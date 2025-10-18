The Diplomat – stagione 4: tutto quello che sappiamo

Il cuore emotivo della serie imperdibile di Netflix The Diplomat è il rapporto appassionato e complicato tra l’ambasciatrice statunitense Kate Wyler (Keri Russell) e suo marito Hal (Rufus Sewell), un uomo dalla moralità discutibile. Alla fine della terza stagione, che ha mostrato sia l’inizio della coppia che la loro breve separazione (a seguito del nuovo ruolo di Hal come vicepresidente), Kate torna da suo marito e si impegna nuovamente come sua complice.

Ma questo prima che un grave tradimento che coinvolge la presidente Grace Penn (Allison Janney) cambi tutto. Con tutti gli episodi della terza stagione in uscita il 16 ottobre, gli spettatori potrebbero chiedersi se il rapporto tra Kate e Hal tornerà mai come prima (e, ovviamente, se la terza guerra mondiale sia alle porte). Di seguito, riportiamo tutto ciò che sappiamo finora sul futuro di The Diplomat. (Se state cercando un’analisi completa del finale della terza stagione di The Diplomat, abbiamo ciò che fa per voi).

La serie “The Diplomat” è stata rinnovata per la quarta stagione?

Sì! Netflix ha annunciato il rinnovo anticipato del thriller politico nel maggio 2025, cinque mesi prima dell’arrivo della terza stagione sulla piattaforma. La lieta notizia è stata rivelata durante la presentazione Upfront dello streamer a New York City, come riportato da Variety .

Potrebbe interessartiLa terza stagione di The Diplomat torna questo autunno con Kate Wyler che tiene d’occhio la presidente Grace PennAnalisi di tutti i colpi di scena del finale della terza stagione di The Diplomat, compresa la scioccante verità sul Poseidon“The Diplomat” torna con la terza stagione il mese prossimo: ecco cosa ricordare del cast stellare e dei loro legami con West Wing.

Quando uscirà la quarta stagione di The Diplomat?

Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita per la quarta stagione di “The Diplomat”, dato che la terza stagione è appena arrivata, e al momento non si sa se la serie manterrà il suo ritmo annuale. Finora, The Diplomat è stata una delle rare serie Netflix a debuttare con una nuova stagione ogni anno, con la stagione 1 arrivata nell’aprile 2023, la stagione 2 nell’ottobre 2024 e la stagione 3 nell’ottobre 2025. Tuttavia, questo rapido ritorno ha richiesto un programma di produzione insolito, in cui le riprese della stagione 3 sono iniziate prima ancora che la stagione 2 fosse trasmessa.

Secondo What’s on Netflix , le riprese della quarta stagione inizieranno a novembre e potrebbero continuare fino all’estate del 2026. Poiché la serie richiede un paio di mesi per la post-produzione, è più probabile che la quarta stagione debutterà sulla piattaforma all’inizio del 2027 piuttosto che alla fine del 2026.

Quali membri del cast torneranno per la quarta stagione di The Diplomat?

Diplomat, preparatevi a vedere molto più spesso i Penn! Netflix ha rivelato che Allison Janney (la presidente Grace Penn) e Bradley Whitford (Todd Penn) sono stati promossi a personaggi fissi della quarta stagione. Dopo il finale sospeso della terza stagione e l’unica scena domestica carina che abbiamo visto con la coppia presidenziale, siamo entusiasti di vedere altri ex membri del West Wing!

Oltre a Janney e Whitford, si prevede che tutto il cast principale tornerà per la quarta stagione di The Diplomat, compresi Keri Russell (Kate Wyler), Rufus Sewell (Hal Wyler), Ato Essandoh (Stuart Hayford), Ali Ahn (Eidra Park), Nana Mensah (Billie Appiah), David Gyasi (Austin Dennison), Rory Kinnear (Nicol Trowbridge).

Nel frattempo, resta ancora da vedere se la star di Poldark Aidan Turner e l’ex protagonista di The Pitt Tracy Ifeachor torneranno nei loro ruoli rispettivamente di Callum Ellis e Thema.

Dennison (al centro a sinistra) presenta la sua nuova moglie Thema (Tracy Ifeachor, al centro a destra) agli americani. Nella foto, da sinistra: Todd Penn (Bradley Whitford), Grace, Hal e Kate.

Di cosa parlerà la quarta stagione di The Diplomat?

Il finale della terza stagione di The Diplomat si conclude con alcune manovre tutt’altro che diplomatiche da parte della minacciosa squadra composta dalla presidente degli Stati Uniti Grace Penn e dal vicepresidente Hal Wyler. Dopo che Trowbridge accetta il compromesso di Kate e decide di seppellire il Poseidon, un’arma russa “apocalittica” al largo delle coste inglesi, l’ambasciatrice euforica (che nell’episodio 7 ha capito di aver forse incolpato Hal per i propri problemi) dichiara di volersi unire a Hal a Washington per dare un’altra possibilità alla loro collaborazione. Poco dopo, Callum informa Kate che la testata è misteriosamente scomparsa. Basta qualche suggerimento paranoico da parte di Todd perché lei colleghi i puntini: Grace e Hal hanno rubato il Poseidon, il che farà sicuramente infuriare il Regno Unito e la Russia. Hal fa promettere a Kate di tenere la bocca chiusa, e gli spettatori rimangono a chiedersi cosa farà ora la nostra eroina tradita.

La delegazione statunitense, da sinistra: Billie Appiah (Nana Mensah), la presidente Grace e il vicepresidente Hal.

Parlando con Tudum , la creatrice Deborah Cahn è stata piuttosto minacciosa mentre anticipava cosa succederà nella serie. Alla domanda se gli spettatori dovrebbero preoccuparsi per ciò che accadrà, ha risposto: “Dovrebbero essere preoccupati. Ci sono molti motivi per preoccuparsi… Hal e Grace stanno giocando con il fuoco nella casa di qualcun altro. Le ripercussioni non si limiteranno all’America, ma si estenderanno anche ad altri paesi. Questo renderà davvero infelici molte persone”.