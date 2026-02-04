Fallout – Stagione 3: conferma, cast, trama e tutto quello che sappiamo

La terza stagione di Fallout è ufficialmente in arrivo e, nonostante manchi ancora del tempo al debutto, esistono già molte informazioni concrete su cosa aspettarsi dal prossimo capitolo della serie tratta dall’iconico videogioco.

La stagione 2 si apre con Lucy e il Ghoul in viaggio attraverso il Wasteland verso New Vegas, mentre Maximus dà inizio a una vera e propria frattura interna alla Brotherhood of Steel prima di fuggire con il manufatto a fusione fredda. In parallelo, nella linea temporale del passato, Cooper Howard scopre nuovi e inquietanti segreti legati a Vault-Tec, al coinvolgimento della moglie Barbara e al ruolo reale di Robert House.

Con il finale della seconda stagione, l’attenzione si è inevitabilmente spostata su ciò che Prime Video ha in serbo per Fallout – stagione 3.

Fallout è stato rinnovato per la terza stagione da Prime Video

Prime Video ha ufficialmente rinnovato Fallout per una terza stagione nel maggio 2025, ben sette mesi prima ancora del debutto della stagione 2. Dopo il successo di pubblico e critica della prima stagione, il rinnovo anticipato non è arrivato come una sorpresa, ma la conferma così precoce sottolinea la grande fiducia di Amazon nel progetto.

Anche se Prime Video non ha diffuso dati di visualizzazione dettagliati per la seconda stagione, Amazon ha comunicato (tramite Deadline) che Fallout è diventata la sesta stagione più vista di sempre sulla piattaforma. Dal punto di vista critico, la stagione 2 ha persino migliorato i risultati della prima: 97% su Rotten Tomatoes dalla critica e 96% dal pubblico, numeri che consolidano la serie come uno dei titoli di punta del catalogo.

Le riprese della terza stagione di Fallout dovrebbero iniziare nel maggio 2026

Grazie al rinnovo anticipato, Fallout – stagione 3 ha potuto avviare la fase produttiva senza attendere la messa in onda completa della stagione precedente. Secondo le prime indiscrezioni, le riprese dovrebbero iniziare nell’estate del 2026, con una partenza prevista a maggio, come riportato da GameSpot.

Nonostante i ritardi che avevano colpito la produzione della stagione 2 a causa degli incendi di Los Angeles nel 2025, la serie è riuscita comunque a debuttare entro la fine dell’anno. Seguendo questo ritmo accelerato, la terza stagione potrebbe mantenere la cadenza annuale, con un’uscita ipotizzata per la fine del 2027.

Dettagli sul cast della terza stagione di Fallout

Il cast principale della stagione 2 ha continuato a ruotare attorno ai tre personaggi centrali introdotti fin dall’inizio della serie: Lucy (Ella Purnell), Maximus (Aaron Moten) e il Ghoul / Cooper Howard (Walton Goggins). Tutti e tre resteranno figure cardine anche nella stagione 3, sebbene le loro condizioni e alleanze siano profondamente mutate rispetto all’inizio della seconda stagione.

Tra le new entry della stagione 2, il personaggio interpretato da Macaulay Culkin, ora a capo della Legione come nuovo Caesar, sembra destinato ad assumere un ruolo ancora più rilevante nel prossimo capitolo. Anche Justin Theroux dovrebbe tornare nei panni di Robert House, soprattutto considerando l’approfondimento annunciato sul passato di Cooper Howard nella linea temporale precedente alla guerra.

Resta aperta la possibilità di rivedere Johnny Pemberton, con Thaddeus che potrebbe completare la sua trasformazione in Centaur. Allo stesso modo, non è escluso il ritorno del super mutante interpretato da Ron Perlman, così come dei personaggi legati ai Vault, tra cui Norm, Chet e Steph.

Dettagli sulla trama della terza stagione di Fallout

Il finale della seconda stagione ha chiarito definitivamente che l’Enclave rappresenta il vero antagonista della serie. In Fallout – Stagione 3, il ruolo dell’organizzazione come mente occulta dietro gli eventi principali dovrebbe emergere in entrambe le linee temporali.

Steph invia un messaggio diretto all’Enclave per avviare la misteriosa “Phase 2”, lasciando intendere che un piano su larga scala sia già in movimento. Hank è coinvolto direttamente in queste manovre, anche se non sarà più lo stesso dopo che Lucy gli ha impiantato un dispositivo di controllo mentale. Prima della cancellazione della memoria, Hank rivela di aver rilasciato nel Wasteland diversi soggetti su cui aveva testato i chip, ma il loro scopo rimane ignoto — un dettaglio che sembra destinato a diventare centrale nella trama della stagione 3.

Accanto alla minaccia dell’Enclave, la guerra sarà un tema dominante. Lucy e Maximus si riuniscono nel finale della stagione 2, ma entrambi contribuiscono all’escalation dei conflitti: la guerra civile all’interno della Brotherhood of Steel è ormai iniziata, mentre la Legione di Caesar si prepara allo scontro diretto con la NCR a New Vegas.

Nel frattempo, il Ghoul lascia Vegas e si dirige verso il Colorado. Il ritrovamento di una cartolina lasciata dalla moglie Barbara — con la conferma che lei e Janey sono sopravvissute — fornisce a Cooper Howard una nuova speranza e inaugura un ulteriore viaggio attraverso il Wasteland.

Quante stagioni di Fallout ci saranno?

Il futuro di Fallout oltre la terza stagione non è stato ancora definito ufficialmente. Tuttavia, considerando l’enorme quantità di lore e worldbuilding del franchise videoludico, il materiale per proseguire non manca.

Aaron Moten ha suggerito che la serie potrebbe svilupparsi su cinque o sei stagioni complessive, uno scenario plausibile finché ascolti e accoglienza continueranno a sostenere il progetto. Parallelamente, Prime Video sta già espandendo l’universo con Fallout Shelter, un reality competition ambientato in un Vault-Tec ispirato alla serie, in cui i concorrenti metteranno alla prova le proprie capacità di sopravvivenza.

In attesa della stagione 3, Fallout conferma così la volontà di diventare un universo seriale duraturo, capace di evolversi ben oltre le sue origini videoludiche.