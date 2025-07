Project Silence: la spiegazione del finale del film

Se fai del male a un cane, il karma tornerà a morderti, ed è proprio questo il senso del film coreano Project Silence. Il film segue Jung-won Cha, vicedirettore della sicurezza della Casa Blu, che rimane bloccato in un maxi tamponamento sul Ponte dell’Aeroporto insieme a sua figlia, Kyung-min, mentre la stava accompagnando all’aeroporto. Allo stesso tempo, un convoglio militare stava trasportando cani killer estremamente pericolosi, sviluppati dal governo per combattere i terroristi.

Purtroppo, il loro esperimento scientifico era stato accantonato per motivi di sicurezza e, la notte della tragedia, i militari stavano per eliminare i cani. Ma prima che potessero farlo, il convoglio rimase bloccato sull’ingorgo del ponte, dove i cani da caccia riuscirono a fuggire dalla gabbia e iniziarono a uccidere gli esseri umani per vendetta. Perché si parla però di vendetta? È quello che vogliamo chiarire con questo approfondimento, in cui esploriamo il finale, da come Cha ha salvato sua figlia a cosa succederà infine al cane noto come Echo 9.

Cos’era il Progetto del Silenzio?

Il dottor Yang, uno degli scienziati principali coinvolti nel Progetto del Silenzio, ha rivelato a Cha che gli Stati Uniti e alcune nazioni europee avevano incaricato i coreani di sviluppare questi cani killer per poterli usare nella caccia ai terroristi, senza rischiare la vita di soldati umani. Erano in qualche modo simili ai corpi cinofili dell’esercito statunitense, addestrati a combattere nella Seconda Guerra Mondiale. Forse il regista del film, Tae-gon Kim, ha preso l’idea per il suo film proprio da quel ritaglio di giornale, ed è per questo che lo ha mostrato nella scena dei titoli di apertura.

Questi cani erano addestrati a riconoscere la voce di un bersaglio e attaccarlo per eliminarne il rischio. Queste informazioni bastano a capire perché l’intero progetto è stato un fallimento. Basta immaginare uno scenario in cui i terroristi non abbiano avuto alcun contatto con le autorità. In un caso simile, come avrebbero potuto usare questi cani Echo? È un’equazione piuttosto fallata, a dir poco. Inoltre, occorre ricordare la prima scena del film in cui il Consiglio di Sicurezza Nazionale stava discutendo di alcuni terroristi che avevano preso degli ostaggi ma non avevano ancora avanzato richieste.

Anche in quel caso, non potevano usare i loro cani da caccia per la missione di salvataggio, perché, ancora una volta, non avevano la voce dei terroristi, dato che non c’era stato alcun contatto. E sì, questa scena è estremamente importante perché è lì che Cha cerca di salvare la reputazione del suo amico Hyun-Baek Chung all’interno del consiglio. Chung era il segretario alla sicurezza che si stava candidando alla presidenza, e Cha lo stava aiutando a vincere le elezioni.

Tuttavia, mentre era bloccato sul ponte che stava crollando, Cha scoprì che era stato proprio il suo caro vecchio amico Chung ad approvare il Progetto del Silenzio quando faceva parte della Commissione Difesa, ed è molto probabile che sia stata proprio quella decisione a garantirgli un posto alla Casa Blu. In precedenza, quando Cha aveva chiesto a Chung informazioni sul progetto, lui gli aveva mentito spudoratamente dicendogli che non ne sapeva nulla, mentre in realtà era stato lui a dare il via libera all’esperimento disumano sui cani per trasformarli in assassini per l’esercito.

La ribellione degli Echo

Dopo che gli Echo sono fuggiti dalla gabbia, il dottor Yang ha deciso di attivare il programma di controllo per farli tornare al camion. Tuttavia, durante l’operazione ha scoperto che E-9, la madre di tutti i cani, per qualche motivo non rispondeva più al programma. È stato poi rivelato che Yang e il suo team della Sekyung Biotech avevano impiantato chirurgicamente un dispositivo nei cani per controllarli e istruirli ad attaccare un bersaglio. Tuttavia, E-9, appena fuggita dalla cattività, ha distrutto il dispositivo, rendendosi libera dal controllo del dottore.

Più tardi, E-9 attacca quindi il pilota di un elicottero giunto sul posto, facendogli perdere il controllo dell’elicottero. Il velivolo si è schiantato contro una torre del ponte e ha spezzato i cavi, provocando così il crollo del ponte. Tuttavia, il fatto più traumatico in assoluto è stato che gli scienziati avevano ucciso dozzine di cuccioli di E-9 davanti ai suoi occhi per renderla ancora più brutale. In seguito, hanno clonato altri cani Echo da lei, così da condividere la stessa rabbia e attaccare i bersagli senza pietà. Ma alla fine, gli Echo hanno iniziato ad attaccare tutti gli esseri umani intrappolati sul ponte, perché li vedevano come nemici. E-9 si stava dunque vendicando di tutti loro per averle ucciso i cuccioli.

Cha smaschera Chung

Mentre Cha, sua figlia e gli altri erano bloccati sul ponte e correvano per salvarsi la vita, usò un walkie-talkie per contattare Chung e chiedergli di mandare la SWAT per uccidere i cani prima di salvare i sopravvissuti. Ma Chung si rifiutò di seguirne il consiglio, perché non voleva che nessuno scoprisse dei cani e del progetto segreto che aveva commissionato. Più tardi, Cha chiese di nuovo al suo amico di usare i cecchini per abbattere i cani, ma lui non seguì il consiglio perché i media avrebbero iniziato a fare domande sui cani e ciò avrebbe potuto compromettere la sua campagna presidenziale. È per questo motivo che, appena Cha arrivò in salvo dall’altra parte del ponte, smascherò Chung davanti ai media senza pensarci due volte.

All’inizio del film era stato proprio Cha a difendere Chung quando alcune vite di ostaggi erano in pericolo, ma ora, dopo aver vissuto una tragedia simile insieme alla figlia, poteva comprendere appieno il dramma vissuto da quei civili. Per lui, la presidenza di Chung non contava più. Gli disse che salvare la vita dei cittadini in pericolo è il primo e più importante dovere dello Stato, e che tutti i ministri avrebbero dovuto ricordarselo. Inoltre, più di 100 persone avevano perso la vita quel giorno fatale sul ponte, e Chung doveva assumersi la responsabilità di tale massacro.

E-9 e il suo cucciolo attaccheranno di nuovo?

Nel finale di Project Silence, E-9 si era lanciata dal ponte per salvare il suo unico cucciolo sopravvissuto, e in seguito si è scoperto che era riuscita a portarlo in salvo a riva. Ora, bisogna considerare il fatto che il cucciolo ha ancora il dispositivo impiantato nella testa e potrebbe quindi essere controllato tramite il programma Echo. Probabilmente, però, E-9 lo rimuoverà dalla testa del cucciolo in qualche modo. Quindi, in un certo senso, è un lieto fine per tutti, con Cha che ha anche fatto pace con sua figlia e ha deciso di non mandarla più all’estero.

È molto probabile che lei finirà gli studi in Corea e magari proverà a diventare una cantante, visto che il suo sogno era diventare una famosa rapper. Cha, dal canto suo, aveva speso tutti i suoi risparmi per curare il cancro della moglie e non gli era rimasto molto per pagare gli studi della figlia, motivo per cui aveva pensato di vendere la casa. Ma ora potrebbe non essere più necessario. Ed è anche per questo che ha restituito la busta con i soldi a Chung: non voleva accettare denaro da un assassino.

Cosa ci lascia il film Project Silence

Project Silence è dunque un film che ci lascia una riflessione potente sul rapporto tra tecnologia, etica e sofferenza. Dietro l’azione serrata e il thriller, emerge una verità più profonda: la brutalità inflitta agli esseri viventi — umani o animali — non resta mai impunita. La ribellione dei cani Echo, in particolare di E-9, diventa simbolo di una vendetta karmica, il ritorno violento di un’ingiustizia sistemica. Il film ci spinge a chiederci dove sia il limite dell’esperimento, cosa succede quando la scienza perde la bussola morale, e a chi spetti la responsabilità quando tutto crolla, letteralmente e metaforicamente.

