Dopo 6 anni, i Marvel Studios ammettono finalmente che la saga del Multiverso è un fallimento

A quasi sei anni dall’avvio ufficiale della Saga del Multiverse, i nuovi sviluppi confermano implicitamente ciò che i fan sospettavano da tempo: per Marvel Studios, questa fase dell’MCU è stata un fallimento. Dopo il trionfo globale dell’Infinity Saga, chiusa con Avengers: Endgame e Spider-Man: No Way Home, il franchise aveva tentato di gettare le basi per un nuovo ciclo narrativo fondato su varianti, linee temporali e nuovi eroi. Ma il piano non ha mai raggiunto l’impatto, la coesione e il successo dei suoi predecessori.

Con l’uscita del trailer di Avengers: Doomsday, Marvel rivela indirettamente il problema: per sostenere il prossimo grande evento del MCU, lo studio è tornato a fare affidamento sui volti storici dell’Infinity Saga. Il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers, dopo un finale considerato perfetto, dimostra che nessun personaggio introdotto nella Multiverse Saga è riuscito davvero a diventare il nuovo fulcro narrativo dell’universo Marvel. La sua storia in Doomsday mostrerà cosa è accaduto a Cap dopo aver lasciato la squadra alla fine di Endgame, ma il messaggio per i fan è chiaro: il passato regge ancora tutto il peso dell’MCU.

Il primo segnale di crisi era arrivato con la conferma di Robert Downey Jr. in Avengers: Doomsday – non come Tony Stark, ma come Doctor Doom. Pur evitando di “resuscitare” Iron Man, Marvel Studios ha comunque affidato il prossimo capitolo del franchise ai due attori più iconici della sua storia, una mossa interpretata come un’ammissione di difficoltà da parte di Kevin Feige e del suo team.

Nonostante la Multiverse Saga abbia introdotto molti personaggi nuovi e attori di talento, nessuno è riuscito a raggiungere lo status culturale di figure come Iron Man, Cap o Thor. Ed è proprio questa mancanza di eredi naturali a spingere lo studio verso le vecchie glorie.

La domanda ora è: l’MCU può sopravvivere oltre la Multiverse Saga?

Marvel Studios punta tutto su Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, sperando che il loro successo possa rilanciare l’universo narrativo e aprire una nuova era. Ma questa strategia non potrà essere ripetuta all’infinito: continuare a riportare in scena i protagonisti dell’Infinity Saga sarebbe un segnale di stallo creativo e di incapacità di costruire un futuro autonomo.

La buona notizia è che le basi per risorgere ci sono ancora: personaggi forti, storie efficaci e una connessione organica tra i progetti. Marvel ha già dimostrato di saperlo fare — ora deve solo imparare dagli errori della Multiverse Saga e trovare il coraggio di ripartire davvero.