The Fall Guy 2: succederà? Tutto quello che sappiamo

Il film d’azione ricco di acrobazie The Fall Guy ha finora entusiasmato il pubblico, ma The Fall Guy 2 vedrà mai la luce? Basato sull’omonima serie TV degli anni ’80 con Lee Majors, The Fall Guy è ambientato sul set del prossimo blockbuster hollywoodiano, Metalstorm, dove uno stuntman e un regista esordiente diventano inconsapevoli pedine di un piano malvagio ordito da un attore protagonista geloso e da un produttore intrigante. Leggero nella trama e ricco di divertimento, The Fall Guy è tanto un omaggio all’arte poco conosciuta delle acrobazie quanto alla classica serie degli anni ’80.

Questo film esplosivo e ambizioso sul mondo del cinema ha soddisfatto la critica e ha persino recuperato al botteghino dopo un’apertura deludente. Uno dei punti di forza di The Fall Guy è l’intesa tra i protagonisti, con Ryan Gosling che completa perfettamente Emily Blunt in questo film d’azione e commedia. I film di Ryan Gosling hanno portato l’attore dai ruoli più drammatici a quelli più comici, e The Fall Guy è un perfetto esempio della straordinaria versatilità di questo attore di prima grandezza. I film d’azione sono sempre stati il terreno fertile perfetto per i sequel, e The Fall Guy 2 sembra una possibilità concreta.

Ultime notizie su The Fall Guy 2

Gosling conferma la sceneggiatura del sequel

Sebbene l’esercizio di scrittura possa essere stato catartico per Blunt e Gosling, rappresenta la possibilità molto concreta che The Fall Guy 2 possa diventare realtà.

Sebbene non si tratti di un annuncio ufficiale della realizzazione del sequel, le ultime notizie vedono Ryan Gosling rivelare che la sceneggiatura di The Fall Guy 2 è stata scritta. In una recente intervista, Gosling ha lasciato intendere che lui e Blunt hanno scritto una sceneggiatura per un sequel di Fall Guy, in modo da poter “sapere, solo per noi stessi, cosa succede a Colt e Jody.” Sebbene l’esercizio di scrittura possa essere stato catartico per Blunt e Gosling, esso rappresenta la possibilità molto concreta che The Fall Guy 2 possa diventare realtà.

Leggi qui sotto il commento completo di Gosling:

Il sequel si è scritto da solo, in un certo senso. Conosciamo già [la storia] molto bene. Speriamo solo che questo film piaccia abbastanza al pubblico da permetterci di continuare a raccontare la storia di questi personaggi. Li amiamo tantissimo, amiamo questo mondo e sono sicuro che ce la possiamo fare… Oh sì, [abbiamo già una sceneggiatura]. Noi già… voglio dire, amiamo così tanto questi personaggi che volevamo sapere, solo per noi stessi, cosa succede a Colt e [al personaggio di Emily Blunt] Jody dopo la fine del film? Qual è la fase successiva per loro? E sappiamo esattamente di cosa si tratta. Quindi speriamo che anche il pubblico voglia saperlo.

The Fall Guy 2 non è confermato

Ancora nessuna notizia sul sequel

Nonostante tutto sia pronto per un sequel, The Fall Guy 2 non è stato confermato. Con Gosling, Blunt e il regista David Leitch che hanno tutti espresso il desiderio di un sequel, non c’è dubbio che potrebbe realizzarsi. Tuttavia, i dati al botteghino di The Fall Guy saranno un fattore decisivo per il futuro del franchise, ma non sembrano nemmeno così male. Sebbene non sia il successo strepitoso che gli studios avrebbero sperato, i risultati iniziali suggeriscono che è ben lontano dall’essere un flop.

Il cast di The Fall Guy 2

Blunt e Gosling torneranno?

Nonostante sia un film su un grande blockbuster hollywoodiano, il cast principale di The Fall Guy era relativamente piccolo, e alla fine del film era ancora più ridotto. Ci sono solo una manciata di attori che potrebbero tornare per The Fall Guy 2, e quel piccolo ensemble è guidato da Ryan Gosling nel ruolo dello stuntman Colt Seavers ed Emily Blunt nel ruolo della regista Jody Moreno. Se The Fall Guy 2 alla fine vedrà la luce, probabilmente introdurrà una serie di nuovi personaggi e alcuni di essi potrebbero anche rimanere se in futuro ci saranno ulteriori sequel.

La trama di The Fall Guy 2

Ci saranno altre acrobazie nel futuro di Colt?

Gli scioperi di Hollywood del 2023 hanno messo in luce le disparità all’interno della più grande industria di Tinseltown, e un sequel di Fall Guy potrebbe mettere queste questioni al centro dell’attenzione, pur continuando a offrire una storia coinvolgente ed emozionante.

Il finale di The Fall Guy è stato conclusivo e ha risolto tutte le principali trame. Tuttavia, questo non ha mai impedito a Hollywood di sfornare altri sequel, soprattutto con una coppia come Blunt e Gosling che rappresenta una miniera d’oro al botteghino. La trama più probabile di The Fall Guy 2è tratta dalla serie TV e, sebbene condivida il titolo, gran parte del classico degli anni ’80 è stato tralasciato nel primo film. Il sequel potrebbe vedere Colt diventare un cacciatore di taglie che usa la sua esperienza nelle acrobazie per ottenere ricompense lucrative.

D’altra parte, The Fall Guy 2 potrebbe essere un’altra lettera d’amore alla comunità degli stuntman ed esplorare le questioni che devono affrontare coloro che lavorano nell’industria cinematografica in ruoli poco conosciuti. Gli scioperi di Hollywood del 2023 hanno messo in luce la disparità all’interno della più grande industria di Tinseltown, e un sequel di Fall Guy potrebbe mettere queste questioni al centro della scena, pur offrendo una storia coinvolgente ed emozionante.