The Fall Guy, la spiegazione del finale del film con Ryan Gosling

Il finale di The Fall Guy risolve i nodi irrisolti della trama e culmina con un destino scioccante per Tom Ryder. Diretto da David Leitch, il cast di The Fall Guy include Ryan Gosling ed Emily Blunt nei panni rispettivamente dello stuntman Colt Seavers e della regista esordiente Jody Moreno. Sebbene Colt l’abbia lasciata dopo l’infortunio alla schiena che ha quasi posto fine alla sua carriera, lui e Jody hanno riaccendo la loro storia d’amore alla fine del film. Colt e Jody hanno scoperto che Tom non solo era vivo, ma che lui e Gail stavano tramando un piano malvagio per attribuire le loro malefatte a Colt e uscirne indenni.

Jody e Colt reclutano l’intera squadra di stuntman che lavora al film di Jody, Metalstorm, per ottenere la confessione di Tom in modo che Colt non finisca in prigione. Gail fa del suo meglio per fermarli, ma Colt riesce a ottenere la confessione prima che lei voli via in elicottero. Nonostante i cartelli che avvertono che i cellulari sono pericolosi vicino alle aree delle acrobazie esplosive, Tom usa il suo telefono prima di essere portato via dalla polizia e finisce per farsi saltare in aria. Poco dopo, Jody finalmente finisce il suo primo film e il trailer viene presentato in anteprima al Comic-Con.

Colt e Jody smascherano il piano di Tom Ryder nel finale di The Fall Guy

Tutto ciò che accade a Colt è opera di Tom e Gail

Colt e Jody escogitano un piano per smascherare i piani di Tom e Gail usando la debolezza di Tom contro di lui.

Colt sapeva che Tom odiava che gli venisse chiesto se avesse fatto le sue acrobazie; l’attore voleva essere lodato per un lavoro che non aveva fatto. Colt pensò di lasciare che Tom dimostrasse il suo valore mettendolo al volante di un’auto da stunt, spingendolo a confessare di aver ucciso lo stuntman e di aver cercato di incastrare Colt per questo. Questo chiude il cerchio di The Fall Guy, poiché mette in pericolo la vita di Tom come lui ha fatto con Colt all’inizio del film.

Inoltre, Colt scopre che tutto, compresa la sua caduta, è successo a causa di Tom e Gail. Gail, nel frattempo, stava anche cercando di mettere zizzania tra Colt e Jody, allontanandoli ulteriormente in modo che nessuno dei due sospettasse cosa stesse succedendo. Ciò che Gail finì per fare, tuttavia, fu avvicinare Colt e Jody. I teppisti di Tom che tentarono di uccidere Colt e che furono quasi incastrati per omicidio gli fecero davvero vedere le cose in prospettiva. Questo ha insegnato a Colt ad affidarsi a Jody per chiedere aiuto invece di allontanarla.

Cosa succede a Metalstorm dopo la morte di Tom

La produzione del film non si ferma nonostante la morte di Tom

La morte di Tom ha lasciato Metalstorm senza protagonista, ma Jason Momoa ha assunto il ruolo lasciato da Tom, entrando ufficialmente a far parte del cast di The Fall Guy. Anche senza Gail come produttrice, Jody è riuscita a finire il terzo atto del film, che lo studio ha finito per amare. Con Momoa a bordo, Jody è finalmente riuscita a completare Metalstorm senza grossi intoppi, prendendo ispirazione dalla sua vita per la storia. Con il trailer presentato in anteprima al SDCC con grande energia e clamore, Metalstorm era pronto a diventare un grande successo per Jody, realizzando il suo sogno di diventare una regista d’azione.CorrelatiDove guardare The Fall Guy: orari e disponibilità in streamingIl film d’azione con Ryan Gosling ed Emily Blunt è arrivato, ed ecco dove guardare The Fall Guy con gli orari delle proiezioni nelle sale e in streaming da casa.

Perché Gail ha davvero assunto Jody per dirigere Metalstorm

Gail ha usato Jody per i propri scopi

Gail non era una semplice spettatrice nel piano di Tom; credeva semplicemente che l’attore fosse troppo importante per finire in prigione per i suoi crimini, tra cui quello di aver ferito intenzionalmente Colt durante le riprese di un’acrobazia sul set un anno prima. Jody desiderava da tempo diventare regista; aveva solo bisogno di un’occasione per mettersi alla prova. Gail le diede quell’occasione, ma solo perché credeva che Jody fosse una persona facilmente influenzabile, che avrebbe potuto manipolare a suo piacimento.

Gail utilizzò Jody anche per assicurarsi che Tom avesse un film d’azione in cui recitare, soprattutto considerando la sua storia con gli stuntman e il suo comportamento generalmente pessimo. Gail sapeva che riportare Colt sulla scena avrebbe distratto Jody, dandole più tempo per pianificare con Tom. Sfortunatamente per Gail, Jody non era così facile da influenzare. Il seme del dubbio aveva iniziato a germogliare e, nonostante fosse un po’ disillusa, Jody continuava a fidarsi più di Colt che di Gail. Alla fine di The Fall Guy, Jody aveva capito tutto e aveva dimostrato a Gail che non era una con cui scherzare.

Come The Fall Guy si collega alla serie TV originale

Due volti familiari fanno la loro comparsa

La scena a metà dei titoli di coda di The Fall Guy include due cameo di Lee Majors e Heather Thomas, i protagonisti della serie TV originale The Fall Guy. Gli attori interpretano due agenti di polizia che arrivano sulla scena dopo che The Fall Guy ha completato le scene acrobatiche. Nella serie originale, Majors interpretava Colt Seavers mentre Thomas interpretava Jody Banks, una stuntwoman che a volte lavorava con Colt. Anche se Major e Thomas non riprendono i loro ruoli originali, i loro cameo sono un bel omaggio alla serie TV degli anni ’80.

Il finale di The Fall Guy è una dedica agli stuntman

The Fall Guy non solo rende omaggio alle star della serie, ma è anche una lettera d’amore alla comunità degli stuntman. Il finale della commedia d’azione presenta filmati dietro le quinte degli stuntman reali che hanno lavorato al film. Il film stesso rende omaggio al lavoro della comunità degli stuntman di Hollywood, ma il finale di The Fall Guy è una vera e propria dedica allo sforzo che hanno profuso nel film e alle pericolose acrobazie che riescono a compiere, facendo allo stesso tempo fare bella figura agli attori. Il finale rende giustizia alla comunità degli stuntman e mette in luce il loro duro lavoro e il loro impegno.

Come il finale di The Fall Guy prepara il terreno per un sequel

Fall Guy 2 potrebbe esplorare più a fondo il mondo delle acrobazie

The Fall Guy può avere un finale definitivo, che conclude la sua storia e riunisce Colt e Jody, ma ciò non significa che il pubblico non vedrà più i personaggi. Il finale del film mostra quanto si può fare con le acrobazie, e The Fall Guy 2 potrebbe esplorare più a fondo il mondo delle acrobazie e chi ne fa parte. È possibile che Colt, come nella serie originale, diventi un cacciatore di taglie, conciliando questa attività con la sua vita di stuntman. È riuscito a uscire da una situazione in cui era stato incastrato e un sequel potrebbe vederlo mettere a frutto il suo lavoro di stuntman in altri ambiti.

Cosa hanno detto il cast e il regista di The Fall Guy riguardo a un sequel

Il finale diThe Fall Guy non anticipa direttamente un altro film, ma il regista David Leitch è sicuramente interessato a realizzare un sequel della commedia d’azione. Se dipendesse da lui, ne realizzerebbe più di uno. Parlando con Variety, Leitch ha discusso la possibilità di realizzare The Fall Guy 2. Ecco cosa ha detto:

Se il pubblico lo desidera, siamo tutti d’accordo. È stata un’esperienza fantastica per tutti. Ryan ed Emily vogliono tornare, noi vorremmo tornare. Vogliamo realizzarne cinque. È stata una delle migliori esperienze cinematografiche che abbiamo mai avuto. Facciamolo.

Emily Blunt ha condiviso un sentimento simile quando ha parlato di un potenziale sequel di The Fall Guy. Alla fine del film, il suo personaggio ha realizzato il suo sogno di finire il suo primo lungometraggio come regista, e un sequel potrebbe affrontare ciò che succede dopo per Jody. Ecco cosa ha detto Blunt sulle possibilità di un sequel (tramite Total Film):

Se potessi, farei molti Fall Guys. È stato troppo divertente.

Allo stesso tempo, la Blunt ammette che il sequel di The Fall Guy dipende davvero dagli spettatori, poiché lo studio dovrà vedere se “la gente lo ama” o meno. Ryan Gosling rivela lo stesso. Ha detto a Fast Company che lui, Blunt e Leitch “conoscono già la storia” di ciò che comporterebbe un sequel, ma che spetta al pubblico amare abbastanza il film, il che significa che The Fall Guy deve avere successo al botteghino, in modo che possano continuare a giocare nel mondo del film.

Il vero significato del finale di The Fall Guy

Il finale di The Fall Guy rende omaggio a coloro che lavorano nell’ombra di Hollywood e suggerisce che la comunità degli stuntman, proprio come qualsiasi star del cinema, dovrebbe essere sotto i riflettori. In un certo senso, la conclusione di The Fall Guy prende in giro gli attori che non danno il giusto merito ai loro controfigura. Tom passa tutto il film ad arrabbiarsi perché la gente mette in discussione le sue acrobazie, ma fa in modo che i suoi stuntman non gli rubino la scena. The Fall Guy riconosce in definitiva che gli attori non sono nulla senza le loro controfigure e la squadra di stuntman in generale, senza i quali le scene d’azione non funzionerebbero.

Inoltre, il finale di The Fall Guy è una lezione per Colt, che dopo l’infortunio si sentiva come se avesse perso una parte di sé. Colt non sapeva più chi fosse se non faceva acrobazie, ma ha imparato che chi lo amava non lo considerava inferiore per questo. Ha anche capito che non avrebbe dovuto allontanare Jody e che avere qualcuno dalla sua parte era una cosa positiva. Tutto sommato, Colt ha messo da parte il suo orgoglio alla fine di The Fall Guy ed è riuscito ad accettare l’aiuto e l’amore, il che lo ha reso una persona più forte.