Ryan Reynolds protagonista del prossimo film Netflix sulla serie di libri Eloise

L’attore Ryan Reynolds ha in programma il suo prossimo film su Netflix, che sarà un adattamento della classica serie di libri Eloise di Kay Thompson. L’attore è famoso soprattutto per aver interpretato il supereroe Marvel Deadpool, molto amato dai fan, e per aver recitato in commedie romantiche come The Proposal, ma ha anche recitato in numerosi film per famiglie, tra cui The Croods, Turbo, e Detective Pikachu.

Ora, Reynolds è pronto a recitare in un film per famiglie live-action che adatta l’iconica serie di libri Eloise, con Mae Schenk nel ruolo del personaggio principale e Reynolds in quello del cattivo.

Amy Sherman-Palladino, creatrice di Gilmore Girls e The Marvelous Mrs. Maisel, è alla guida del progetto come regista e sceneggiatrice, mentre Hannah Marks e Linda Woolverton sono co-sceneggiatrici.

Oltre a unirsi al cast, Reynolds produrrà anche Eloise attraverso la sua società di produzione, Maximum Effort. Mentre la versione di Netflix è basata sulla serie di libri, il film dello streamer con Reynolds sarà una “avventura originale”.

In una dichiarazione, Hannah Minghella, responsabile dei film d’animazione e dei film per famiglie di Netflix, ha affermato che “è un onore” riportare in vita Eloise per una nuova generazione e ha definito il film in uscita “audace, esilarante e sincero”.

Il dirigente ha aggiunto che Reynolds e Sherman-Palladino condividono la “tipica malizia e il fascino” di Eloise, che li rendono i talenti creativi perfetti per guidare Eloise di Netflix davanti e dietro la telecamera. Leggi la dichiarazione qui sotto:

Eloise è amata da generazioni, da quando è stata pubblicata per la prima volta negli anni ’50 fino ad oggi, quando nessuna gita familiare a New York City è completa senza una sosta al Plaza. È un onore reintrodurre questo personaggio amato al mondo con due persone che condividono la sua caratteristica malizia e il suo fascino: Amy Sherman-Palladino e Ryan Reynolds, in questo nuovo film per famiglie audace, esilarante e sincero.

Ryan Reynolds non è nuovo a Netflix, avendo recitato in The Adam Project, 6 Underground e Red Notice. Per quanto riguarda Schenk, secondo i dirigenti della Maximum Effort Ashley Fox e Johnny Pariseau, ha la giusta dose di “brio”, “arguzia” e “malizia” per interpretare il personaggio di Eloise, e hanno capito “immediatamente” che doveva essere nel film.

Quando Amy ci ha presentato Mae Schenk, abbiamo capito subito che era Eloise. Ha la scintilla, l’arguzia e la giusta dose di malizia. Siamo entusiasti di presentarla al mondo insieme ai nostri amici della MRC e di Netflix.

Eloise, la protagonista dei libri per bambini di Thompson pubblicati negli anni ’50, vive al Plaza Hotel di New York City e si ritrova coinvolta in varie avventure con la sua tata, il suo cane e la sua tartaruga.

La serie di libri comprende Eloise: A Book for Precocious Grown-Ups, Eloise in Paris, Eloise at Christmastime, Eloise in Moscow e Eloise Takes a Bawth (quest’ultimo pubblicato dopo la morte dell’autrice).

Eloise è già stata adattata per il cinema. Eloise at the Plaza e il particolarmente citabile Eloise at Christmastime sono stati entrambi trasmessi dalla ABC nel 2003. Tre anni dopo, Starz Kids & Family ha mandato in onda un cartone animato intitolato Me, Eloise! che ha prodotto 13 episodi.

Da allora, altri adattamenti di Eloise hanno cercato di decollare, senza successo. Ma nel 2020, la società di produzione MRC ha finalmente ottenuto i diritti e da allora sta sviluppando un film, con Netflix, Schenk, Reynolds e Sherman-Palladino pronti a riportare in vita il classico personaggio per bambini.

Netflix sta collaborando con gli eredi di Thompson e con l’illustratore originale, Hilary Knight, il che significa che il film Eloise dello streamer rimarrà probabilmente fedele a ciò che ha reso i libri così speciali.