Spider-Man: Sam Raimi rivela la sua scena preferita

Il primo Spider-Man è uscito nel 2002 e definirlo un punto di svolta per i film sui supereroi sarebbe riduttivo. Blade e X-Men avevano gettato le basi, ma l’interpretazione di Sam Raimi dell’uomo ragno ha inaugurato una nuova era per i film tratti dai fumetti. Il regista ha poi proseguito con gli ormai classici Spider-Man 2 e Spider-Man 3, un film che ha ricevuto una risposta leggermente più tiepida da parte dei fan (non è un segreto che Raimi sia stato costretto a includere Venom, un cattivo che non amava particolarmente).

Tuttavia, i primi due hanno stabilito lo standard di riferimento per i film con Peter Parker, e sia la serie The Amazing Spider-Man che la trilogia della Marvel Studios sono state giudicate insufficienti da alcuni fan, ma non da tutti. Durante una recente intervista per il suo nuovo film Send Help, a Raimi è stato chiesto delle iconiche scene di Spider-Man che si lancia con la ragnatela nei suoi film e ha rivelato una sorprendente preferita.

“La mia scena preferita di Toby che si lancia, grazie alla sua interpretazione e alla CGI, ai grandi artisti che ci hanno lavorato, è la prima volta che prova a lanciarsi. Non proprio la sua prima volta, ma la volta in cui deve usarla per consegnare il criminale alla giustizia”, racconta il regista. “Quindi deve, di notte, arrampicarsi su un edificio e mettere in pratica al massimo le poche prove che ha fatto finora, senza successo”, ha continuato Raimi. “La sua vita e la cattura del cattivo dipendono da questo”. Il regista si riferisce a Spider-Man, nel suo costume da wrestler, che entra in azione per consegnare alla giustizia l’assassino dello zio Ben.

