Bridget Jones – Un amore di ragazzo, la spiegazione del finale

È ora di ritrovare Bridget Jones (Renée Zellweger) con Bridget Jones – Un amore di ragazzo (ora disponibile su Netflix). Molto è cambiato dall’ultima volta che l’abbiamo vista. Nel film del 2016 Bridget Jones’s Baby, Bridget dà alla luce un bambino avuto dal suo fidanzato Mark Darcy (Colin Firth), con cui ha una relazione altalenante, e scopre che lui è il padre del bambino, e non Jack (Patrick Dempsey), con cui ha avuto una relazione di una notte. Alla fine del film, Bridget e Mark si sposano. Evviva! Dopo tre film, i due sono finalmente insieme per sempre. Una trilogia soddisfacente!

Si può quindi capire che quando è stato pubblicato il trailer del quarto film, Bridget Jones – Un amore di ragazzo, i fan siano rimasti piuttosto sconvolti dal fatto che rivelasse che Mark era morto quattro anni prima. (È stato ucciso mentre lavorava come avvocato internazionale per i diritti umani, tra l’altro). Il film avrebbe raccontato la storia di Bridget vedova, che si adatta alla vita da mamma single e corteggia nuovi uomini, proprio come il romanzo di Helen Fielding da cui è tratto.

Allora, come andrà a finire per Bridget questa volta? In questo “ultimo capitolo”, come dice il trailer? Ecco come andranno le cose per Bridget, i suoi figli Billy (Casper Knopf) e Mabel (Mila Jankovic) – sì, Bridget Jones ha più di un figlio – e i suoi nuovi interessi amorosi.

Cosa succede tra Bridget e il personaggio di Leo Woodall?

Il “ragazzo” del titolo di Un amore di ragazzo è Roxster, interpretato da Leo Woodall. Lui e Bridget hanno un incontro romantico nel parco dove lui lavora come ranger. Lui la trova poi su Tinder, iniziano a flirtare via SMS e poi intraprendono una relazione appassionata. Beh, fino a quando lui, ubriaco, ammette che pensa che la loro differenza di età sia un problema. Lui ha 29 anni, lei è sulla cinquantina.

Roxster poi scompare dalla vita di Bridget – non è carino, Roxster! – per poi tornare più tardi e dirle che è innamorato di lei, al diavolo la differenza di età! Troppo tardi, amico. Bridget sarà anche ancora un po’ maldestra, ma è più matura di un tempo e non è alla disperata ricerca di un uomo. Non ha alcun problema a rifiutare gentilmente la sua offerta di riconciliazione.

Cosa succede tra Bridget e il personaggio di Chiwetel Ejiofor?

Mentre Bridget e Roxster si divertono, lei ha anche incontri imbarazzanti con l’insegnante di scienze di suo figlio Billy, il signor Walliker, interpretato da Chiwetel Ejiofor. Mentre Bridget crede nella magia dell’universo, il signor Walliker vede tutto in modo molto logico, mettendoli in contrasto nella loro visione delle cose.

Alla fine, i due stringono un legame più profondo quando Bridget fa da accompagnatrice durante una gita scolastica dopo la rottura con Roxster. A livello superficiale, lei approva molto anche quando vede il signor Walliker a torso nudo dopo un temporale improvviso.

Il signor Walliker stringe un legame con Billy e lo incoraggia a onorare il suo defunto padre nel concerto di Natale della scuola. Dopo il concerto strappalacrime, Bridget ringrazia il signor Walliker per il suo aiuto con Billy. Vedere Billy cantare le ha fatto capire che lei e i suoi figli staranno bene senza Mark, pur continuando a mantenere vivo il suo ricordo.

Bridget invita il signor Walliker a incontrarla al pub con lei e i suoi amici. Lui si presenta, ma attraverso una finestra lei lo vede decidere di non entrare. Così, Bridget lo insegue per strada – nella neve, come è sua abitudine – e lui le confessa di provare qualcosa per lei, ma di aver avuto paura che non fosse il momento giusto per dirglielo. Lei lo bacia. Lui le dice che probabilmente dovrebbe iniziare a chiamarlo Scott. Abbiamo un nome, gente!

Tutto qui?

Non proprio. Facciamo un salto in avanti fino alla vigilia di Capodanno, un anno dopo. Tutta la famiglia e gli amici di Bridget, compreso Scott, stanno festeggiando a casa di Bridget, e Scott è chiaramente diventato molto amico dei suoi cari. Dopo la festa, Bridget, Billy e Mabel vedono un gufo che è chiaramente un segno di Mark. Anche Scott lo vede e si rende conto che c’è una misteriosa magia nell’universo.

Alla fine, riprendendo una scena dell’inizio del film in cui Bridget non riesce a chiudere da sola la cerniera del vestito, Scott aiuta Bridget a chiudere la cerniera del suo vestito da festa. Lei non è più sola, ma Mark è ancora nei suoi pensieri. Fine.

Non così in fretta. E Hugh Grant?

Beh, non potevamo concludere la serie di Bridget Jones senza scoprire cosa succede a Daniel Cleaver (Hugh Grant), giusto? Lui e Bridget sono passati dal frequentarsi nel primo film al rendersi conto che il donnaiolo dalla bocca sporca è un amico migliore che un partner romantico. Ora è lo “zio Daniel” dei suoi figli e ha un figlio adolescente, Enzo, che non vede da anni. Alla festa di Capodanno, si scopre che Daniel ed Enzo si sono ritrovati… e che Enzo ha preso da suo padre quando si tratta di flirtare.

È davvero finita per Bridget Jones?

Sì, a 24 anni dall’uscita del film originale, sembra proprio che questa sia la fine. Forse. Probabilmente. Come accennato sopra, il trailer del film lo definisce “l’ultimo capitolo”. Inoltre, i titoli di coda mostrano una serie di immagini tratte dai primi tre film che sembrano un addio. Detto questo, sembra che forse la porta sia leggermente aperta.