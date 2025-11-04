Robert Pattinson rompe finalmente il silenzio sul suo misterioso ruolo in Dune 3

Lo stesso Batman, Robert Pattinson, ha finalmente rotto il silenzio sulla sua partecipazione alla serie Dune, acclamata dalla critica e diretta da Denis Villeneuve. L’attore, che si sta preparando a tornare nei panni del Cavaliere Oscuro ma che al momento sta promuovendo la sua commedia nera, Die My Love, non solo ha confermato il suo ruolo nel sequel dell’epico film di fantascienza, ma ha anche offerto alcune anticipazioni su come sia stato girare nel deserto rovente. Attenzione spoiler: fa caldo.

Pattinson si unirà a Timothée Chalamet, Zendaya e Florence Pugh nel prossimo Dune: Parte Tre, e anche se il suo ruolo non è ancora stato rivelato ufficialmente, la teoria più accreditata è che l’attore interpreterà il cattivo della storia: Scytale. Sebbene Pattinson non abbia confermato quale personaggio interpreterà, ha rivelato (tramite IndieWire) che girare in condizioni così torride gli ha permesso di lasciar andare le sue solite preoccupazioni e ansie.

“Quando stavo girando ”Dune” faceva così caldo nel deserto che non riuscivo proprio a farmi domande. Ed era così rilassante, come se il mio cervello non funzionasse, non avevo una sola cellula cerebrale funzionante. E mi limitavo ad ascoltare Denis [Villeneuve]: “Qualunque cosa tu voglia!‘’

Dune: Parte Terza promette grandi cambiamenti

Si pensava che Dune: Parte Terza avrebbe avuto come titolo Dune: Messiah, in linea con il nome del secondo romanzo di Frank Herbert. Tuttavia, è stato ora confermato che il sequel seguirà invece la tendenza del secondo film e aggiungerà invece ”Parte Terza”.

Ma mentre il titolo rimarrà lo stesso dei suoi predecessori, Dune: Parte Terza promette molti cambiamenti. Anche se il candidato all’Oscar Timothée Chalamet tornerà a interpretare Paul Atreides, l’attore sfoggerà un nuovo look significativo per il sequel. L’attore sembra essersi rasato la testa per il suo prossimo viaggio su Arrakis, dato che nelle nuove immagini si vede il celebre attore nascondere un taglio di capelli molto corto sotto un cappello. Per chi conosce ciò che accade a Paul nel prossimo capitolo della serie Dune, i cambiamenti dell’attore non dovrebbero essere una sorpresa.

Il sequel, a seconda di quanto seguirà fedelmente il romanzo, sarà anche molto più orientato alla fantascienza rispetto ai primi due film.

Ciò potrebbe includere il cattivo interpretato da Robert Pattinson, se interpreterà Scytale, sarà quello che viene chiamato Face Dancer o mutaforma. Il terzo capitolo riporterà anche Duncan Idaho interpretato da Jason Momoa che, dopo aver compiuto il sacrificio estremo nel primo Dune, tornerà come ghola. Il che significa essenzialmente che è una sorta di clone.

Oltre a tutti questi cambiamenti, Dune: Parte Tre manterrà intatto un elemento fondamentale: il cast stellare. Oltre a Chalamet, Pattinson e Momoa, il sequel riporterà Zendaya nel ruolo di Chani, Florence Pugh in quello della principessa Irulan, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica e Anya Taylor-Joy nei panni di Alia Atreides, mentre si aggiungeranno Nakoa-Wolf Momoa nei panni di Leto II Atreides, figlio di Paul (Chalamet) e Chani (Zendaya), e Ida Brooke nei panni di Ghanima Atreides, sorella gemella di Leto II. Dune: Parte Terza uscirà il 18 dicembre 2026.