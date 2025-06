The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe, la spiegazione del finale

Alla fine di The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe, Kaulder deve scegliere se continuare il ciclo o lasciarlo andare. Dopo aver scoperto la verità sulla sua immortalità, si prepara alla battaglia finale contro il nemico, senza sapere quali prove dovrà affrontare lungo il cammino. Il destino del mondo è in gioco in questa grande battaglia tra il bene e il male, con l’esistenza di Kaulder al centro di tutto. Chloe propone una nuova via d’uscita dal suo dilemma, che promette di riparare agli errori del passato e ricominciare da capo. Tuttavia, un mistero continua a covare nel suo cuore, promettendo un’eternità di… SPOILER IN ARRIVO.

Trama di The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe

La storia inizia ottocento anni fa, con l’umanità a rischio di essere annientata dalla peste nera evocata dalla Regina Strega. Un gruppo di cavalieri cacciatori di streghe, tra cui il protagonista Kaulder, fa irruzione nel suo covo e lancia un attacco. La Regina usa ogni trucco a sua disposizione, mostrando al protagonista visioni della sua famiglia defunta. Quando si rende conto che si tratta di invenzioni, lui reagisce e trafigge la Regina con la sua spada ricoperta di fuoco. Prima di morire, però, la regina lo condanna all’immortalità e a un’eternità di solitudine. Ai giorni nostri, Kaulder continua a lavorare come cacciatore di streghe invulnerabile per un’organizzazione chiamata Axe and Cross, cercando di riportare l’equilibrio tra umani e streghe.

Dopo aver recuperato alcune pericolose rune meteorologiche da un adolescente dall’aspetto insignificante, incontra il 36° Dolan, un sacerdote dell’Axe and Cross che aiuta il cacciatore di streghe nelle sue missioni. Il 36° annuncia il suo ritiro, avendo già scelto il suo successore, prima di tornare a casa e morire nel sonno. Questo suscita i sospetti di Kaulder che, insieme al nuovo 37° Dolan, ispeziona la casa del 36° e conferma l’uso di stregoneria arcana per mantenere il corpo del 36° in animazione sospesa. Le loro indagini li conducono rapidamente al colpevole, che viene poi processato e imprigionato nella Prigione delle Streghe. Kaulder, tuttavia, rimane convinto che ci siano forze più grandi in gioco. Riconoscendo le maledizioni del nemico come magia precedente al suo tempo da immortale, decide di avventurarsi nel proprio passato alla ricerca di risposte.

La sua ricerca di un incantesimo per estrarre i ricordi lo conduce in un bar di streghe gestito da Chloe e Miranda, dove viene attaccato dal mago che sta dietro le quinte, Belial. Dopo essere sopravvissuta alla sua furia, Chloe si allea con i protagonisti, determinata a fermarlo. Con gli ingredienti rari necessari per l’incantesimo della memoria ormai distrutti, visitano la strega Danique, che invece lancia un altro incantesimo su di lui, con l’intenzione di tenerlo imprigionato nei ricordi. Chloe, tuttavia, entra nella sua mente e lo guida attraverso le allucinazioni, riportandolo infine nel mondo reale. Si scopre che lei è in grado di camminare nei sogni senza incantesimi, ma questo comporta un rischio mortale per chi vi partecipa. Citando l’immortalità, Kaulder la convince a sognare, a camminare con lui, a scoprire la verità e a sconfiggere la Regina Strega.

La Regina Strega è viva o morta?

Dopo aver reclutato Chloe per la causa, Kaulder e lei iniziano una missione per dare la caccia alla Regina Strega prima che possa scatenare un’altra piaga sul mondo. I loro sforzi li portano a uno scontro finale contro il nemico giurato di Kaulder, resuscitato da Belial, che Kaulder riesce a sconfiggere con l’aiuto di Chloe. Con il corpo della Regina ridotto in cenere dalla sua spada, il cuore giace esposto. Sebbene desideri distruggerlo insieme a se stesso, Chloe lo impedisce. La ragione di Chloe è la stessa del primo Dolan, ma questa volta, invece di renderlo uno strumento per il bene superiore, gli promette un nuovo futuro, assicurandogli che il cuore non sarà usato per scopi malvagi. Con questo, il protagonista dà alla vita un’altra possibilità. Tuttavia, alla fine di The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe, il cuore della Regina Strega può ancora essere sentito battere all’interno della camera delle armi di Kaulder.

Si scopre che la natura dei poteri della Regina è legata al mistero del bizzarro legame di Kaulder con la morte e la resurrezione, che lui riesce a rivivere attraverso il sogno lucido. È qui che scopre che la sua immortalità non è incondizionata. Ottocento anni fa, quando sconfisse la Regina per la prima volta, Kaulder giaceva completamente bruciato ma vivo. I suoi alleati lo trovarono con il cuore della Regina che batteva ancora, creando un legame magico tra i due. I danni al cuore si riflettevano sul suo corpo, indicando che distruggere il cuore della Regina avrebbe portato alla sua morte. Alla luce di ciò, il primo Dolan decide di nascondere il cuore e lasciare Kaulder vivere un’esistenza immortale. Questo atto costituisce le fondamenta dell’Ascia e della Croce, che custodiscono gelosamente questo segreto di generazione in generazione. Belial riesce a scoprire l’ubicazione del cuore torturando apparentemente 36 prima di maledirlo.

Il finale di The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe trasforma la narrazione in un dilemma: l’umanità assumerà l’immortalità per combattere il male, ma il male potrà sempre tornare finché l’umanità sarà viva. Finché il cuore della Regina Strega batterà, il pericolo sarà sempre in agguato, perché la Regina potrà essere riportata in vita dalle forze oscure come Belial. Tuttavia, essa ripone la sua fiducia in Kaulder e nel suo spirito immutabile. Dopo essere sopravvissuto a numerose battute d’arresto e aver sempre trovato la volontà di rialzarsi e combattere, promette di continuare il suo viaggio per estinguere il male e portare la pace nel mondo.

Come fa Kaulder a sconfiggere la Regina Strega?

Mentre Kaulder ricostruisce il suo passato, Belial cattura Max, etichettandolo come un traditore il cui unico valore è quello di sacrificarsi per resuscitare la Regina Strega dopo 800 anni. Quindi inizia un elaborato rituale occulto, usando i suoi poteri per trasformare Max in un totem. Kaulder arriva appena in tempo, interrompendo il processo e ingaggiando immediatamente Belial. I due si scambiano alcuni colpi prima che il protagonista immortale emerga vittorioso. Tuttavia, la loro gioia è di breve durata, poiché la Regina accetta il corpo di Max e inizia a resuscitare attraverso di esso. Afferrando Kaulder, lei rivela che la sua immortalità non è mai stata solo una maledizione; lui era semplicemente il custode dei suoi poteri fino al suo ritorno. Detto questo, lo priva dei suoi poteri, privando i suoi attacchi degli effetti desiderati. Lui può solo stare a guardare mentre la Regina onnipotente fugge nella città.

Dopo una sconfitta straziante, Kaulder torna al 36° Dolan. Lì esprime la sua disperazione, rendendosi conto che imprigionando tutte le temibili streghe e stregoni in un unico luogo, ha regalato alla regina una fonte di potere concentrato, con cui lei intende evocare nuovamente la peste nera. La battaglia finale ha inizio nella Prigione delle Streghe, con Kaulder armato di Hexenbane, la sua spada strega, affiancato da Chloe e dal 37° Dolan. Superano una serie di prove, usando le loro abilità collettive per sconfiggere sia la bestia sentinella della prigione che lo stregone, lanciando l’incantesimo per scatenare la peste. Ne segue una feroce lotta tra Kaulder e la Regina Strega in uno spazio onirico che ricorda le rovine apocalittiche della città. Nonostante le ferite riportate, alla fine Kaulder ha la meglio, incendiando la sua spada e quasi sconfiggendola.

Proprio in quel momento, viene fermato dal 37° Dolan, che tiene Chloe sotto tiro. Mentre spara a Kaulder, viene rivelata la sua vendetta. È il figlio di una strega e di uno stregone e nutre un forte odio nei confronti del cacciatore di streghe per averli uccisi. Poiché non è riuscito a ereditare la magia dei suoi genitori, cerca di ottenere quel potere lavorando per la Regina. Questo piano, tuttavia, non va a buon fine. Dopo essere stato salvato, la Regina ritiene che il 37° sia inutile senza la magia e lo uccide immediatamente. Completa quindi l’incantesimo per la peste, incanalando l’energia di tutte le streghe e gli stregoni contemporaneamente, compresa Chloe. Con la vita che gli scivola via, Kaulder ha delle visioni della sua famiglia, che lo motivano a rialzarsi e continuare a combattere. Con uno spirito rinnovato, evoca i fulmini dalle rune meteorologiche che ha raccolto all’inizio e ricopre la sua spada con essi prima di conficcarla nella Regina, bruciandole il corpo.

Cosa succederà a Kaulder e Chloe?

In qualità di cacciatore di streghe, il protagonista ha vissuto la sua vita immortale in una serie di cicli; ogni giorno uccide il male dopo il male, senza mai vivere una vita per sé stesso. La rivelazione del segreto dietro la sua immortalità e il ruolo di Axe and Cross nell’averglielo nascosto mina non solo la sua libertà d’azione, ma anche la sua fiducia nella pace e nell’ordine. In una discussione con il suo confidente, il 36° Dolan, esprime la sua disillusione e la decisione di divorziare da Axe and Cross per riconquistare una qualche forma di autonomia e libertà. Aggiunge inoltre che non ha alcuna idea di cosa gli riserva il futuro, ma invece di riempirlo di paura, questo lo libera. Il 36° Dolan si limita a ridere, definendo quell’esperienza la vita stessa. Kaulder ha vissuto per secoli senza avere l’opportunità di sentirsi vivo.

Vivendo con un passato dimenticato e agli ordini dell’Ordine di Axe and Cross, l’unico amico di Kaulder, il 36° Dolan, gli è stato assegnato come parte di una tradizione. Con il recupero dei suoi ricordi arriva più dolore per la perdita della famiglia che un tempo aveva. Tutte le sue esperienze di vita sono state di solitudine e dolore. Un cambiamento arriva con l’ingresso di Chloe nella sua vita. Inizialmente, entrambi sono scettici l’uno verso l’altra, poiché Kaulder è un cacciatore di streghe mentre Chloe è una strega. Tuttavia, l’aiuto di Chloe e i loro sforzi congiunti per sconfiggere il male lasciano gradualmente spazio a una relazione che fa rinascere in lui sentimenti di amore e fiducia, guarendolo emotivamente. Entrambi sviluppano un’amicizia e, alla fine, una dinamica di flirt.

Con la minaccia della Regina Strega finalmente eliminata, Kaulder e Chloe guardano con speranza a un futuro in cui potranno contare l’uno sull’altra e continuare la loro relazione sulla base della fiducia e dell’amicizia. Lui ricorda a 36 che ha ancora bisogno di lui, e il vecchio accetta di rimanere al suo servizio, questa volta non solo come Dolan, ma come amico. Tutte le istituzioni che legano Kaulder al suo passato vengono recise, una dopo l’altra, e le sue antiche armi vengono riposte nel profondo del suo caveau, insieme al cuore della Regina. Mentre esce come uomo libero dopo ottocento anni, l’immortale cacciatore di streghe, con 36 e Chloe al suo fianco, intraprende una nuova avventura.