli è stato negato il visto dagli Stati Uniti.

L’articolo descrive diversi interpreti afghani che hanno rinunciato a tutto per fuggire in America e vivere una vita migliore, solo per vedersi negare il visto e, in alcuni casi, essere uccisi. Sebbene molte di queste vicende personali siano troppo tragiche e dolorose per essere rivissute sulla carta stampata, l’articolo cita una statistica inquietante:

“Nel 2014, l’International Refugee Assistance Project, un’organizzazione no profit con sede a New York City, ha stimato che ogni 36 ore veniva ucciso un interprete afgano”.

Sebbene si tratti di una questione molto più oscura e complessa di quanto descritto in The Covenant di Guy Ritchie, il film prende spunto dalla storia vera degli interpreti afgani, a lungo dimenticati ma profondamente eroici, e cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso la compassione e la generosità umana.

Il punto di vista di Guy Ritchie su “The Covenant”

Sebbene The Covenant di Guy Ritchie sia basato sulle esperienze di vita reale di molti interpreti afghani sconosciuti, il regista insiste sul fatto che raccontare la storia immaginaria di John Kinley e Ahmed Abdullah significa raccontare il legame umano che si è creato tra due persone molto diverse. Ritchie racconta all’AP:

“Sono rimasto commosso dai legami piuttosto complicati e paradossali che sembravano essere stati creati dal trauma della guerra tra gli interpreti e i loro colleghi, per così dire, dall’altra parte del divario culturale, e da come tutto ciò sia svanito sotto la pressione. L’ironia della guerra è la profondità con cui lo spirito umano può esprimersi, cosa che in qualsiasi altra situazione quotidiana non è mai consentita. È molto difficile esprimere a parole il significato e la profondità di quei legami. Il mio compito era cercare di catturare quello spirito in un film e in una narrazione molto semplice”.

Seguendo una narrazione semplice, The Covenant di Guy Ritchie ha affrontato e portato alla luce una storia vera che continua ad affliggere gli interpreti affiliati agli Stati Uniti all’indomani della guerra in Afghanistan. Questo film di guerra sottovalutato racconta la storia personale di John e Ahmed per sensibilizzare l’opinione pubblica sullo sfruttamento che persiste ancora oggi in Medio Oriente.

Il successo di critica e di pubblico di “The Covenant”

The Covenant è uscito nelle sale il 21 aprile 2023. Ha ottenuto recensioni entusiastiche sia dal pubblico che dalla critica per la sua potente narrazione, la profondità emotiva e la fenomenale interpretazione di Gyllenhaal. Molti hanno elogiato Ritchie per la sua magistrale esplorazione del profondo legame che si instaura tra i soldati e i loro interpreti e per il profondo cameratismo che li unisce. Il film d’azione ha ricevuto un punteggio dell’82% su Rotten Tomatoes e un ottimo 98% su Popcornmeter dai fan, che hanno anche assegnato a “The Covenant” un CinemaScore “A”.

Il film di Guy Ritchie è uscito insieme ad altri film come Evil Dead Rise, Chevalier e Beau is Afraid, e si prevedeva che avrebbe incassato circa 6 milioni di dollari nel suo primo weekend. Alla fine si è classificato terzo dietro al precedentemente uscito The Super Mario Bros. Movie e Evil Dead Rise, incassando 6,3 milioni di dollari. The Covenant avrebbe poi completato la sua corsa nelle sale con un incasso totale mondiale di 21,9 milioni di dollari, diventando un flop al botteghino nonostante l’accoglienza entusiastica della critica, dato il suo budget di 55 milioni di dollari.

Sebbene The Covenant abbia ottenuto risultati deludenti al botteghino, l’avvincente dramma bellico è comunque diventato il film di Ritchie con il punteggio più alto su Rotten Tomatoes, con un impressionante 82% sul Tomatometer. È stato un grande trionfo di pubblico, con il San Diego Reader che ha elogiato il pluripremiato regista e il suo approccio alla narrazione nella sua recensione:

“Il regista Guy Ritchie esercita una notevole moderazione nella sua rappresentazione dell’azione: più e più volte, si accontenta di fare un passo indietro, mantenere l’inquadratura e lasciare che ciò che accade sia sufficiente per coinvolgere lo spettatore. E più e più volte, è più che sufficiente”.