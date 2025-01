David Lynch, Hollywood onora l’artista. Steven Spielberg: “Al mondo mancherà una voce così unica e originale”

Steven Spielberg, Ron Howard e altri hanno reso omaggio a David Lynch, il visionario regista dietro “Twin Peaks” e “Velluto blu“, scomparso oggi all’età di 78 anni.

“Ho amato i film di David. ‘Velluto blu’, ‘Mulholland Drive’ e ‘Elephant Man’ lo hanno definito come un sognatore visionario e singolare che ha diretto film che sembravano fatti a mano”, ha detto Spielberg in una dichiarazione. “Ho conosciuto David quando ha interpretato John Ford in ‘The Fabelmans’. Ecco uno dei miei eroi: David Lynch che interpretava uno dei miei eroi. È stato surreale e sembrava una scena di uno dei film di David. Il mondo sentirà la mancanza di una voce così originale e unica. I suoi film hanno già superato la prova del tempo e lo faranno sempre”.

Ron Howard ha definito Lynch “un uomo cortese e un artista senza paura che ha seguito il suo cuore e la sua anima e ha dimostrato che la sperimentazione radicale può produrre un cinema indimenticabile” in un post su X.

James Gunn ha detto “hai ispirato così tanti di noi“, mentre Patton Oswalt ha annuito allo stile surrealista di Lynch dicendo: “RIP. Almeno questo è ciò che il cavallo che indossa un fez mi ha appena detto* in un sogno. (*Al contrario e in svedese).“

La regista di “I Saw the TV Glow” Jane Schoenbrun ha pubblicato un tributo su X: “Come Kafka, come Bacon, ha dedicato la sua vita ad aprire un portale. È stato il primo a mostrarmi un altro mondo, uno splendido mondo di amore e pericolo che ho percepito ma che non avevo mai visto al di fuori del sonno. Grazie David, il tuo dono riecheggerà per il resto della mia vita“.

L’American Film Institute, dove Lynch si è laureato nel 1970, lo ha definito “un originale americano” in una dichiarazione.“E le storie sono vere: in qualità di membro fondatore dell’American Film Institute, ha vissuto nelle scuderie di Greystone durante le riprese del suo film di tesi AFI, ERASERHEAD. Nel corso dei decenni, l’impatto di David sul cinema si è rivelato indelebile nei suoi film e nella sua arte, e ha sempre ricambiato l’AFI, sostenendo i narratori che hanno scritto le proprie regole e hanno cercato qualcosa di diverso”, continua la dichiarazione. “Durante un seminario nel campus, ha condiviso questo consiglio senza tempo con i membri: ‘Racconta le storie che hai dentro. Ogni persona ha queste storie che ti accompagnano. Rimani fedele a quelle idee e goditi il ​​fatto di farle’. Continuerà a vivere nei nostri sogni”.

Oltre ai suoi hobby, la pittura e la fotografia, Lynch è stato anche una figura di spicco nel mondo della meditazione trascendentale, avendo introdotto altre celebrità alla pratica e fondato nel 2005 la David Lynch Foundation per promuoverla.