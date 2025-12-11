Trust, la spiegazione del finale del film con Sophie Turner

Diretto da Carlson Young, Trust, con Sophie Turner, è un thriller drammatico piuttosto prevedibile incentrato sulla star televisiva Lauren Lane. Quando aveva solo otto anni, Lauren fece un provino per il ruolo di Sally Johnson nella sitcom “The Johnsons” e la sua vita cambiò radicalmente quando divenne un volto noto in televisione. Fu soprannominata “America’s Sweetheart” e aveva un enorme seguito di fan. La vita di Lauren è andata in pezzi quando è stata vittima di una violazione della sicurezza e le sue foto e informazioni private sono state divulgate al pubblico.

L’immagine che ha immediatamente attirato l’attenzione è stata quella di un test di gravidanza positivo trovato sul telefono di Lauren. Era “famosa per essere single”, quindi, come prevedibile, la gente ha iniziato a fare ipotesi. La rete era pronta a smentire la voce e a chiedere alla sua assistente di fingere una gravidanza, ma Lauren ovviamente non era a suo agio con l’idea. Per sfuggire al controllo e agli interrogatori, Lauren ha prenotato un soggiorno in un Airbnb in una località remota. Voleva andare da sola e il suo cane, Georgie, l’ha accompagnata. Dato che si tratta di un film thriller, potete già immaginare che il ritiro in solitudine non è andato come previsto.

Chi era il padre?

Lauren si sentiva in pace dopo essere arrivata all’Airbnb; sapeva di avere molto da affrontare, ma per il momento intendeva rilassarsi prima di prendere decisioni drastiche. Ricevette una telefonata da Peter Johnson, il volto della sitcom in cui Lauren recitava. Lui interpretava il padre di Lauren ed era nella stanza quando lei fece il provino per il ruolo da bambina. Nel corso degli anni, Lauren si era innamorata di Peter e abbiamo scoperto che lui era il padre del bambino che lei portava in grembo. Quando la foto del test di gravidanza positivo ha iniziato a circolare su Internet, Peter ha capito di essere il padre e ha temuto che si sarebbe trovato in una situazione conflittuale se lei avesse deciso di tenere il bambino.

L’ha convinta ad abortire e ha accettato di pagare qualsiasi cifra per farlo in completa privacy. Lauren era distrutta; lui non le aveva chiesto cosa volesse fare ed era ovvio che non aveva alcuna intenzione di costruire una vita con lei. Era già sposato e aveva figli, e non aveva intenzione di lasciare tutto per Lauren. Peter voleva mantenere l’immagine dell’innocuo padre di famiglia, ma se il mondo avesse scoperto che aveva una relazione con la giovane attrice che interpretava il ruolo di sua figlia, sapeva che avrebbe dovuto affrontare un’enorme reazione negativa. Avvertì Lauren di non dare la colpa a lui, ma a lei non importava nulla e interruppe la chiamata.

Come sono morti gli sconosciuti all’Airbnb?

Lauren stava cercando di dormire quando sentì delle voci smorzate e il suo cane corse verso la porta d’ingresso. Notò due uomini che cercavano di entrare, quindi si chiuse nel locale caldaia. Merg e Darren cercarono oggetti di valore in casa e Lauren pensò che se avesse consegnato loro spontaneamente i suoi effetti personali, forse avrebbero lasciato la proprietà prima. Ma nel momento in cui cercò di comunicare da dietro la porta, loro si spaventarono. Si chiesero se lei avrebbe informato la polizia e non erano sicuri di potersi fidare di lei. Il nipote di Darren, Marcus, era il gestore dell’Airbnb e aveva installato telecamere nascoste in tutta la casa per tenere d’occhio gli ospiti. Darren e Merg avevano tutte le intenzioni di derubare gli ospiti dell’Airbnb, ma Marcus aveva chiarito che era vietato perché quella era la sua unica fonte di reddito.

Ma quando Marcus si addormentò, Darren controllò il suo telefono e capì che c’era un ospite nella baita, e decise di derubarla. Quando Marcus si svegliò, si accorse che il suo telefono era sparito e che Darren e Merg se n’erano andati; capì che erano andati alla baita. Quando Marcus raggiunse l’Airbnb, supplicò Darren e Merg di andarsene. Disse loro che lei era un’attrice famosa e che non avrebbero dovuto immischiarsi con lei. Merg incolpò Darren per aver rovinato tutto e i due iniziarono a discutere animatamente. Lauren si era chiusa nel locale caldaia e non riusciva più ad aprire la porta da sola. Li pregò di prendere tutto ciò che volevano, in cambio sperava che la lasciassero andare. Merg, che aveva tutte le intenzioni di violentare Lauren, decise di sfondare la porta, mentre Darren e Marcus cercavano di fermarlo. Nel farlo, Merg premette accidentalmente il grilletto e Marcus fu colpito.

Anche se Marcus ha implorato suo zio di salvarlo, Darren ha chiesto a Merg di fare ciò che era necessario. Poiché non potevano rischiare di andare in ospedale, Merg ha sparato a Marcus alla testa. Hanno lasciato la baita per andare a prendere dei prodotti per la pulizia e Lauren è rimasta bloccata nel locale caldaia per tutta la notte. Era assetata, stanca e semplicemente terrorizzata. Quando ha sentito gli uomini tornare, li ha supplicati di lasciarla andare.

Ha promesso che avrebbe inventato una storia convincente che giustificasse la morte di Marcus e credeva che le sue influenti conoscenze avrebbero potuto aiutarla a risolvere il problema. Darren ha pensato di aiutare Lauren e, mentre cercava di sfondare la porta, Merg ha deciso di spararle. Nel farlo, ha finito per sparare accidentalmente a Darren e uno dei proiettili rimbalzati ha ucciso Merg. Ora Darren aveva due cadaveri di cui sbarazzarsi e Lauren promise di aiutarlo se lui l’avesse fatta uscire. Darren era gravemente ferito, quindi non aveva altra scelta che andare in ospedale. Cercò di spiegare che c’era una ragazza intrappolata in un locale caldaia, ma il suo discorso era confuso, quindi i medici non capirono bene cosa stesse cercando di dire.

Chi aveva mandato il killer a pagamento?

Peter Johnson andò fuori di testa dopo che Lauren interruppe la chiamata quando lui le chiese di abortire. Aveva paura di essere accusato di molestie sessuali e, per mantenere la coscienza pulita, cercò di dimostrare (alla sua sicurezza privata) che Lauren era ben consapevole del tipo di relazione che stava iniziando con un uomo della sua età. Il capo della sicurezza di Peter, Kroft, suggerì di sbarazzarsi di Lauren. Credeva che se fossero riusciti a vendere una buona storia, la gente non avrebbe sospettato della sua morte. Il piano era quello di dire al mondo che dopo che le sue foto erano diventate virali, lei si era ritirata in un luogo remoto, si era drogata e ubriacata e aveva avuto un’overdose.

Non sarebbe stata la prima volta che un giovane attore moriva per una presunta overdose, e la storia era vendibile. Peter decise di far uccidere Lauren da Kroft, anche se non aveva idea di dove lei si trovasse. Quando gli uomini fecero irruzione nella baita, il cane di Lauren, Georgie, era scappato. Era ferito e una soccorritrice di cani, Loretta, lo trovò per strada. Lo portò da un veterinario per farlo visitare e decise di caricare una sua foto. Il post divenne immediatamente virale e Loretta scoprì che era il cane di Lauren. Cercò di contattare l’attrice, ma Lauren non riuscì a rispondere.

Kroft chiamò Loretta e cercò di scoprire dove avesse trovato Georgie. Capì subito che l’uomo aveva un secondo fine quando disse di sapere dove lavorava e si offrì di pagarla per avere maggiori informazioni; Loretta alla fine interruppe la chiamata. Kroft finì per andare alla clinica dove Georgie era in cura; a quel punto la posizione era diventata di dominio pubblico. Offrì al veterinario dei soldi extra e gli chiese di avvisarlo se Loretta fosse passata dalla clinica.

Aveva bisogno di sapere dove fosse Lauren e aveva la sensazione che Loretta potesse aiutarlo. Il veterinario contattò Loretta e le chiese di tenere Georgie con sé per la notte. Tenerla in clinica era diventato piuttosto complicato e Loretta accettò di accoglierla per il momento. Kroft stava aspettando fuori dalla clinica nella sua auto e, quando vide Loretta uscire con Georgie, la seguì. Georgie iniziò ad abbaiare quando passarono davanti alla baita, così Loretta fermò l’auto. Il cane saltò fuori dall’auto e corse veloce verso la baita. Loretta non riusciva a capire cosa stesse succedendo e rimase ancora più confusa quando vide i due cadaveri all’interno della baita.

In che modo l’incidente ha cambiato la vita di Lauren?

Erano passati due giorni da quando Lauren era rimasta bloccata nel locale caldaia. Aveva caldo e sete e sentiva che il suo corpo stava cedendo. Si addormentò, stanca, e si svegliò per il rumore di un ratto. Lauren voleva arrendersi, ma si rese conto che doveva lottare per il bene del suo bambino non ancora nato. All’improvviso, scoprì una sbarra di ferro e la usò per uccidere il ratto. In seguito cercò di sfondare il muro, ma invece ruppe un tubo e la stanza iniziò a riempirsi rapidamente d’acqua. Anche se non aveva più sete, ora doveva preoccuparsi di non annegare.

C’era un filo elettrico penzolante sul muro e, se il livello dell’acqua fosse salito abbastanza da toccarlo, Lauren sarebbe morta fulminata. Capì che invece di rompere i muri senza uno scopo preciso, doveva elaborare una strategia. Decise di svitare i chiodi della cerniera della porta. Mentre era impegnata a farlo, Georgie era già entrato nella cabina. Loretta era appostata fuori quando all’improvviso un uomo in camice da ospedale la afferrò. A quanto pare, Darren era riuscito a fuggire dall’ospedale ed era tornato sulla scena del crimine. Ma prima di poter fare qualcosa per risolvere la situazione, notò Loretta e decise di occuparsi prima di lei. Anche Kroft arrivò alla cabina e sparò a Darren prima che l’uomo avesse la possibilità di spiegarsi.

Kroft mentì dicendo di essere la guardia del corpo personale di Lauren per conquistare la fiducia di Loretta. Quando si rese conto che Lauren era bloccata nel locale caldaia, fu felicissimo, perché ora non avrebbe nemmeno dovuto inventarsi una storia! Loretta non riusciva a capire perché l’uomo non stesse aiutando Lauren, ma prima che le cose potessero peggiorare, Lauren riuscì ad aprire la porta. Alla fine, la porta crollò su Kroft e Lauren cadde su di lui. Quando riprese conoscenza, Loretta cercò di spiegare che aveva “schiacciato” la sua guardia del corpo. Prima che Lauren potesse anche solo elaborare ciò che Loretta aveva appena detto, Kroft sparò un colpo.

Durante il finale di Trust, Loretta ha aspettato in silenzio il momento giusto per colpire Kroft e, quando lo ha fatto, ha finito per ucciderlo. Nel frattempo, la polizia è arrivata alla baita subito dopo che Lauren ha ucciso Kroft. Avevano cercato di decifrare ciò che Darren aveva detto quando era arrivato in ospedale e, quando hanno saputo che suo nipote era un manager di Airbnb, hanno capito che stava parlando di una ragazza intrappolata lì. Il titolo del film affronta il tema della fiducia: le persone che Lauren aveva conosciuto per tutta la vita (sua madre e Peter) hanno tradito la sua fiducia nel momento in cui le cose sono andate male, mentre una sconosciuta (Loretta) è venuta in suo soccorso e ha cercato di starle vicino anche se non era tenuta a farlo.

Loretta ha capito che, alla fine, se avesse avuto fiducia in se stessa, sarebbe riuscita a uscire da qualsiasi situazione difficile. L’incidente è stato traumatico, ma allo stesso tempo ha fatto sì che Lauren si preoccupasse meno delle cose frivole della vita. Subito dopo essere stata portata fuori dalla capanna, ha pubblicato una foto del test di gravidanza positivo e ha annunciato sui social media di essere incinta. Non le importava se avrebbe perso la sua carriera o se la persona che amava l’avrebbe abbandonata; voleva vivere per se stessa e fare ciò che il suo cuore desiderava. Mentre era rinchiusa nel locale caldaia, ha sentito un legame profondo con il bambino che portava in grembo e ha capito che lui le dava una ragione per voler vivere e che valeva la pena lottare per lui.

Cosa è successo a Peter Johnson?

La polizia ha indagato sul caso e ha scoperto che Peter Johnson aveva assunto un killer per sbarazzarsi di Lauren. Dopo aver ucciso Kroft, lei ha ricevuto una chiamata sul suo telefono e le si è spezzato il cuore quando ha capito che era Peter dall’altra parte a chiedere aggiornamenti. Quindi, la polizia non solo aveva la testimonianza di Lauren, ma poteva anche rintracciare tutte le telefonate che Peter aveva fatto a Kroft. Inoltre, la gravidanza era il movente perfetto. Le telecamere di sorveglianza sparse per la proprietà hanno sicuramente aiutato a provare l’innocenza di Lauren.

La reputazione di Peter è stata rovinata, il suo programma è stato presumibilmente cancellato ed è finito in prigione, il finale perfetto per un mostro come lui. Lauren viveva una vita felice con il suo bambino appena nato e Georgie, ovviamente! È apparsa anche sulla copertina di una rivista, il che suggerisce che fosse diventata una sorta di icona per i giovani americani, e la parte migliore è che ha capito che non aveva bisogno dell’aiuto di nessuno per farcela; era abbastanza brillante da riuscire a realizzare i suoi obiettivi da sola.