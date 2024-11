The Merry Gentlemen, spiegazione del finale: cosa succede al bar della famiglia di Ashley

The Merry Gentlemen di Netflix segue una gioiosa storia d’amore natalizia con un finale che esplora i temi della tradizione, della famiglia e dell’amore. Questa commedia romantica incorpora i più popolari tropi natalizi di Hallmark ma con un tocco di Magic Mike. Ashley, interpretata da Britt Robertson, viene licenziata dal suo lavoro di ballerina di Broadway con The Jingle Belles e torna a casa per scoprire che il bar musicale dei suoi genitori chiuderà a causa del calo di spettacoli e clienti abituali.

Rifiutandosi di cedere al padrone di casa, Ashley ha l’idea di creare una rivista di danza maschile per raccogliere fondi per mantenere in attività The Rhythm Room. Chiede aiuto a un fedele cliente di nome Luke (Chad Michael Murray), che ha aiutato con piccole riparazioni al bar. Mentre Ashley mette in scena lo spettacolo, lei e Luke iniziano a provare dei sentimenti l’uno per l’altra. Ciò crea un conflitto quando The Jingle Belles offrono ad Ashley il suo lavoro con un aumento e un contratto di tre anni. Ashley dovrà decidere le sue priorità.

In che modo Ashley impedisce che The Rhythm Room chiuda in The Merry Gentlemen

La Male Dance Revue raccoglie i soldi per salvare il bar

Il conflitto centrale in The Merry Gentlemen (qui la recensione) è il fatto che il bar dei genitori di Ashley, The Rhythm Room, verrà chiuso se non troveranno un modo per saldare il loro debito, 30.000 dollari, entro Natale. Ashley si rifiuta di arrendersi senza combattere, quindi le viene l’idea di mettere in scena uno spettacolo di danza maschile, facendosi aiutare da spogliarellisti. Investe tempo ed energie per insegnare ai volontari la coreografia delle routine.

The Merry Gentlemen respinge la falsa e stigmatizzante convinzione che gli spogliarellisti non siano veri ballerini. Il film solleva il sipario, mostrando il duro lavoro, la disciplina e il rigore fisico impliciti in questa forma di danza. Poiché la danza è intrinsecamente connessa alla musica, è bello pensare che la musica sia la cosa che ha dato inizio a The Rhythm Room in The Merry Gentlemen e l’ha anche salvata. Alla fine infatti con l’aiuto di cinque uomini, lo spettacolo omonimo di Ashley raccoglie tutti i fondi per far prosperare l’attività.

Perché Luke e Ashley si mettono insieme alla fine di The Merry Gentlemen

Luke e Ashley si bilanciano a vicenda

Dall’inizio di The Merry Gentlemen, i genitori e la sorella di Ashley cercano di presentarla a Luke, pensando che sarebbero una coppia fantastica. Lei pensa che la loro pressione sia regressiva, sottolineando che non ha bisogno di un uomo per completarsi. Erige una barriera emotiva nei suoi confronti. Inoltre, Ashley non è entusiasta di Luke a causa della precedente relazione in The Merry Gentlemen.

Tuttavia, entrambi gli individui si ammorbidiscono l’uno con l’altro nel tempo, il che è facilitato dallo spettacolo su cui stanno lavorando. Mentre Ashley impara a conoscere Luke, inizia a realizzare tutte le cose belle della sua personalità e dei suoi valori. Luke si rende conto nel tempo che Ashley non cade nella sua idea rigida e negativa di una ragazza di città.

In definitiva, Luke e Ashley si mettono insieme non perché hanno bisogno l’uno dell’altra. Entrambi hanno le loro vite appaganti in cui potrebbero prosperare da soli. La coppia vuole stare insieme, però, perché arricchiscono l’uno la vita dell’altra.

La spiegazione della decisione di Ashley riguardo alle Jingle Belles

Ashley sceglie di rifiutare l’offerta di lavoro alle Jingle Bells

Quando a Ashley viene offerto di nuovo il suo lavoro, deve valutare se il lavoro e la vita che ne consegue sono ciò che desidera veramente. È facile dire che Luke è il motivo per cui rifiuta il lavoro, poiché la canzone con cui hanno ballato è ciò che sente quando prende la decisione finale di rifiutare le Jingle Belles. Tuttavia, Luke è più un catalizzatore per una scelta che si sviluppa per tutto il film.

Ashley si rende conto durante il film che le manca trascorrere del tempo con la sua famiglia e visitare The Rhythm Room. Scopre di amare la coreografia e il lavoro dietro le quinte negli spettacoli piuttosto che ballare semplicemente sul palco. Ashley impara ad apprezzare le piccole tradizioni che aveva da bambina, come il buche de noel che sua madre preparava ogni anno. La situazione con Luke e lo spettacolo The Merry Gentlemen le dà semplicemente la spinta finale per dire di no al suo vecchio lavoro.

Ashley è la nuova proprietaria di The Rhythm Room alla fine di The Merry Gentlemen?

La situazione professionale di Ashley è in bilico alla fine della commedia romantica di Netflix

Dato che Ashley non tornerà a The Jingle Belles, la sua carriera è in bilico. Tuttavia, il film implica che potrebbe prendere in gestione il bar come proprietaria. È lei che salva The Rhythm Room, gestisce lo spettacolo e sceglie di riportare in auge la tradizione della cena di Natale del bar.

Tuttavia, i suoi genitori potrebbero comunque mantenere la proprietà mentre lei assume il ruolo di organizzatrice di spettacoli per portare artisti al bar, rendendola più simile a una talent manager, una coordinatrice di eventi e una regista. In definitiva, solo un sequel di The Merry Gentlemen potrebbe chiarire chi è il proprietario del bar e come sarà la carriera di Ashley senza The Jingle Belles.

Il significato della tradizione della cena di Natale della Rhythm Room

La cena di Natale della Rhythm Room rappresenta il valore della tradizione

Dopo che Ashley ha smesso di venire per Natale, la sua famiglia ha smesso di organizzare la tradizionale cena di Natale della Rhythm Room, durante la quale invitavano i propri cari, i dipendenti e la famiglia. Alla fine del film, il cast di The Merry Gentlemen decide di far rivivere la tradizione, riunendosi ancora una volta. L’evento è un promemoria del fatto che i piccoli momenti della vita in cui le persone si riuniscono sono tra i più importanti da custodire. Inoltre, l’invito di Ashley a Denise a unirsi a loro è un’offerta di pace che dà al padrone di casa la possibilità di comprendere la tradizione, la storia e la gioia che si trovano nella piccola attività della città.

Il vero significato del finale di The Merry Gentlemen

The Merry Gentlemen idealizza il risultato del duro lavoro

Come la maggior parte dei film di Natale ispirati a Hallmark, The Merry Gentlemen invia messaggi importanti sul potere del duro lavoro, il valore della famiglia e l’importanza della comunità. Inoltre, il film Netflix incoraggia gli spettatori a rivalutare le proprie priorità, proprio come fa Ashley, per assicurarsi di vivere una vita equilibrata che li soddisfi ancora. In definitiva, il messaggio in The Merry Gentlemen potrebbe non essere radicato nella realtà, ma offrirà tutte le sensazioni calde e confuse che gli spettatori cercano durante le festività natalizie.