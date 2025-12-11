HomeSerie TvNews

Fallout – Stagione 2: il cast anticipa l’arrivo di un importante cattivo dei videogiochi: “Un nemico molto popolare”

Di Redazione

-

Fallout - Stagione 2

La seconda stagione di Fallout è ufficialmente a solo una settimana di distanza e il cast dello show ha deciso di rivelare alcuni dettagli sul red carpet. Prime Video ha organizzato un evento per la seconda stagione dell’adattamento del videogioco presso l’Academy Museum of Motion Pictures. All’evento hanno partecipato le star della seconda stagione Ella Purnell, Walton Goggins, Justin Theroux, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, nonché Todd Howard, produttore esecutivo dei videogiochi Fallout e direttore di gioco presso Bethesda.

In un’intervista esclusiva a Deadline, Howard ha rivelato che la parte che attendeva con più impazienza era il debutto nella serie dei famigerati antagonisti del videogioco, i Deathclaw. Ha spiegato che il motivo per cui queste creature non sono apparse nella prima puntata di Fallout era che nella trama della prima stagione non c’era abbastanza spazio per rendere giustizia ai personaggi. Quindi, il team creativo ha deciso di introdurli nella seconda stagione.

Il direttore del gioco ha detto di essere molto contento della presenza dei Deathclaw nella serie. Ha dichiarato alla rivista di essere soddisfatto anche della seconda stagione di Fallout nel suo complesso, aggiungendo che tutto si è combinato magnificamente.

Quando vedi il Deathclaw sullo schermo, che è un nemico molto popolare nel mondo di Fallout. Stavamo lavorando alla stagione 1 e ci siamo chiesti: “Faremo i Deathclaw?” [Abbiamo detto] Beh, dovremmo dedicare loro il giusto spazio nella stagione 2, renderli davvero bene, raccontare un po’ della storia dei Deathclaw. Quindi, è venuto fuori davvero fantastico.

I Deathclaw sono una specie simile ai rettili nell’universo di Fallout, creati dal governo degli Stati Uniti come armi biologiche. Dopo la Grande Guerra, sono fuggiti dalla prigionia e si sono uniti a ciò che restava della civiltà nella landa desolata post-apocalittica. Sono diventati i predatori più temibili del mondo. I Deathclaw sono noti per la loro incredibile velocità e per gli artigli in grado di lacerare le armature. Queste creature letali rimangono uno dei peggiori incubi della serie.

Fallout – stagione 2 debutta il 17 dicembre 2025, in esclusiva su Prime Video.

