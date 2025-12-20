The Great Flood, la spiegazione del finale: Cosa significa la scena a metà dei titoli di coda?

Qualsiasi cosa con Kwon Eun-Seong sarà facile da guardare, perché anche se si tratta di un film o di una serie TV terribile, almeno potrai goderti l’adorabilità del ragazzino per tutta la durata. Ma sono lieto di dire che The Great Flood è in realtà un film di fantascienza piuttosto interessante che ti tiene incollato allo schermo dall’inizio alla fine. I primi 40 minuti sono incredibilmente avvincenti, perché si vedono questa madre e suo figlio che cercano di sfuggire a un’inondazione inimmaginabile, ma fino a che punto si spingeranno? Il film Netflix segue An-Na, una giovane madre single che cerca di portare suo figlio e se stessa fuori dal suo complesso residenziale durante un’inondazione incredibilmente devastante causata dall’impatto di un asteroide. Non si tratta di uno tsunami normale, ma di uno tsunami che si ripete all’infinito, e quando ci si rende conto di cosa sta succedendo, è troppo tardi. Ma An-Na è speciale: è necessaria per il bene dell’umanità, quindi riuscirà a scappare? Dobbiamo fidarci di lei, e perché? Cosa succede a Ja-In alla fine del film? Scopriamolo nel finale di The Great Flood.

Attenzione: spoiler

Ja-In è mai stato un ragazzo vero?

La prima volta che iniziamo davvero a sospettare che Ja-In non sia un ragazzo reale è dopo che sembra avere una crisi epilettica quando vede sua madre cadere in acqua. Quando An-Na torna da lui, Hee-Jo le dice che il ragazzo non respira, ma dopo che lei inizia a correre qua e là cercando di rianimarlo invece di dirigersi sul tetto per fuggire con l’elicottero, l’uomo si innervosisce e dice che possono semplicemente ripristinarlo da un backup. Anche il fatto che An-Na riesca in seguito a rianimarlo usando del succo d’arancia sembra strano. A questo punto, ci è già stato mostrato il flashback di An-Na dell’incidente d’auto in cui presumibilmente è morto il padre di Ja-In, quindi la possibilità che il ragazzo sia una ricreazione del bambino originale sembrava plausibile in quel momento. C’è anche la conversazione che An-Na ha con il suo capo, Hyeon-Mo, in cui parla di dare via Ja-In perché è diventato troppo difficile da gestire dopo l’incidente. Tutto questo lo fa sembrare un costrutto sostituibile, e questo viene finalmente confermato proprio verso la fine del film.

No, Ja-In non è mai stato un ragazzo reale, né era basato su un bambino umano esistente. Cinque anni prima degli eventi di The Great Flood, il Darwin Center ha fatto grandi progressi nel campo delle biotecnologie, al punto da poter praticamente stampare in 3D un essere umano, ma non sa ancora come dargli le emozioni che lo renderebbero veramente umano. È An-Na ad avere l’idea di creare bambini umani e trasmettere loro emozioni attraverso esperienze di sviluppo, convincendo alla fine Hyeon-Mo con le sue argomentazioni. Questo significa però che qualcuno dovrà crescere questi bambini, e chi meglio delle due donne a capo del progetto? Così, An-Na e Hyeon-Mo hanno iniziato a crescere Ja-In e Yu-In, legandosi a loro e dando loro ogni tipo di esperienza umana di cui avevano bisogno. Cinque anni dopo, scopriamo che Hyeon-Mo si è affezionata così tanto a sua figlia che ha scelto di scappare con Yu-In piuttosto che sottoporla a ciò che Ja-In finisce per affrontare.

Quando la vera An-Na arriva per la prima volta sul tetto, deve fare i conti con il fatto che dovrà lasciare Ja-In, una realtà che ha sempre saputo ma che ha cercato di ignorare, o almeno di nascondere al ragazzo. Alla fine lo lascia davvero, ma solo fisicamente. Hee-Jo aveva detto in precedenza che una parte di lui voleva vedere An-Na lasciare Ja-In, perché lo avrebbe fatto sentire meglio riguardo all’abbandono da parte della propria madre quando era bambino. Aveva persino definito inutile il motore delle emozioni su cui An-Na stava lavorando, dicendo che le emozioni rendono gli esseri umani deboli quando devono agire. Ma il legame emotivo tra una madre e suo figlio è l’unica cosa che può salvare l’umanità ora, ricostruendola da zero.

An-Na e Ja-In sono vivi o morti?

Per tutta la prima metà del film, An-Na correva disperatamente per mettere in salvo se stessa e Ja-In, motivata dalla prospettiva di un rifugio temporaneo nelle vicinanze che avrebbero potuto raggiungere in elicottero. Ma più tardi, durante la prima pausa bagno di Ja-In, mentre An-Na è al telefono con sua madre, sembra che nemmeno i luoghi in cui le persone si rifugiano siano abbastanza alti, e lei subisce il destino di dover sentire i suoi genitori essere spazzati via dall’acqua. Ja-In sembra essere l’unica cosa che le impedisce di arrendersi a questo punto. Ma alla fine del film, quando Hee-Jo finalmente li accompagna in cima all’edificio, gli uomini delle Nazioni Unite portano via Ja-In, gli rasano la testa e poi gli tagliano la fronte con una sega circolare. Prima di questo, però, An-Na si avvicina e gli sussurra qualcosa, e solo più tardi scopriamo che gli stava dicendo di nascondersi in un ripostiglio abbandonato sul tetto.

Quando An-Na si gira e sale sull’elicottero, però, viene seguita da un carro armato che sembra contenere i resti del cervello di Ja-In; hanno estratto i suoi ricordi per completar Anche tutti gli altri sul tetto, compresa Hee-Jo, vengono uccisi; lei è l’unica che dovrebbe fuggire su questo elicottero. Quando An-Na tira fuori i suoi occhiali dalla tasca, si sente come una madre che ha fallito, come un’assassina, e piange per il suo ragazzo. Ja-In ha avuto la fortuna di avere due genitori che lo amavano indipendentemente dalla sua origine; il padre di Ja-In forse non era il suo padre biologico, e lui non lo conosceva nemmeno fin dall’infanzia, ma considerava Ja-In come un figlio, sacrificando la propria vita per salvarlo dopo che erano precipitati in acqua. Fortunatamente o sfortunatamente, An-Na non deve convivere troppo a lungo con il senso di colpa per la morte di Ja-In, poiché muore durante il viaggio in orbita verso il laboratorio Isabela, con l’ultima richiesta di essere inserita nella simulazione come madre.

Quando iniziano le simulazioni, An-Na rivive l’ultimo giorno della sua vita e il suo obiettivo è chiaro: questa volta non abbandonare Ja-In. Solo sottoponendo queste costruzioni digitali con memorie umane a queste esperienze è possibile sviluppare l’Emotion Engine, dando all’umanità il seme con cui ripopolare il pianeta. Ad ogni ciclo, Ja-In scompare, e ad ogni ciclo, Hee-Jo cerca di convincerla ad abbandonarlo e ad andare sul tetto. Col passare del tempo, però, An-Na inizia a ricordare sempre più chiaramente ciò che è realmente accaduto, e alla fine convince Hee-Jo a diventare suo alleato quando gli dice che finirà per morire sul tetto, e che lei ha già visto tutto questo in passato. È sorprendentemente facile convincerlo che si trovano in una simulazione, ma subito dopo, i due escono all’aperto sparando all’impazzata, cercando di raggiungere Ja-In.

Lungo la strada, An-Na (o la sua versione digitale) riesce a rimediare ad alcuni errori di cui l’An-Na originale doveva sentirsi in colpa la prima volta. In primo luogo, la ragazza rimasta bloccata nell’ascensore, Ji-Su, che aveva cercato di salvare senza riuscirci. Nella simulazione, An-Na salva la ragazza e la ricongiunge ai suoi nonni, la stessa coppia nella cui casa era entrata per prendere del succo d’arancia per Ja-In la prima volta. È da ciò che Ji-Su descrive che An-Na inizia a capire di essere in un loop. Inoltre, An-Na aveva abbandonato una donna incinta e il suo compagno vicino alla cima dell’edificio, scusandosi con loro per non poterli aiutare mentre continuava a salire. Questa volta, si ferma e aiuta personalmente a fasciare il bambino e a pulirlo prima che arrivi il padre, prendendosi un momento per ammirare la bellezza della vita umana. Probabilmente, queste deviazioni lungo il percorso per salvare Ja-In sono altrettanto importanti per il completamento dell’Emotion Engine, che fornisce alle costruzioni digitali tutte le esperienze emotive necessarie per comprendere veramente cosa significa essere umani. Alla fine, An-Na ricorda che Ja-In le ha inviato un’immagine che ha disegnato sul suo telefono e vede che si tratta di un disegno di lei e dell’elicottero sul tetto. Poi inizia a scorrere e si rende conto che lui ha disegnato e inviato questa immagine letteralmente migliaia di volte prima, ma migliorando ogni volta, il che implica che il ciclo si ripete da molto tempo e che il ragazzo ne è consapevole. In un’occasione le ha persino chiesto perché ha ancora 6 anni ogni giorno; quando smetterà di averne 6?

Durante il finale di The Great Flood, quando arriva il loop finale, possiamo capire dal numero sulla maglietta di An-Na che lei e Ja-In hanno vissuto questo giorno 21.499 volte. Supponendo che ogni loop fosse come un nuovo giorno per lui, Ja-In ha vissuto il “Giorno della Marmotta” per più di 58 anni.

Durante tutto questo tempo, l’istinto di Ja-In è sempre stato quello di nascondersi in un armadio; lo fa anche all’inizio del film, dopo che An-Na gli urla contro e gli dice di stare sul bancone della cucina. Dopo aver cercato in tutti gli armadi accessibili dell’edificio, An-Na finisce sul tetto e vede l’armadio, lo apre e trova Ja-In immobile. Piange mentre gli dà del succo d’arancia, scusandosi per averlo abbandonato, ma lui si sveglia e le dice che lei non l’ha mai abbandonato; erano destinati a ritrovarsi qui. È in questo momento che ci si rende conto che An-Na aveva instaurato un legame umano con Ja-In anche prima di doverlo lasciare, perché lui ricorda che lei gli aveva promesso di tornare a prenderlo. Lui è già un essere emotivamente intelligente e il suo compito è completato. Nel suo caso, le ci sono voluti tanti tentativi per riuscire a capire che suo figlio è più importante che salvare l’umanità; non è forse questo che “Emotion Engine” vuole rappresentare?

D’altra parte, penso che il film sia così incentrato sull’acqua perché si potrebbe sostenere che siamo nati nell’acqua (fluido) ed è ciò che ci collega alle nostre madri. Ja-In e An-Na avrebbero potuto essere collegati attraverso qualsiasi disastro nella simulazione; lei non doveva necessariamente rivivere l’esperienza che aveva già vissuto, ma l’acqua in particolare è straordinariamente significativa per loro. La prima cosa che Ja-In dice a sua madre all’inizio del film è che vuole nuotare. Poi c’è l’alluvione, e poi ci sono gli occhialini da nuoto che la riportano da lui, tutti collegati attraverso l’acqua. E, naturalmente, anche l’incidente d’auto avviene in acqua, quindi li lega davvero in ogni modo, e attraverso quest’acqua i loro ricordi vengono tramandati e rendono l’IA più emotivamente intelligente, suppongo.

Cosa significa la scena a metà dei titoli di coda?

Nel finale di The Great Flood, quando An-Na riesce finalmente a uscire dalla simulazione, l’Emotion Engine è completo e le bio-stampanti si avviano. Subito dopo, An-Na si risveglia in uno shuttle spaziale con Ja-In, e entrambi stanno scendendo verso la superficie della Terra. A giudicare da ciò che vediamo mentre scorrono i titoli di coda, non è tutta la Terra ad essere stata sommersa. Da quanto Hee-Jo ha detto ad An-Na, l’inondazione è iniziata dopo che un asteroide si è schiantato in Antartide, sciogliendo tutto il ghiaccio e innalzando il livello dell’acqua, ma la vera devastazione è arrivata quando tutti i detriti di quell’impatto sono ricaduti sulla Terra, causando una seconda pioggia di meteoriti che ha provocato ancora più devastazione.

Il collega astronauta di An-Na le aveva detto che questa pioggia di meteoriti avrebbe spazzato via tutta la vita rimasta sulla Terra, ma a giudicare dall’aspetto delle cose, ciò che resta dell’Africa è sorprendentemente verde, quindi, per lo meno, la vita vegetale sta sopravvivendo, se non prosperando, anche se la civiltà umana stessa ha esalato il suo ultimo respiro. An-Na e Ja-In non sono soli; possiamo vedere molte altre navette dirette verso la Terra, e probabilmente sono solo la prima ondata di molte altre che seguiranno, una volta che l’Emotion Engine avrà interiorizzato cosa significa essere umani e avrà iniziato a produrre in serie la nuova razza umana. La vita in superficie non sarà facile per quella che è essenzialmente una generazione di pionieri. Non è chiaro se ogni singola navetta contenga un’altra versione della coppia An-Na-Ja-In, o se l’Emotion Engine sia già abbastanza avanzato da produrre esseri umani completamente nuovi. Questo mi lascia sicuramente con molte domande, come ad esempio: perché Ja-In doveva essere un ragazzo? E le altre razze? Ci saranno persone come An-Na in tutti i paesi? Come sono stati scelti gli altri sopravvissuti? C’è molto da immaginare, ma immagino che questo potrebbe essere solo l’inizio di un franchise fantascientifico più ampio ed espansivo. È sicuramente un concetto piuttosto interessante.

La mia ultima teoria sul finale è che anche la sequenza dell’astronave potrebbe essere una simulazione, perché il ragazzo dice di voler immergersi di nuovo e Ja-In inizia a contare alla rovescia. Questo potrebbe essere un modo per far loro capire che sono “all’interno di Matrix”. Sembra quasi ipnotico, quindi non posso fare a meno di pensare che faccia parte di un piano più grande, ma potrebbe anche essere semplicemente un legame tra madre e figlio.