James Gunn spiega perché in Superman esiste la LuthorCorp e non la LexCorp

Il Superman di James Gunn ha dato vita alla più recente versione cinematografica dell’Uomo d’Acciaio nell’universo DC, con David Corenswet nei panni dell’iconico supereroe. Uno dei riferimenti casuali ad altri media dedicati a Superman che hanno influenzato l’opera di Gunn del 2025 è stato Smallville, in particolare in relazione al Lex Luthor della DCU, con la versione interpretata da Nicholas Hoult alla guida della LuthorCorp, che ha avuto origine dalla serie televisiva della WB/CW.

Gunn ha risposto su Threads dopo aver condiviso un post del reparto artistico di Man of Tomorrow, con la Sydney Happersen di Stephen Blackehart che indossava una maglietta con la scritta LuthorCorp. Un utente ha quindi condiviso il proprio sollievo per il fatto che il DCU abbia scelto quel marchio invece di LexCorp. Gunn ha quindi recplicato: “Grazie Smallville!”, poiché il prequel di Superman inizialmente aveva LuthorCorp prima di essere rinominato LexCorp nella stagione 10, quando Michael Rosenbaum è tornato a interpretare il ruolo dell’iconico cattivo.

Tuttavia, il co-CEO della DC Studios ha approfondito ulteriormente la rimozione di LexCorp. Dopo che un altro utente ha risposto: “LuthorCorp va bene, ma un narcisista come Lex vorrebbe SICURAMENTE che la sua azienda fosse associata solo a lui e rimuovere il più possibile ogni collegamento con il resto della famiglia, indipendentemente dal fatto che Lionel fosse il fondatore o solo la vittima di un ‘fortunato incidente’”, Gunn ha spiegato: “Beh, il cognome di qualcuno è più raro del nome di una persona. Quindi per me ha senso che la chiami LuthorCorp e non LexCorp“.

Tutto quello che sappiamo su Man of Tomorrow, il sequel di Superman

Le riprese principali di Man of Tomorrow dovrebbero iniziare nella primavera del 2026, con una data di uscita fissata per il 9 luglio 2027. David Corenswet riprenderà il ruolo nel sequel al fianco di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, poiché i due si alleeranno contro questo nuovo nemico, come ha dichiarato il regista.

James Gunn ha infatti affermato: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro.

Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan. Il co-CEO della DC Studios ha risposto a un fan su Threads all’inizio di settembre 2025 che Lois avrà un “ruolo importante”. Il villain del film sarà Brainiac, secondo quando sostenuto da più fonti.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.