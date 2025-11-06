Cynthia Erivo nella prima foto di Prima Facie

Cynthia Erivo sostituisce la tunica nera di Elphaba in Wicked con la toga nera di un avvocato difensore e la parrucca grigia nella prima immagine di Prima Facie. L’attrice britannica è stata candidata due volte all’Oscar per i suoi ruoli di Harriet Tubman in Harriet (2019) e di Elphaba in Wicked (2024). Riprende quest’ultimo ruolo in Wicked – Parte Due, in uscita il 21 novembre.

Tramite Variety, è stata rivelata la prima immagine di Cynthia Erivo nell’adattamento cinematografico di Prima Facie. Guardala qui sotto:

Prima Facie segue Cynthia Erivo nei panni di Tessa Ensler, una giovane e talentuosa avvocatessa britannica che, partendo da un ambiente operaio, ha iniziato a difendere uomini accusati di violenza sessuale. Tuttavia, mentre la sua carriera inizia a decollare, si trova di fronte a una scelta che la costringe a conciliare la sua passione per la legge con la sua spinta personale a cercare vera giustizia.

L’adattamento cinematografico è diretto dalla vincitrice del BAFTA e due volte candidata agli Emmy Susanna White (Bleak House, Jane Eyre, Generation Kill), con una sceneggiatura scritta da Suzie Miller basata sulla sua pluripremiata opera teatrale, interpretata da Jodie Comer e vincitrice dei Laurence Olivier Awards come Miglior Nuova Opera e Miglior Attrice, oltre a un Tony Award come Miglior Attrice.

Oltre all’uscita di un’immagine in anteprima, è stato annunciato il cast di supporto del film. Il cast include Daniel Ings, Elizabeth Dulau, Noma Dumezweni, il candidato agli Emmy Toheeb Jimoh (Ted Lasso), Harry Treadaway, Sarah Junillon, Elliot Levey e il due volte vincitore del BAFTA Simon Russell Beale (The Hollow Crown, A Dance to the Music of Time).

Le riprese dell’adattamento cinematografico di Prima Facie sono terminate a Londra.