Fall 2: svelati cast e trama del sequel!

Harriet Slater (Outlander: Blood of My Blood), Arsema Thomas (Queen Charlotte: A Bridgerton Story) e Tom Brittney (Grantchester) sono i protagonisti dell’atteso thriller di sopravvivenza Fall 2, le cui riprese principali si sono concluse all’inizio di quest’anno in Thailandia. Michael e Peter Spierig, registi di Jigsaw e Predestination, hanno diretto il secondo capitolo della fortunata serie, mentre lo sceneggiatore e regista originale di Fall (qui la recensione), Scott Mann, ha co-sceneggiato il film insieme a Jonathan Frank.

La sinossi ufficiale, come riportato da Deadline, recita: “Sconvolta dalla morte della sorella Hunter, Jax (Slater) entra in contatto con Luce (Thomas), l’intrepida amica di Hunter. Per guarire, tentano la famigerata camminata sulla tavola del Monte Kwan in Thailandia. Dopo che un’improvvisa frana le lascia bloccate su una fragile passerella a 3000 piedi di altezza, Jax deve affrontare le sue paure più profonde e lottare per la sopravvivenza per trovare la pace“.

L’uscita del film è prevista per l’inizio del 2026 con Lionsgate.

Il sequel riunisce i produttori Mark Lane e James Harris della Tea Shop Productions (47 Meters Down), Christian Mercuri, David Haring e Mann della Capstone tramite la Flawless. Dan Asma, John Long e Roman Viaris tornano anche come produttori esecutivi insieme a Ruzanna Kegeyan della Capstone. La Kaos Entertainment di Wych Kaos ha collaborato alla produzione in Thailandia, con Kaos che si è unito anche come produttore esecutivo. Capstone Studios ha dato il via libera sia a Fall 2 che a Fall 3 nell’ambito del franchise, e Mann tornerà a scrivere e dirigere il terzo capitolo.

Il primo film, un thriller a basso budget, è stato un grande successo al botteghino e su Netflix. Il film ha incassato più di 20 milioni di dollari al botteghino con un budget originale di 3 milioni di dollari.

“Siamo lieti di lavorare con i talentuosi fratelli Spierig e questo cast incredibilmente dinamico per presentare il prossimo capitolo del franchise Fall”, ha dichiarato James Harris di Tea Shop. “Con la visione di Michael e Peter speriamo di offrire al pubblico un’esperienza ancora più grande e vertiginosa”.

“Eravamo grandi fan del primo film e non vedevamo l’ora di continuare il viaggio. Il nostro obiettivo era quello di catturare la stessa intensità che Scott Mann e il suo team avevano creato nell’originale, aggiungendo però nuovi personaggi complessi che entrassero in sintonia con il pubblico mentre affrontano altezze estreme e terrificanti”, hanno aggiunto i fratelli Spierig.